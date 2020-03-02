TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 寵伴 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 求職
左
右
專欄
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 專欄

法律歸法律》如果有人說謊，契約該怎麼辦？

做生意跟做人一樣，秉持的是信用、講究的是良心。可是，如果遇到口是心非的賣家或買家，這時該怎麼辦呢？
作者： 法律歸法律
2020-03-02 12:29
 | 2020-03-02 12:29
Facebook Twitter LINE

◎江佳穎

「說謊的人，要吞一千根針喔！」

做生意跟做人一樣，秉持的是信用、講究的是良心。可是，如果遇到口是心非的賣家或買家，這時該怎麼辦呢？雙方的之間的買賣契約還有效嗎？

不怕，下面一一解開你的疑惑！

說謊的人，要吞一千根針喔！（網路）

一言既出，駟馬難追

明明心裡沒有要實現的意思，卻隨便答應對方，這樣不負責任、口是心非的行為，在《民法》的世界裡，我們把這樣的情況稱為「單獨虛偽意思表示」。

例如你我都耳熟能詳的廣告台詞：「喜歡嗎？爸爸買給你。」就是最經典的例子。爸爸雖然這麼說，但爸爸沒有真的要買給你。

但是，在民法上為了保護交易安全，縱使表達意思的一方沒有打算履行承諾，也要受自己的承諾拘束。因為講出去的話就像潑出去的水，除非收到承諾的對方明顯知道是假的，否則一律以表達出來的意思為準。

你一定聽過這個例子

大考將至，A 整天窩在圖書館讀書，就是希望可以在考試中脫穎而出，考上自己心中的第一志願。

但身為損友的 B 打從心裡就覺得以 A 的資質，根本不可能考上 A 心中的頂大夢幻科系，再怎麼努力都只是浪費時間而已。於是他在考前一個月，就跟 A 說，「你要是真考上第一志願，我就送你一台新手機 ！」

A 聽到之後大為欣喜，但怕 B 食言，於是和 B 簽訂了一旦考上，就要贈與手機的契約。不久後，大考放榜，A 真的如願以償地考上心中的第一志願，滿心歡喜地找 B 索討新手機。

但 B 翻臉不認帳，認為自己只是跟 A 開玩笑而已，從來就沒打算當真，因此拒絕給 A 新手機。

但 B 翻臉不認帳，認為自己只是跟 A 開玩笑而已，從來就沒打算當真，因此拒絕給 A 新手機。（網路）

B 真的可以拒絕給 A 新手機嗎？不行，因為 A 並沒有把 B 所講出的話當成玩笑話，而且雙方之間也有明確的契約約定，一旦 A 考上，B 就要給 A 一台新手機。

因此原則上 B 必須對 A 履行承諾，除非 A 打從一開始就知道 B 在跟自己開玩笑，B 才不用為自己所做出得承諾負責。

所以囉，不是什麼都能開玩笑，小心一旦對方當真了，一切可都得不償失啦！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.