自由開講》健保照顧誰 才是「飼老鼠咬破布袋」！

◎陳啟濃

照顧誰才是「飼老鼠咬破布袋」因為武漢肺炎台商眷屬醫療問題，以及黃安返台就醫的現象，有立委提案黃安條款，逾半年沒住台灣又沒繳稅人士，健保費變成16倍，原本每月健保費的749元，變為最高1.2萬。

近日有立委提案黃安條款，逾半年沒住台灣又沒繳稅人士，健保費變成16倍，原本每月健保費的749元，變為最高1.2萬。（資料照/圖取自黃安微博）

如果一視同仁都用「逾半年沒住台灣又沒繳稅」，會發生許多爭議。有的留學生，往往出國求學一去要超過半年才會回來，有的台灣僑胞，雖然長期居住國外，但心常常掛念台灣，甚至用行動來表示，就如美國台灣同鄉會、北美洲台灣人教授協會，雖然長期不在台灣，但他們愛台灣的付出，不比待在國內的台灣人少。

所以「逾半年沒住台灣又沒繳稅」不能做為唯一的標準，因為有的台灣同胞因工作或求學問題暫時離開台灣，不代表永遠不回來，再說繳稅只是國民義務的一項，更何況許多僑胞都在台灣服過兵役。比起外勞在台灣工作，也能享有健保，如果這些僑胞或留學生，因為「逾半年沒住台灣又沒繳稅」，就要繳交16倍的健保費，僑胞比不上外勞，台灣將有虧待台僑的疑慮。

就事論事，事出必有因，大家這次憤慨反彈的健保問題，出在長期居住中國的台灣人與妻兒，心在中國，對中共恭維，卻對台灣政府撻伐，又要享受台灣廉價高規格的健保資源。當然也有許多嫁來台灣的中國女性，取得身分證後，又帶來中國籍父母與原先的婚生子女，用依親的方式，享受台灣的健保資源。這些人愛中國比愛台灣更多，加上中國一直不承認台灣的國家地位，文攻武嚇加上國際打壓，中國用敵意對待台灣。

所以要正本清源，大家的氣憤其實就是衍生出國家安全問題，中共大可放一堆中國人來台灣，侵蝕台灣的健保，造成台灣政府的財政困難，他們享受台灣的健保，真正有朝一日中國武力對準台灣，享有台灣福利的人，卻反過來對抗台灣，這才叫「飼老鼠咬破布袋」！

（水里國中校長）



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