法律歸法律》人死後，錢錢怎麼分？

為了避免紛爭，法律對於每一個人可以拿多少遺產，有強制規定一定的比例，這個比例就叫做「應繼分」。

佳穎／法律白話文運動

悲傷之餘你該知道的事

A 與 B 結婚多年，有三個孩子。A 是一位電腦工程師、B 平常在家處理家務。但有一天，A 就突然死掉了。

A 的父母長年就不喜歡 B ，覺得 B 沒有把 A 照顧好。而 A 的姐姐也因經商失利，正覬覦著 A 龐大的遺產。

B 究竟該怎麼辦？



你知道誰可以繼承財產嗎？

法律的規定，其實非常簡單，Repeat after me：父母繼承，絕子絕孫。

父母繼承，絕子絕孫。

什麼意思，簡單來說，如果你有兒女，父母就一定不會繼承到你的遺產，因為原則上遺產是向下繼承的。

除非你沒有兒女，父母才會繼承；如果父母也不在了，才能輪到兄弟姐妺繼承。

簡單來說，如果你有兒女，父母就一定不會繼承到你的遺產，因為原則上遺產是向下繼承的。（https://pxhere.com/）

很複雜嗎？我們來排一下順序：

兒女或孫兒女→父母→兄弟姊妹→祖父母

而「配偶」最特別，不排在這個順位中。因為不論怎麼樣，配偶都有繼承資格。

所以在這個故事裡，B 是配偶，他只要活者，不管怎麼樣都能繼承遺產，而 A 有三個孩子，所以三位孩子也會繼承遺產。

因此 A 的遺產，輪不到父母以及姊姊就繼承。



遺產應該怎麼分？

為了避免紛爭，法律對於每一個人可以拿多少遺產，有強制規定一定的比例，這個比例就叫做「應繼分」。

每個人的比例都不太一樣，簡單介紹是這樣。

如果配偶和兒女一起繼承，那就一起「平均繼承」。

如果配偶和「父母或兄弟姊妹」一起繼承，那配偶會先拿走 1/2 ，父母或是兄弟姊妹再分剩下的 1/2。

如果配偶和「祖父母」一起繼承，那配偶會先拿走 2/3，祖父母才分剩下的 1/3 。

如果沒有配偶，那就簡單啦，按照上面所說的順序，全部拿走後，平均分配。

-

所以Ａ的遺產怎麼辦？

所以今天Ａ的遺產，因為繼承人有配偶，以及三位小孩，所以就是「平均分配」，大家都拿 1/4。

這樣大家以後會分配遺產了嗎？

但萬一後來發現Ａ其實有把遺產在事前準備好的遺屬，指定把遺產全部給某個大家都不認識的 F，怎麼辦？

前面提到的「應繼分」只有規定分配時的比例，沒有說「最少」可以拿多少。

那怎麼辦呢？

配偶是雙方的繼承權人，法律上特別明訂了配偶外其他親屬的繼承順序，也就是除非前面順位的繼承人拋棄繼承或死亡，後順位繼承人才可以繼承遺產。

配偶是雙方的繼承權人，法律上特別明訂了配偶外其他親屬的繼承順序，也就是除非前面順位的繼承人拋棄繼承或死亡，後順位繼承人才可以繼承遺產。（https://pxhere.com/）

配偶外的其他繼承人，排序上由死者的直系血親（也就是死者的孩子、孫子）為首位，接續是父母、兄弟姊妹，最後是祖父母。

所以在前面的故事裡，B 身為 A 的配偶為當然的繼承人，除此之外，A 的三個孩子 C、D、E也是 A 遺產的繼承人。在沒有拋棄或死亡等因素下，後順位的甲、乙，甚或是 F 都不具繼承資格唷。

分配遺產前，通常會用死者的財產償還所有債務。而當繼承人有一個以上，也沒有遺囑特別說明如何分遺產時，對於各繼承人分得遺產的比例在法律上也有特別規定，而我們將這樣的比例稱為「應繼分」。

應繼分與繼承人與死者的親疏遠近有關，若死者沒有配偶，或是有配偶及直系血親時，由各個繼承人平分。

但若死者有配偶，且與死者父母或兄弟姐妹共同繼承時，父母或兄弟姊妹的應繼分共為 1/2。而配偶與祖父母共同繼承時，此時祖父母的應繼分為遺產的 1/3 。

既然 B 與三個孩子 C、D、E都是 A 遺產的繼承人，運用前面的比例，理所當然地便由四人平分 A 的財產。此外，相信這樣的結果也是 A 所樂見的吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法