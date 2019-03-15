自由開講》台灣意識基底在此一戰！

◎邱莉莉

台南市這席立委補選，如果去思索以下幾個問題，就會發現它不是一席立委保衛戰那麼簡單：為什麼民進黨傾全黨之力、台灣派大團結要守住江山？為什麼代表韓流勢力的謝龍介要放棄4年議員任期去拼只當10個月的立委？為什麼行政院前院長賴清德要冒雨頂寒風比自己參選還賣力在輔選？

這說明立委補選不是郭國文和謝龍介人選選擇的問題，這場戰役牽動的也不只是2020年總統立委的改選，它已經呈現了路線之爭的本質，也就是以台灣意識為基底發展國家的路線能否再是政治主流，或者是仰賴中國鼻息卑微地求生存取代當家做主的自信。

所以我們說這是一場影響台灣未來相當深遠的歷史性民意決擇，而且它的公民決定權場域又是在台灣意識最深化的台南，選舉結果被解讀的不僅是台南鄉親的政治意向，但是不可否認，它對於中國乃至國際社會所傳遞出的訊息是強而有力的。

賴清德說，如果這場選舉郭國文失利，中國更會大膽併吞台灣，有人嗤之以鼻說又再打恐嚇牌，馬英九甚至戲謔地表示「有那麼嚴重嗎？」，是的，確實就是這麼嚴重！

賴清德（左）說，如果這場選舉郭國文（中）失利，中國更會大膽併吞台灣！（資料照）

如果不是這麼嚴重，謝龍介不會拋棄對中西區、北區選民的承諾，和打下的政治基礎，跨越選區到一個他從未經營過的地方參選立委，而且寧願用四年的議員去換任期才10個月的立委當；謝龍介心裡當然明白，這不是一個立委席次的增減，他得把握契機出來終結台灣意識，不僅為了個人政治前途，也着眼韓流的存續、和中國利益的延續。

謝龍介過往給人的衣著印象就是一襲鮮紅色的外套，他也不諱言自己傾中的立場，用政治訂單和嘩眾取寵的問政風格迷惑台灣人民更是他的拿手絕活。「習五條」一國兩制的脅迫已兵臨城下，如果讓謝龍介在台南補選勝出，打擊的不只是民進黨政黨的發展和興衰，「作為台灣人悲哀」的歷史無奈感將重新充斥台灣民間。

如果你憂心中國用政治訂單意圖宰制台灣出口貿易的趨勢，如果你不想讓謝龍介如此違背台灣主體利益的人當選，拜託鄉親3月16日一定要出來投給郭國文。我台南我驕傲，歷史性的重擔再度擺在台南人的面前，期盼台南人有智慧和勇氣做出正確的選擇。

（台南市議會議員）

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