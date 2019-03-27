自由開講》當中國人很光榮嗎？

◎許又方

藝人歐陽娜娜因疑遭舉報為「台獨」，因此公開以字正腔圓的普通話向中共輸誠，說自己是中國人，以祖國為榮等……芭拉芭拉的。坦白講，歐陽小姐有權決定自己想當何國人，畢竟台灣是尊重言論自由的地方。不過，令人納悶的是，當中國人究竟有什麼好光榮的？

歐陽娜娜接受央視旗下《中國電影報導》專訪時，重申「讓祖國為我們驕傲」。（翻攝自微博。）

論政治，中國是一個獨裁政權，毫無言論自由可言，也欠缺法治與人權觀念，人民隨時可能因細故而「被消失」。當這種國家的國民很光榮？

論社會，中國社會迄今仍無法完全脫離魯迅在百年前所批判的「吃人」蠻樣，國民「不文明」的離譜行徑時有所聞，這點從中國遊客在全球惡名昭彰的粗蠻形像即見一斑。當這種國民的同胞，很光榮？

論經濟，中國雖然是全球第二大經濟體，但國民年均僅八千餘美元，只有台灣的三分之一，而貧窮人口超過十億，其中甚至有高達二千萬人以上屬於「絕對貧窮」階級——年收入不到1000元人民幣。貧富差距如此之大、階級矛盾如此之深，當這種國家的人民，很光榮？

中國雖然是全球第二大經濟體，但國民年均僅八千餘美元，只有台灣的三分之一，而貧窮人口超過十億，其中甚至有高達二千萬人以上屬於「絕對貧窮」階級——年收入不到1000元人民幣。（歐新社）

論文化，雖然中共口口聲聲稱中國有偉大的文化傳統，但這個國家從來都只知用文化偽裝政治，以遂行其政治侵略之野心，並非真心在推動文化，此從近來各國亟欲關閉的孔子學院即可窺見。試問，這般以文化為政治工具的國家，成為其子民，很光榮？

中國於世界各國所設孔子學院近年來爭議頻傳。澳洲媒體報導，澳洲情資機構對孔子學院提出質疑，警告學術界孔子學院可能對「學術自由」、「敏感研究」、「知識產權」帶來嚴重威脅。圖為2018第13屆孔子學院會議表演節目，於中國成都。（路透）

的確，中國是在進步，但比起台灣，特別是生活型態，她仍是遠遠落後。筆者認識一位在香港讀書的中生就曾說過，只要有機會離開中國，他永遠不會再回去，因為當中國人實在沒什麼榮譽感可言。歐陽娜娜不以身在自由民主富足的台灣為榮，卻裝腔作勢高喊我愛祖國，在我看來，若非無知，就是別有用心。至於用心何在？恐怕有如司馬昭，路人皆知了。

（東華大學教授）

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