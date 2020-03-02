法律歸法律》如果有人說謊，契約該怎麼辦？

做生意跟做人一樣，秉持的是信用、講究的是良心。可是，如果遇到口是心非的賣家或買家，這時該怎麼辦呢？

◎江佳穎

「說謊的人，要吞一千根針喔！」

做生意跟做人一樣，秉持的是信用、講究的是良心。可是，如果遇到口是心非的賣家或買家，這時該怎麼辦呢？雙方的之間的買賣契約還有效嗎？

不怕，下面一一解開你的疑惑！

說謊的人，要吞一千根針喔！（網路）



一言既出，駟馬難追

明明心裡沒有要實現的意思，卻隨便答應對方，這樣不負責任、口是心非的行為，在《民法》的世界裡，我們把這樣的情況稱為「單獨虛偽意思表示」。

例如你我都耳熟能詳的廣告台詞：「喜歡嗎？爸爸買給你。」就是最經典的例子。爸爸雖然這麼說，但爸爸沒有真的要買給你。

但是，在民法上為了保護交易安全，縱使表達意思的一方沒有打算履行承諾，也要受自己的承諾拘束。因為講出去的話就像潑出去的水，除非收到承諾的對方明顯知道是假的，否則一律以表達出來的意思為準。

你一定聽過這個例子

大考將至，A 整天窩在圖書館讀書，就是希望可以在考試中脫穎而出，考上自己心中的第一志願。

但身為損友的 B 打從心裡就覺得以 A 的資質，根本不可能考上 A 心中的頂大夢幻科系，再怎麼努力都只是浪費時間而已。於是他在考前一個月，就跟 A 說，「你要是真考上第一志願，我就送你一台新手機 ！」

A 聽到之後大為欣喜，但怕 B 食言，於是和 B 簽訂了一旦考上，就要贈與手機的契約。不久後，大考放榜，A 真的如願以償地考上心中的第一志願，滿心歡喜地找 B 索討新手機。

但 B 翻臉不認帳，認為自己只是跟 A 開玩笑而已，從來就沒打算當真，因此拒絕給 A 新手機。

但 B 翻臉不認帳，認為自己只是跟 A 開玩笑而已，從來就沒打算當真，因此拒絕給 A 新手機。（網路）

B 真的可以拒絕給 A 新手機嗎？不行，因為 A 並沒有把 B 所講出的話當成玩笑話，而且雙方之間也有明確的契約約定，一旦 A 考上，B 就要給 A 一台新手機。

因此原則上 B 必須對 A 履行承諾，除非 A 打從一開始就知道 B 在跟自己開玩笑，B 才不用為自己所做出得承諾負責。

所以囉，不是什麼都能開玩笑，小心一旦對方當真了，一切可都得不償失啦！

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