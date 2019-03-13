自由開講》國民黨舊瓶裝舊酒的自經區2.0

◎柯嘉斯

高雄市長韓國瑜日前提出重啟自由經濟示範區設置構想，但是自經 區這個概念，其實是在馬政府時期國民黨就曾提出的，但該案在20 13年送到立法院審議時卻引發極大爭議而遭到擱置的命運， 2016年民進黨上台後，便正式「終止推動」這個計畫。



自經區的設計是畫定一個區域，在區域內，現有財稅、醫療、食品標 準甚至野生動物保護等法律全部不適用，僅適用自經區內的特別法， 這樣的計畫不管怎麼看，爭議都很大。



韓國瑜市長卻重提這個連國民黨當初都看不下去的計畫，在內容未經 重大更改的情況下，自經區會帶來的負面問題與衝擊，韓市長有辦法 解決嗎？

自經區會帶來的負面問題與衝擊，韓市長有辦法解決嗎？（資料照）



自經區帶來的第一個衝擊是對於農業加工品的衝擊，因為自經區無法 管理「前店後廠」，導致自經區中的廠商可以從國外進口低價的農產 品，交給台灣自經區外的工廠加工，這樣品質充滿疑慮的產品，卻也 可以被稱為是「台灣製造」，除了可能拉低台灣製造的品質外，更會 對台灣過現有農產品的加工業產生衝擊。



再來是因為自經區也不受「勞基法」、「勞動服務法」的規範，所以 自經區並不受外籍勞工引進總人數與基本工資的限制，扣掉人道考量 外，大量引進外籍移工會對我國產業產生衝擊，除了會搶走本國勞工 的就業機會外，更會因此拉低平均薪資水平。



目前因為全球化及我國人權意識的抬頭，基本工資及相關法定權利已 成為勞工最基本的保障，所以台灣產業的成本轉型， 應該透過產業升級、提升產品價值才是出路，而不是一味壓低工資。

目前因為全球化及我國人權意識的抬頭，基本工資及相關法定權利已成為勞工最基本的保障。（示意圖／資料照）



自經區的設置，除了無益產業升級，更有違反貿易公平原則的疑慮， 可能引發國際制裁。因為經濟合作與發展組織（OECD）有針對各 國訂定有害性租稅競爭規範，這種鑽漏洞的作法可能會使台灣被列為 「稅務不合作名單」，從事務管理執掌的角度看， 自經區根本不是地方政府的權限，所以不應該任由地方想怎麼做就怎 麼做。



面對這樣一種遊走法律邊緣的貿易手法，台灣應該更加小心，畢竟中 美貿易大戰就是因為中國長期違法產業補貼、不人道的工作環境、 以及違反智慧財產權等種種手段，讓中國製產品取得競爭優勢而引起 的。自經區的開設，如果讓中國製造「Made in China」的產品變成「Made in Taiwan」，非常可能讓台灣受到中美貿易戰的池魚之殃。



最後，最大的問題是，自經區可能會成為中國「一帶一路」試點的對 象，在國民黨主政時代，自經區的推手是時任交通部長的葉匡時，葉 匡時正巧是現在的高雄副市長，當時葉匡時部長說「自經區不但將與 平潭綜合實驗區對接」，更是「對中國力推海西經濟區作為兩岸經濟 先行試區的正面回應」。所以，我們大可存疑，現在韓市長所提的自 經區是不是也是中國政府試點計畫的一環？

最大的問題是，自經區可能會成為中國「一帶一路」試點的對象，現在韓市長所提的自經區是不是也是中國政府試點計畫的一環？（歐新社檔案照）



在全球都極力反對中國經濟殖民的浪潮中，真不知道韓市長跟他的團 隊為什麼要站在世界的對立面，難道為了中國的利益，對抗全世界， 把台灣推向衝突邊緣，是一個明智的選擇嗎？ 拜託韓市長不要企圖遊走灰色地帶，因為這樣可能是讓台灣變成國際 砲灰的危險決定。好好提升產業品質，加強國際競爭力， 腳踏實地的作事，很難嗎？

（台北大學法律研究所）

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