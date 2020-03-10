法律歸法律》如果雙方都說謊，契約還成立嗎？

上週說到，如果是單方面的騙人，契約還是有效，因為避免契約當事人其中一方被騙。那為什麼雙方都騙人，契約就直接無效呢？

◎法律歸法律

如果一個契約，是雙方說謊，故意聯合起來騙其他人，面對這個時候，《民法》究竟怎麼處理？

這個叫做：「通謀虛偽意思表示」

簡單來說，就是雙方在心靈相通的情況下，故意一起口是心非，表面上成立一個交易行為，檯面下兩人沒有要交易的意思，這個交易在民法上會是無效的！

舉例子來說，「廠商」本來要賣口罩給「A」，一個口罩 3 塊，約都簽好了，只剩取貨的動作，沒想簽約當晚新聞爆出「中華人民共和國」隱匿武漢肺炎的疫情。

「廠商」本來要賣口罩給「A」，一個口罩 3 塊，約都簽好了，只剩取貨的動作，沒想簽約當晚新聞爆出「中華人民共和國」隱匿武漢肺炎的疫情。（歐新社）

廠商因此推測接下來口罩將大流行，口罩的價錢一定不只 3 塊，不想那麼便宜賣給A，「廠商」為了囤貨就和隔壁「Ｂ」說好進行假買賣，當晚就把口罩放到他家去。

不過，很明顯的，「廠商」和「Ｂ」是「通謀虛偽意思表示」來做成這個交易的，因此這個交易會是無效。

既然無效，口罩當然還是「Ａ」的，Ａ可以要求「廠商」交出口罩。

為什麼要這樣規定呢？

上禮拜說的，如果是單方面的騙人，契約還是有效，因為避免契約當事人其中一方被騙。那為什麼雙方都騙人，契約直接無效？

主要就是怕「別人會信」！因為雖然雙方都騙人，但外觀看起來是有效的，這時有第三人想要進行交易，他是一個「善意」的人，法律就要保護他。

更巨觀一點，如果法律不保障「善意」的人，就會造成大家未來在交易上，陷入不確定交易有沒有效的狀況，會造成大家的麻煩，

比方說，Ｂ暫時拿到廠商的口罩後，遇到正在大量搜購口罩武漢人，就直接以自己的名義把口罩全部都賣了出去，這時候，即使廠商後來發現出來跳腳，說：「我跟老王是假買賣，口罩其實還是我的，我的東西他不能賣」對不知情的武漢人來說，是沒用的喔。

Ｂ暫時拿到廠商的口罩後，遇到正在大量搜購口罩武漢人，就直接以自己的名義把口罩全部都賣了出去！（情境照／人物與本文無關）

換句話說，不知情的武漢人可以主張，廠商和老王的「假買賣」是真的，老王是口罩的所有權人，當然有權利可以賣口罩給他，他是當然合法取得口罩，廠商也只能摸摸鼻子轉頭向老王請求賠償了。

這樣子大家懂了嗎？

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