胡，怎麼說》「一國兩制實習生」韓國瑜的「特首面試」之旅...

韓國瑜密會中共駐香港、澳門中聯辦主任王志民、傅自應，意味什麼？就是中共透過韓國瑜啟動一國兩制台灣方案，並預選培植未來的「台灣特首」，「一國兩制實習生」韓國瑜應召參加「特首面試」之旅！

韓國瑜自甘充當中共「一國兩制實習生」的跡象很多，這裡只舉4項：

一是行前罵「台獨比梅毒更可怕」，這是他向中共獻上的通關「門包」、「投名狀」。 二是密會香港中聯辦主任之後，中共中聯辦宣傳的重點，就是中聯辦向他簡報一國兩制取得的巨大成就，國台辦也定調韓國瑜此行與一國兩制的緊密連結。 三是韓國瑜的坐姿行為語言，他在王志民面前，坐姿端正、屁股坐一半椅子，有若聽訓的實習生，在進行面試。 四是他不經意說出「我也可以選澳門特首」，事後自稱只是玩笑話，但愈不經意愈是真心話，這種話豈可當玩笑話？港、澳特首都是中共欽點，曝露了他有意爭取一國兩制的特首之位。

韓國瑜密會中聯辦並未依法申辦報備，他當然不會申辦，因為這是應召、應中共之召、由中共安排的秘密學「習」進行式，去當習近平一國兩制台灣方案實習生，去參加特首初步面試。

中聯辦是什麼東西？就是太上香港政府、太上澳門政府！它全名分別是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」、「中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室」。王志民是中共中央委員、傅自應是中共中央候補委員。

韓國瑜密會中共駐香港、澳門中聯辦主任王志民、傅自應（右）。（圖：高雄市政府提供）

它是中共中央單位，直屬中央人民政府，權力在港、澳政府之上，代表中共中央監管「一國兩制」，近年來它更操控香港、澳門政府依中共中央旨意行事，監督港府將中國大陸實施的專制嚴苛法令，移植照搬到香港、澳門地區，讓一國兩制名存實亡，過渡到中國一制、一黨專政。

中聯辦在港、澳包山包海，操控媒體、商界、政界、學界等等，黑手也伸入司法，像原判無罪或輕刑的佔中事件，佔中九子等被重新起訴恐被判重刑，像7名泛民派立法會議員被DQ（取消資格）事件，不依中共規定版本唱中國國歌要重罰的國歌法、修改逃犯條例讓中國可以藉羅織刑事罪嫌將政治異議者抓回中國受審等等，背後都有中聯辦背後操控的黑手魔影。

韓國瑜去年底上任高雄市長後，即帶頭籌組藍軍市縣長連線，要以地方包圍中央模式、自己建立與中國緊密連結關係；今年1月2日，習近平的九二共識、共謀統一、探索一國兩制台灣方案出台。筆者當時即預判，韓國瑜在搞「一國兩制實驗區」，現在看來，大部分不幸言中，中共透過韓國瑜，將一國兩制滲透到台灣內部，並架空台灣的中央政府，中共就可直接操控台灣走向。

國民黨中央在吳敦義帶頭要為韓國瑜黃袍加身、國民黨立院黨團江啟臣、吳志揚等大力聲援韓國瑜此行的一國兩制學「習」進行式，若韓國瑜2020年出馬並勝選，那麼，也就沒有架空或出賣了，因為根本就是獻上台灣、中國整碗端走，台灣將會出現一個類似中聯辦的中共中央機關，中華民國沒了，台灣的民主自由也會如香港那樣迅速消亡，再來就是新疆再教育營、西藏人民流亡那樣...。

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