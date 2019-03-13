自由開講》國民黨舊瓶裝舊酒的自經區2.0

◎柯嘉斯
高雄市長韓國瑜日前提出重啟自由經濟示範區設置構想，但是自經區這個概念，其實是在馬政府時期國民黨就曾提出的，但該案在2013年送到立法院審議時卻引發極大爭議而遭到擱置的命運，2016年民進黨上台後，便正式「終止推動」這個計畫。
自經區的設計是畫定一個區域，在區域內，現有財稅、醫療、食品標準甚至野生動物保護等法律全部不適用，僅適用自經區內的特別法，這樣的計畫不管怎麼看，爭議都很大。
韓國瑜市長卻重提這個連國民黨當初都看不下去的計畫，在內容未經重大更改的情況下，自經區會帶來的負面問題與衝擊，韓市長有辦法解決嗎？
自經區會帶來的負面問題與衝擊，韓市長有辦法解決嗎？（資料照）
自經區帶來的第一個衝擊是對於農業加工品的衝擊，因為自經區無法管理「前店後廠」，導致自經區中的廠商可以從國外進口低價的農產品，交給台灣自經區外的工廠加工，這樣品質充滿疑慮的產品，卻也可以被稱為是「台灣製造」，除了可能拉低台灣製造的品質外，更會對台灣過現有農產品的加工業產生衝擊。
再來是因為自經區也不受「勞基法」、「勞動服務法」的規範，所以自經區並不受外籍勞工引進總人數與基本工資的限制，扣掉人道考量外，大量引進外籍移工會對我國產業產生衝擊，除了會搶走本國勞工的就業機會外，更會因此拉低平均薪資水平。
目前因為全球化及我國人權意識的抬頭，基本工資及相關法定權利已成為勞工最基本的保障，所以台灣產業的成本轉型，應該透過產業升級、提升產品價值才是出路，而不是一味壓低工資。
目前因為全球化及我國人權意識的抬頭，基本工資及相關法定權利已成為勞工最基本的保障。（示意圖／資料照）
自經區的設置，除了無益產業升級，更有違反貿易公平原則的疑慮，可能引發國際制裁。因為經濟合作與發展組織（OECD）有針對各國訂定有害性租稅競爭規範，這種鑽漏洞的作法可能會使台灣被列為「稅務不合作名單」，從事務管理執掌的角度看，自經區根本不是地方政府的權限，所以不應該任由地方想怎麼做就怎麼做。
面對這樣一種遊走法律邊緣的貿易手法，台灣應該更加小心，畢竟中美貿易大戰就是因為中國長期違法產業補貼、不人道的工作環境、以及違反智慧財產權等種種手段，讓中國製產品取得競爭優勢而引起的。自經區的開設，如果讓中國製造「Made in China」的產品變成「Made in Taiwan」，非常可能讓台灣受到中美貿易戰的池魚之殃。
最後，最大的問題是，自經區可能會成為中國「一帶一路」試點的對象，在國民黨主政時代，自經區的推手是時任交通部長的葉匡時，葉匡時正巧是現在的高雄副市長，當時葉匡時部長說「自經區不但將與平潭綜合實驗區對接」，更是「對中國力推海西經濟區作為兩岸經濟先行試區的正面回應」。所以，我們大可存疑，現在韓市長所提的自經區是不是也是中國政府試點計畫的一環？
最大的問題是，自經區可能會成為中國「一帶一路」試點的對象，現在韓市長所提的自經區是不是也是中國政府試點計畫的一環？（歐新社檔案照）
在全球都極力反對中國經濟殖民的浪潮中，真不知道韓市長跟他的團隊為什麼要站在世界的對立面，難道為了中國的利益，對抗全世界，把台灣推向衝突邊緣，是一個明智的選擇嗎？拜託韓市長不要企圖遊走灰色地帶，因為這樣可能是讓台灣變成國際砲灰的危險決定。好好提升產業品質，加強國際競爭力，腳踏實地的作事，很難嗎？
（台北大學法律研究所）
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