自由開講》韓粉還沒崩潰完嗎？

◎洪昱睿

知名網紅、YouTuber蔡阿嘎與孕妻上週外出時遭預謀的黑衣男偷襲，導致夫婦受到輕傷、蔡妻受到驚嚇需要安胎，這件事情也引發了社會上一定程度的譁然。

嫌犯落網後向警方供稱，之前觀看蔡阿嘎直播時留言遭嗆，憤而心生不滿、挾怨報復。俗話說「人紅是非多」，其實所有在開放的網路平台上與網友進行各種互動的網紅、YouTuber、直播主，因爲已算公眾人物，防人之心不可無，因爲不知道自己什麼時候在直播當中是否不小心得罪了什麼人。

坦白說我認為，要出來當網紅，為了吸引點閱率、增加流量，提高網路聲量，有很多人會採取比較嗆辣的說話方式、誇張的演出，甚至是有點臭屁的態度，這已經是普遍的現象了。收看的觀眾們，應該要適時地了解到這一點，不要太過意氣用事，而網紅們有時可能也必須要適當地調整及修飾自己的表現方式，大家都輕鬆一點不是比較好嗎？

但是對此，知名「鋼鐵韓粉」、人稱「村長」的國民黨桃園市議員詹江村卻主張，蔡阿嘎與妻子遇襲，完全是政府「一手造成」的，針對這種觀點，筆者要「不客氣地」說，這番言論根本毫無邏輯、牽強不通！

知名「鋼鐵韓粉」、人稱「村長」的國民黨桃園市議員詹江村。（擷取自詹江村YouTube頻道）

詹江村左批蔡阿嘎「在直播上散佈仇恨」，右批「政府利用直播主打擊異己，放任網路霸凌」，我想是不是可以請詹議員舉出幾個具體、實際的案例作為佐證？尤其涉及指控政府的部分。「打擊異己」？哈囉？！如果是這樣；詹議員還能在那裡大放厥辭嗎？

我想本來很多人不想舊事重提的，但詹議員表示「台灣這種義和團氛圍，把歷史拉長來看，終究會毀掉台灣的」，那是否可以請身為「鋼鐵韓粉」的詹議員捫心自問一下，在「韓流」肆虐期間，到處去找「異己」出征、夜襲的韓粉們難道不更像是義和團嗎？

使用暴力就是不對，任何暴行都不該輕易地被容忍。但是信口開河、無的放矢，利用別人身心受傷來蹭聲量、刷存在感，亦是相當地不足取！

（外語工作者）



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