法律歸法律》法人，是美人嗎？

簡單說，法人就是指依法成立的人，仔細來講，法律上的「人」是一個法律概念，意思是指「能夠享受權利、負擔義務的主體」。

◎陳孟緯

K 以「私立東方哈佛大學籃球社」的名義下訂松山某 KTV 包廂，卻受到員警的臨檢，過程中更有人被驗出毒品反應。不僅沒魚可吃，還得被迫喝派出所的普洱茶。

K 以「私立東方哈佛大學籃球社」的名義下訂松山某 KTV 包廂，卻受到員警的臨檢，過程中更有人被驗出毒品反應。圖為示意圖，人物與本文無關。（資料照）

K 心裡十分不是滋味，在因緣際會下， 取得了警友會粉專的管理帳號，便以 #警界運動吧 #素人警察初攝 #狗官與狗 等標籤發布大量情色影片，再用籃球社粉專 PO 文分享。

此外，K 更以「如果這不是狗官什麼才是狗官」為文，怒斥警友會作為線上警察的後盾，卻如此道德淪喪以致夜夜笙歌、酒池肉林，引發轟動。

後來， K 被以涉嫌散播猥褻物、公然侮辱等罪嫌為由查水表，但 K 奮力抵抗，並稱 PO 文的是籃球社這個「法人」，並不是他，冤有頭債有主，若不循此理，與香港黑警有何差別？

語畢，便遭優勢警力壓制。同時，東方哈佛大學也接到 KTV 業者通知，由於籃球社未將當日酒款結清便隨員警離開，所以應該要由系籃所屬的「學校法人私立東方哈佛大學」繳清。

究竟，法人又是什麼人呢？跟一般人又有什麼不同？



法人是什麼人？

簡單說，法人就是指依法成立的人，仔細來講，法律上的「人」是一個法律概念，意思是指「能夠享受權利、負擔義務的主體」。

除了人是他媽生的「自然人」當然是人以外，由於人是群體生活的動物，在社會發展中一定會有接觸到「團體」的需要。

但這個團體雖然是很多人他媽生的，但它又跟單純聚在一起的路人不同，而是真真實實有自己名稱、財產、信用的組織像公司那樣。

為了開啟人類團體活動更大的可能性，讓它也可以負債、置產，所以我們透過法律賦予這個團體一個人格，從「人」另外分支出了「法人」的概念。

為了開啟人類團體活動更大的可能性，讓它也可以負債、置產，所以我們透過法律賦予這個團體一個人格，從「人」另外分支出了「法人」的概念。（https://pxhere.com/）



法人跟自然人有什麼不一樣？

因為法人是因應交易需求而生，所以法人只有給「部分」的權利。

比如，法人沒有辦法感受玻璃心碎的感覺，所以不能對法人成立「公然侮辱」，可是法人的形象信用在社會上很重要，所以名譽受損時，可以以「法人」這個身份來提告「誹謗」跟「請求損害賠償」。



系籃是法人嗎？欠債、犯罪的「人」又是誰呢？

現行法中的法人必須要向主管機關辦理登記才能「出生」，而故事中的系籃頂多是學校的社團，也不是學校的組織，這種團體又是什麼呢？

我們說一個人沒有身為人的樣子，會罵他「不是人」，由此可知，沒有法人登記的團體我們稱作「非法人團體」，沒有辱罵的意思，白話來說就是一群烏合之眾啦！

因為「非法人團體」不是人，所以他捅的樓子只能讓「自然人」來背鍋，K 用籃球社粉專 PO 文的行為，得算到他自己頭上。

而且籃球社也不是「學校法人東方哈佛大學」的組織，所以欠債的還是包含 K 在內的籃球社所有成員。

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