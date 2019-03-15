自由開講》台灣有內奸？！

◎趙子龍

台南第2選區立委補選倒數計時，前行政院長賴清德連續3週一早陪同民進黨候選人郭國文街頭拜票，今晨行程來到善化牛墟，他表示，「天佑台南」，從麻豆文旦刻意操作滯銷被戳破的事件，看出藍營的謝龍介只空口說白話，無法真正照顧農民，籲請鄉親要睜大眼睛，不要受騙。

台南第2選區立委補選倒數計時，前行政院長賴清德（中）連續3週一早陪同民進黨候選人郭國文（左）街頭拜票。（資料照）

的確很扯，居然說「兩百萬公噸」滯銷文旦被倒入曾文溪水庫，國民黨人的智商不是IQ笨蛋，就是別有居心。他們不知自己所為是顛倒是非，譁眾取寵，企圖以不正當手段勝選。有些人台語說得比別人溜，心卻不在台灣，老是與國民黨狼狽為奸，專門欺壓台灣人。

一名1949年從中國大陸浙江逃難到台灣來的老兵說，「我們在台灣的新住民，所謂外省人佔百分之二十，他們是恐怕數典忘祖的關係，他們不能覺醒。可是你台灣佔百分之八十、台灣土生土長的人，為什麼你們不覺醒？」講到激動處，張伯伯不禁哽咽表示「今天不要你流血流汗，你的命運就在你選票裡面會決定的，你為什麼你不好好的把握？台灣人啊！希望你們大家要覺醒，你們才是台灣的主人，中國不是台灣的主人，要搞清楚。」

從麻豆文旦刻意操作滯銷被戳破的事件，看出藍營的謝龍介（左二）只空口說白話，無法真正照顧農民，前行政院長賴清德籲請台南鄉親要睜大眼睛，不要受騙。（翻攝中天新聞）

張老伯伯年少時他是滿懷熱情的解放軍，潛伏在台灣當「匪諜」，天真的以為毛主席會派給他任務，一舉殲滅萬惡的國民黨，怎知左等右等等到老，根本被呼攏，哪來的任務？後來開放探親回中國一看，沒想到看到的不是理想中的中國，是個更腐敗的共產政府與解放軍，他終於醒悟，國民黨是爛的，共產黨是假的，只有台灣是真的，於是人生大轉彎，致力投入鼓吹台灣獨立建國的運動。民進黨每次大選敗選時，他都哭得比台灣人還悽慘！

有網友認為，「不管那個政黨執政都應該真心誠心為台灣人服務，那才是台灣之福，絕不能人在台灣心在中國、那裡不是我們的家、不要老是要靠對岸給我們施捨、爭氣點好嗎？也有人認為，「今天不管你是外省人我是台灣人，我們都同在這塊台灣土地共同生活，共同成長，我們之間早已沒有外省本省之分。希望大家共同守護這美麗自由民主的台灣」、「有心愛台灣就是台灣人，不分早來晚來，不分外省本省，原住民，每天在為這塊土地打拼的人，就是真正的台灣人。」這才是正港台灣人，不論其省籍為何。台灣有一些內奸，身在台灣當「台獨」撈錢，口口聲聲說「愛中國」，其實大都有美國綠卡，是標準的「牙刷」主義者。

（教師）

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