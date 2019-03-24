自由開講》歐陽龍就是中國所稱的台獨，怪民進黨有用嗎？

◎柯嘉斯

國民黨前市議員，現任文傳會副主委兼發言人歐陽龍的愛女「歐陽娜 娜」，21日突然在微博表明「我是中國人」、「我為我身為中國人 驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到 自己的名字時的那份感動。」



會突然這麼大動作的表明自己的立場，是因為其父歐陽龍在國民黨 中常會的兩岸論述「不統不獨不武」、「國民黨對一國兩制無共識」 有台獨之嫌、而歐陽家更因此被放大檢視翻出中國網友揪出歐陽龍2 015年在臉書發文「台灣被國際評選為世界第二安全的國家」、歐 陽妮妮去年去北京參加天貓雙11潮流盛典，對鏡頭興奮喊「今天終 於出國工作了」。

歐陽娜娜會突然這麼大動作的表明自己的立場，是因為中國網友揪出其父歐陽龍2015年在臉書發文「台灣被國際評選為世界第二安全的國家」。（翻攝歐陽龍臉書）



事件爆發之後，歐陽龍出面喊冤，說自己怎麼會支持台獨，並把錯 都怪到現今的民進黨政府之上，認為都是民進黨政府把兩岸關係搞差 ，所以才導致自己被舉報為台獨份子，但是事實真的是這樣嗎？筆者 認為至少可以從幾個面向分析這個事件。



首先是「九二共識」的內涵，「一個中國，各自表述」，已然消失， 從習近平告台灣同胞書40年的談話中指出，所謂九二共識的具體內 涵是「一個中國」、「一國兩制」，而實行「一國兩制」 的方式並非是「港澳模式」，而是將以「台灣模式」來落實， 在蔡政府出面堅拒「一國兩制方案」，並強調之所以不承認九二共識 的理由就是因為中國並不承認「各自表述」後， 國台辦發言人馬曉光出面人嗆稱，「民進黨當局領導人故意將二者混 為一談，是刻意誤導台灣民眾」。



關於九二共識的內涵雖然中國拒絕承認「已用一國兩制取代一中各表 」，但是從歐陽龍的事件就可以看出，所謂中國版的九二共識， 已經沒有了中華民國存在的空間，事實上國民黨的太陽們訪中去面見 習近平無論是朱習會、馬習會都未曾提及「各自表述」，唯一有對中 國版九二共識的做出批判的吳敦義，目前仍然無緣訪中。



再來是歐陽龍與歐陽娜娜所說的「台灣被國際評選為世界第二安全的 國家」、「今天終於出國工作了」這兩句話稱呼「台灣為國家」， 其實代表在認知上，歐陽一家與大多數的國民一樣，並沒有將中國、 台灣視為同一國，雖然可能稱不上「台獨」， 但是至少在國家認同的光譜上將中國、台灣視為「兩國」， 不管這樣的「二國論」是包裹著「維持現況」還是「不統不獨不武」 。



歐陽龍身為國民黨籍的政治人物，難道會不知道說出「台灣是世界第 二安全的國家」代表什麼政治意涵嗎？他當然知道，但是在過去他之 所以並未更正這句話的原因，筆者認為因為這樣的論述， 符合他內心對於中國、台灣早已走向「兩國」的事實， 一個統獨神經敏感的政治人物都如此「不小心吐真言」， 更何況是統獨意識沒有那麼強烈的其他國人。

歐陽龍（左）身為國民黨籍的政治人物，難道會不知道說出「台灣是世界第二安全的國家」代表什麼政治意涵嗎？歐陽娜娜（右）。（資料照）



事實上台灣在各方面都已經和中國不是相同的國家，除了可能共享某 些歷史事實，但在其他部分尤其是對於民主、國家主權行使範圍的認 知已完全不同。



在中國強勢打壓之下，無論只要不認同中國的一國兩制，在中國的定 義下就是「台獨」，很可惜的自己的政治意識形態被曲解、 愛女被中國網友霸凌，歐陽龍做出的竟然不去指責中國對於民主國家 、政治言論的打壓，反倒是稱民進黨政府應該負起最大責任。



矛盾的是，歐陽一家若真的以身為中國人為榮，怎麼又會稱歐陽娜娜 的澄清文中「以身為中國人驕傲」是一種犧牲呢？ 國民黨們不要邏輯混亂而不自知了，認清現實，面對中國的打壓， 台灣人民應該要團結，共同抵禦中國對台灣的打壓與侵犯，不要再把 錯都怪民進黨政府或說什麼台獨比梅毒更可怕了。



邱吉爾曾說過「在戰爭中死去並不可怕，可怕的是如此多的犧牲還沒 有換來和平。」，讓台灣人們一起光榮的「Stand up like a Taiwanese」，像台灣人一樣地站起來吧！

（台北大學法律研究所）

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