自由開講》韓國瑜密會中聯辦的政治意義

◎陳國倫

韓國瑜於近日在表定行程之外，前往香港中聯辦密會主任王志民，此舉引發香港民主派與台灣民眾的撻伐，而台灣與香港的媒體，更直指中聯辦是中國施行一國兩制的機構，因此，媒體認為，韓國瑜的言行無疑是「默認一國兩制」，此舉「令人譁然」。但中聯辦並非是施行「一國兩制」的機構，反之，中聯辦正是中共意圖破壞「一國兩制」的代表組織；換句話說，中聯辦的政治意義不是要施行「一國兩制」，而是要代表中南海來破壞「一國兩制」的承諾，讓香港人連「政治制度五十年不變」的「一國兩制」都不可得。從結果來看，韓國瑜造訪中聯辦的意圖與後果，必然會比台、港媒體所報導的還要嚴重。

韓國瑜接連和港澳中聯辦主任會面，港媒以頭版全版呈現「出賣台灣」、「接受一國兩制」、「私通中國」、「韓國瑜賣掉台灣」等批評。（圖擷自石明謹臉書）

一國兩制意指「一個國家，兩種制度」，因此，《香港特區基本法》 載明了：「香港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式；同時，在「兩制」的前提下，《基本法》第26、27條亦明言：「居民依法享有選舉權和被選舉權」、「居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由」。但眾所周知，中華人民共和國做為香港的最高主權者，本得以隨意解釋《基本法》的基本規定；在2004年，中國人大對基本法進行「釋法」之後，香港「一國兩制」承諾下最基本的言論、出版自由，甚至是選舉權與被選舉權，都受到了剝奪，而韓國瑜所造訪的「中聯辦」，即是破壞香港法治的元兇。

根據香港民主派人士羅友志、黃之峰的說法，「中聯辦」的政治工作，大致上包含三點：1、「壟斷香港的出版自由」，以資本賣斷之方式，控制三聯書店、中華書店和商務印書館；2、「操縱香港選舉」，以拉攏香港選委會的方式，替中國官方所數意的特首林鄭月娥，排除其政敵的被選舉權，也就是港民常指涉的「DQ」；3、「破壞言論自由」，中聯辦得以隨意解法，例如，針對戴耀廷的「港獨」言論，中聯辦主任王志民竟表示：「反對一國兩制，就是對香港人的犯罪」。

「中聯辦」的政治工作，大致上包含三點：第一點、「壟斷香港的出版自由」，以資本賣斷之方式，控制三聯書店、中華書店和商務印書館。（美聯社檔案照）

就此而論，中聯辦的政治意義並非施行一國兩制，而是要破壞一國兩制。這正是香港人對「中聯辦」群起憤慨的理由，同時也是宣稱要遵守「一國兩制」的歷任香港特首，都讓避嫌於「中聯辦」的原因。

但面對連一國兩制都不打算遵守的「中聯辦」、連香港特首都知道要對其避嫌的「中聯辦」，韓國瑜竟以台灣普選首長的姿態，選擇直接入內造訪，而這已分別對香港、台灣造成了兩種不同的政治效應：1、「繼續欺瞞港人一國兩制的成功實踐」2、「試圖將台灣拉入本已不存在的一國兩制架構」。就此而論，韓國瑜的造訪中聯辦的意義，並非是「默認一國兩制」，而僅只是要讓台灣納入中國的主權範圍，所以韓國瑜被「港媒認證賣台」，也只是剛好而已。

（進出口貿易商）

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