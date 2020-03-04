自由開講》別怕修「健保法」影響海外獨派！

籲請蔡政府儘快修改健保法，不要讓這些海外移民繼續搭台灣的健保便車。（資料照）

◎翁達瑞

我應該算是海外獨派，但我贊成修改健保法，排除居住在海外的台灣人。

我不怕被影響，因為我不認為我應該使用台灣的健保。我沒在台灣盡公民義務，沒資格享受台灣的國家福利。再說我因為工作移居北美，雇主已經給我健保福利。何況我在北美繳稅，退休後當地政府會給我醫療照顧，也沒必要使用台灣的健保。

不只我這麼認為，我身邊的台派大多數也有相同的想法。

經常回台灣使用健保的人，許多是因爲「對台灣沒信心」而移民北美當「寓公」的人。財力雄厚者就用「投資」移民，以台灣人居多。有子女在北美定居者就用「依親」移民，以外省籍居多，而且一大部份是退休軍公教。在溫哥華、洛杉磯、舊金山等亞裔聚集的北美城市，有一大票這樣的台灣移民。

用投資或依親移民北美的台灣人，少數自營事業，絕大多數無業，沒有雇主提供的醫療保險。他們不願意自己花錢買保險，因為保費實在太高了（一家四口的保費每年高達幾十萬台幣）。就算他們在北美有當地的健保，許多人的英文無法與醫生有效溝通，因此生病還是回台灣。雖然加拿大的台灣移民都有當地的全民健保，但因為看病要排隊，許多人也都回台灣動手術，特別是重大手術。

這類北美台灣移民生病就往台灣跑，病好之後就回到北美繼續當寓公。諷刺的是有些人態度傾中，動輒唱衰台灣。一面用台灣；一面罵台灣。雖然有少部份人對台灣的健保心懷感謝，但他們感謝的對象卻是「國民黨」。

我籲請蔡政府儘快修改健保法，不要讓這些海外移民繼續搭台灣的健保便車。別怕修法會影響到海外獨派，他們不應、不會、也不需使用台灣的健保。

（美國大學教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法