自由開講》韓市長在中國講古中華民國史 對捍衛主權並無幫助

◎孟青城

近日來高雄市長韓國瑜訪問港中，在台灣輿論界造成軒然大波，因為韓市長訪港時私下拜會中聯辦，這連過去藍營政治人物都不敢踩的紅線，韓市長就率先打破歷史、是間接替一國兩制方案背書的第一人。韓國瑜也在深圳和國台辦主任劉結一、深圳市委書記王偉中會面，可見韓國瑜的朝貢之旅，已經得到中國官方的認可。這次韓市長高度政治化的參訪之旅，根本不是在拚經濟，他帶來的訂單產值只不過是九牛一毛，可以說是政治一百分、經濟依附政治之下的表現，完全打破韓國瑜過去自己說的政治零分。

近日來高雄市長韓國瑜訪問港中，在台灣輿論界造成軒然大波，因為韓市長訪港時私下拜會中聯辦，這連過去藍營政治人物都不敢踩的紅線，韓市長就率先打破歷史、是間接替一國兩制方案背書的第一人。（高市府提供）

其後韓國瑜又在深圳召開記者會，為了打破大家對他的批評，他在記者會上說出「國父孫中山」和「中華民國」，果不其然，統媒和韓粉一聽就高潮。韓市長指出「大家都批判我們犧牲主權、犧牲台灣政治利益，來交換一點訂單，這種言論非常可悲，他又說「1912年國父孫中山先生推翻滿清，創立中華民國，就是追求民族、民權、民生。」不知道韓市長是否瞭解，他自詡為孫中山的信徒，但在中共官方歷史的角度，中華民國早就滅亡，而中共也早就將孫中山視為「國父」和「革命的先行者」，連宋慶齡也被中共推崇為「國母」。事實上站在中共民族主義革命的立場，中國共產黨的起義源流和孫中山思想有千絲萬縷的關係，中共上承康梁孫、下繼馬列等中共先賢，也把孫中山視為民族革命第一人，中共其實也是孫中山的信徒，他們也肯定孫中山在兩岸的歷史定位，所以韓市長的說法，其實根本沒有超出中共官方認可的範圍，韓粉和鄉民其實需要多點歷史常識。

韓市長在香港和深圳的公開談話中，對於台灣主權並沒有正面的表述，他也沒有提過一句「我們的蔡總統」或是「中華民國總統」，對媒體的提問都以「無聊」和「不置可否」的態度帶過，對外界說他是自我港澳化、犧牲台灣主權的批評也置若罔聞，只敢在記者會上說中共認可的中華民國史觀，藉此來混淆視聽，讓韓粉們聽到中華民國就高潮，殊不知韓市長的說法，非但對維護台灣主權毫無幫助，甚至都是在迎合中共而已。

不知道韓市長是否瞭解，他自詡為孫中山的信徒，但在中共官方歷史的角度，中華民國早就滅亡，而中共也早就將孫中山（右）視為「國父」和「革命的先行者」，連宋慶齡（左）也被中共推崇為「國母」。（網路）

奉勸韓市長，如果有心要捍衛中華民國，不是在中國的領土上說歷史而已，而是要以具體的主張表達台灣人的主權，韓市長連一中各表都不敢講，眼見國民黨的天王、太陽們也一聲不吭，國民黨還有臉喊要捍衛中華民國？此外，韓市長也別在中國沾沾自喜，韓市長在香港和中聯辦的不公開會面，已有違反兩岸人民關係條例第33條之1之嫌，請韓市長回來向台灣人民好好說清楚，不要再用嘻笑怒罵的態度迴避如此嚴肅議題，台灣人有權知道韓市長私下究竟和中共談了什麼，如果韓市長有意願參加2020年總統大選，那他對中國的態度和立場，更必須讓全民放大檢驗，韓市長究竟是一國兩制方案的背書者，還是有心捍衛中華民國的政治人物？答案已經很清楚，請韓市長不要再迴避了！

（智庫研究助理）

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