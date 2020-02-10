童話法律》大野狼進去你的家，究竟犯什麼罪呢？

大野狼偽裝成小紅帽進門有沒有違法？大野狼進門雖然有經過奶奶的同意，似乎不算無故侵入住宅，但他騙奶奶說自己是小紅帽，這樣誤認身分的同意，還是同意嗎？

◎童話法律

從前有個女孩叫小紅帽，他跟奶奶的感情非常好，祖孫倆常常一起偷吃肯德基跟珍珠奶茶被媽媽抓包。後來奶奶因為吃太多垃圾食物，被醫生警告膽固醇過高，媽媽就叫小紅帽送 subway 過去給奶奶吃。

於是小紅帽開始了他的旅程。

小紅帽。（youtube截圖）

但是呢，要到奶奶住的隔壁村莊沒那麼簡單，必須先通過一座森林，而身為一個童話故事，這時候出現一隻大野狼也是很合理的。

因為吃太多炸雞，小紅帽整個人看起來很好吃，大野狼按捺住興奮上前搭話，並得知了小紅帽的目的地。

「你奶奶聽到自己膽固醇過高心情一定很差，買杯珍奶去探望他吧。」

小紅帽聽了覺得很有道理，就去買了。

此時大野狼先趕到了奶奶家，他叩叩叩的敲門，「誰啊？」奶奶問。大野狼拉高聲音說：「奶奶，我是你最愛的小紅帽啊～」奶奶讓大野狼自己開門進來，然後就被吃了。



大野狼偽裝成小紅帽進門有沒有違法？

如果無故侵入、隱匿在他人的住宅或建築物中，或是人家叫你滾你不滾，就會觸犯刑法第 306 條的侵入住宅罪。

什麼叫作無故侵入？意思是沒有正當理由且未經住屋權人的同意，就違反住屋權人的意思進入住宅。

要特別注意的是，住屋權人不一定等於房屋所有人，如果房東沒告知房客就拿備用鑰匙闖空門一樣犯法，但如果房東是因為聞到「腐臭味」，害怕房客出事而擅自開門，則屬於正當理由。

大野狼進門雖然有經過奶奶的同意，似乎不算無故侵入住宅，但他騙奶奶說自己是小紅帽，這樣誤認身分的同意，還是同意嗎？

關於這個問題，最高法院的答案是：這個同意不太 OK！

但奶奶終究是「自願」讓大野狼進入家門的，他的隱私權跟居住自由並未受到侵害，同意還是算數，因此仍不成立侵入住宅罪。



等待小紅帽的大野狼

大野狼把奶奶吃掉後就自己躺上床偽裝成奶奶，他一整天都在 cosplay 非常的疲累，就在快睡著的時候小紅帽終於來了。

大野狼把奶奶吃掉後就自己躺上床偽裝成奶奶，他一整天都在 cosplay 非常的疲累，就在快睡著的時候小紅帽終於來了。（網路）

小紅帽咚咚咚的靠近床邊問：「奶奶奶奶你還好嗎？醫生說你不能再吃肯德基了，媽媽叫我帶 subway 給你吃。」

「您祖母謀勒甲 subway 的啦。嘿攏系菜。」

「還是你要喝…唔唔…。」

小紅帽手中的珍奶滑落，屋子裡傳來陣陣的血腥味。

究竟發生什麼事？下週的童話法律，恁爸等你。

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