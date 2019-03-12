胡，怎麼說》「一國兩制台灣蛋糕」是什麼臭酸碗糕？

「一國兩制台灣蛋糕」是什麼臭酸碗糕？叛逃降中的林毅夫之妻、背叛台灣的陳雲英是什麼東西？竟然聲稱要教台灣2300萬人怎麼做這個蛋糕，選擇在這個「兩制蛋糕」上加多少奶油、巧克力和花。這真的是，人一失節投降，厚顏無恥就無極限！

「一國兩制台灣蛋糕」是什麼臭酸碗糕？叛逃降中的林毅夫之妻、背叛台灣的陳雲英是什麼東西？這真的是，人一失節投降，厚顏無恥就無極限！（路透社）



陳雲英現任中國全國人大「台灣省代表」，附從拍馬配合習近平的「一國兩制台灣方案」，日前接受中媒訪問時，以「蛋糕論」形容一國兩制。



一個最基本的問題是，她的「中國人大台灣省人民代表」是怎麼來的？就是中國共產黨賞她的，她不但不是台灣人民選出的，更早已入籍中國，和台灣人民沒有任何關係，憑什麼代表台灣人民？



她除了代表她和林毅夫這對叛逃夫妻檔之外，還能代表誰？除了當中共專制政權打手、鷹犬、走狗之外，有什麼資格對台灣2300萬人民的前途說3道4？



「一國兩制台灣蛋糕」，就由你們叛逃夫妻檔自己做、自己吃吧，但不容你們竊用台灣的名，更不容你們汙了台灣的名！



中國逼壓台灣接受「一國兩制」，不但兵臨台灣城下，更侵門踏戶，統戰的黑手已伸入台灣的政黨、政客、媒體、學界、社團、宗教、宮廟、村里...，可說無孔不入。



台灣的危機已現，情勢嚴峻急迫，蔡英文總統因此召開國安會議，提出《因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領》。這是防衛性的，希望建立民主防護網，捍衛國家主權、保護台灣的自由民主。

台灣的危機已現，情勢嚴峻急迫，蔡英文總統因此召開國安會議，提出《因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領》。（資料照）



捍衛國格主權、守護民主自由，本來就不分藍綠、朝野，卻見，藍營國民黨等對蔡總統提出的因應及反制一國兩制侵門踏戶方案，不管三七二十一的就是砲轟、反對，反而要求蔡總統回到九二共識，但是，習近平定義的九二共識就是共謀統一、一國兩制，可見藍營的終極目標就是接受一國兩制！



要反問藍營的是，你們要棄守國家主權國格、任中國踐踏嗎？你們要台灣人民接受一國兩制、被中共專制政權管轄嗎？你們要讓台灣2300萬人的民主自由生活方式被毀滅嗎？



一國兩制的一國，就是中華人民共和國，一國兩制實施日就是中華民國滅亡日，你們反對反制一國兩制，你們在對「一國兩制台灣蛋糕」流口水嗎？你們準備接受招降了嗎？那你們就成了林毅夫、陳雲英們，卻還在選台灣的總統、立委，不就攏是選假的嗎？！

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