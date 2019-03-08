自由開講》國民黨的劈腿候選人還不快辭職？

◎柯嘉斯

國民黨的彰化縣立委候選人柯呈枋因為宣佈競選彰化縣立委後還接受 台中市參事一職在，在台中市議會遭到各黨派議員砲轟，有議員甚至 直言「如果柯呈枋選輸了，回來台中市政府任職，這種做法像是收垃 圾，根本是垃圾桶。」但是國民黨這次三席補選的候選人除了新北的 鄭世雄沒有公職外，彰化的柯呈枋與台南的謝龍介都是帶職參選。

市府參事柯呈枋到任第一天，就請假帶職參選彰化立委補選，引起議會臨時會首日綠營及無黨籍議員砲轟。（資料照）



其中最誇張的是彰化的柯呈枋，在明確表達有意願參選後，從原任職 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署署長辭職，對外宣佈參選，並說辭官 是「展現參選的決心與意志」，結果辭官沒多久就去台中接任台中市 府的參事，然後請假投入選舉，領台中納稅人的錢， 卻沒上班而是請假去參選彰化縣立委。



其實，在請假參選事件被民進黨台中市議會黨團踢爆後，柯呈枋大可 以立刻辭參事，因為大不了選輸了再回任就好，可是柯參事卻連「 做個樣子」都不願意，到底是覺得這種公然「腳踏兩條船」 的行為彰化人一定會吞下去，還是對自己選情沒有信心， 所以一定要死賴著這個職務不放。

台中市政府參事柯呈枋帶職參加彰化縣立委補選，六日成為議會臨時會焦點，不僅民進黨團要求他備詢，國民黨、無黨籍議員甚至要求他辭職，還說「市府不是垃圾桶」。（資料照）



面對這樣的爭議，柯呈枋的回應是「請假一切合法」、「總統不也帶 職參選」，從這個回應，應該就可以看出柯呈枋一點都沒有將外界的 批評聽進耳裡。



請假「合法」不等於請假「合理」，權利若被濫用，這樣的行為就應 該被譴責，而柯呈枋這種「假照請，錢照領，立委照選」 領乾薪不做事的做法，百分之百就是一種權利濫用。



再來是柯呈枋另一個詭辯說詞：「總統不也帶職參選」，問題是總統 帶職選的都是在尋求連任原來的職務，競選的職務和原本的職務完全 相同，不會因為競選而荒廢原本職務。但是請問柯呈枋：台中市政府 參事的工作內容和你現在竟選的立法委員是一樣的嗎？你有辦法一邊 兼顧參事的工作、一邊選舉嗎？你現在領的薪水來自公帑， 你對得起台中市民嗎？



柯呈枋很誇張，台南市的謝龍介也不遑多讓，才剛選上議員就「吃碗 內看碗外」，把戶籍遷出原本的第八選區，遷移到第二選區。想請問 謝議員：你把戶籍遷出原來的議員選區，去競選一個非原議員選區的 立委，違背了與選民的契約，對得起去年將票投給你的2萬3千多個 選民嗎？

柯呈枋很誇張，台南市的謝龍介也不遑多讓，才剛選上議員就「吃碗內看碗外」，把戶籍遷出原本的第八選區，遷移到第二選區。（資料照）



過去，有一個家住在台中，卻在彰化縣擔任縣長的卓伯源，現在國民 黨再派一個跑到彰化縣選立委，人卻在台中市能撈就撈的柯呈枋， 再加上一個剛選上議員，就換選區準備要更上一層樓的謝龍介。 筆者實在很好奇，國民黨難道沒有別的選擇了嗎？怎麼一直派出這種 猶如感情世界不負責任的劈腿者出來參選公職呢？「 參事不專心市政、議員不專心問政」的鬧劇到底還要演多久？



奉勸柯呈枋參事跟謝龍介議員，要嘛辭職專心參選，要嘛棄選專心工 作，不要再當不負責任的劈腿候選人了！

（台北大學法律研究所）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/