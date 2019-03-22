自由開講》「坐沒有坐相」該罵，「做沒有做相」的市長該怎麼辦？

◎柯嘉斯

高雄市長韓國瑜19日在主持會議時大聲訓斥當時坐在椅子上左右轉 動的官員態度不佳，並氣呼呼的取消原定會後的媒體聯訪，他表示該 名官員在會議上東張西望、腳抖來抖去，「像在夏威夷海灘度假」， 他認為其態度輕忽，忽略了會議重要性，他說這也是他第一次發脾氣 。



韓市長覺得坐沒有坐相該罵，但是想請問「做沒有做相」的市長該怎 麼辦？

韓市長覺得坐沒有坐相該罵，但是想請問「做沒有做相」的市長該怎麼辦？（資料照）



韓國瑜市長上任之後並沒一如前幾任的高雄市長在四維行政大樓辦公 ，而是將市長室搬到鳳山，是不是為了選舉考量不清楚，但是這樣必 然勞師動眾。但是韓國瑜將市長辦公處所由高雄市區搬往原縣區後， 居然又說「不習慣」，所以要將原本的辦公室與現在的海洋局調換， 奇怪，韓市長不是說高雄已經「又老又窮」，債台高築，所以代言人 都要找免費的、更要減少成本，處處「cost down」，怎麼自己在辦公室裝修上就花錢不手軟，不用省錢了？



韓國瑜說自己像令狐沖，果然做事隨性跟令狐沖很像，除了政見隨口 說、經常跳票，不習慣原辦公室就立刻整修新的辦公室，霸佔原屬海 洋局的辦公處所，害海洋局的公務員們只能去禮堂辦公。



不知道韓市長現在有沒有習慣他霸佔來的新辦公室，但是可以確定的 是，近百個海洋局的公務員應該是不習慣大禮堂這種不舒服的辦公環 境。有公務員私下表示，每天到下午四、五點， 大禮堂會有小黑蚊入侵。在蚊蟲干擾的環境中辦公， 不可能有效率是可想而知的。



可是奇怪的是，韓市長既然因為公務員坐姿不佳大發雷霆，要求「坐 要有坐相」，那高雄市民是不是也可以主張市長也應該有市長的樣子 ，要求他「做要有做相」體恤基層公務員的辛勞， 不能把人家趕到大禮堂辦公，然後把原本的市長室變成倉庫吧！ 國民黨中央委員連勝文曾說，「當一個市長，不是攻下一座城堡，而 是在市民的心中種下一顆希望的種子。」韓市長「鑽向敵人的心臟」 攻下高雄市後，帶給市民的，到底是什麼價值呢？

不知道韓市長現在有沒有習慣他霸佔來的新辦公室，但是可以確定的是，近百個海洋局的公務員應該是不習慣大禮堂這種不舒服的辦公環境。（資料照）



看不慣公務員的坐姿，可以當眾羞辱公務員；看不慣自己的辦公室， 可以占用海洋局的辦公室，叫近百個公務員去禮堂餵蚊子；看不起菲 律賓人的英語能力，可以語帶輕蔑地稱對方「瑪麗亞」，「言論歧視 」到菲國外館來抗議，韓國瑜竟然還可以說當時僅是口誤玩笑話。難 道這些就是韓國瑜做為直轄市市長的「做相」嗎？



沒有坐相的確有失公務員應有的儀表，但是韓市長三天兩頭說過勞要 請假、不然就是全台輔選走透透，常常不在市長座位上的韓市長， 又幹嘛花大錢整修他的市長室呢？我看， 韓市長才是市政府最沒有坐相、最應該被檢討的人！



韓市長，你在痛罵公務員之前，不是應該先看看你自己？



（台北大學法律研究所）

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