胡，怎麼說》1個「紅」太陽，「通殺」朱、王、馬、吳、柯！

1個紅太陽崛起，韓流來了，藍軍4個太陽朱、王、馬、吳，有如夕陽西下，有的沉落海底，有的在沒頂邊緣掙扎！另一個曾是超新星的柯，則拔不拔劍都四顧茫茫！

高雄市長韓國瑜訪問香港、澳門，卻接連走訪兩地中聯辦，有人批評是「禿子撐傘，無法無天」。國共聯手為高雄市長韓國瑜製造在藍營2020年「捨我其誰」的聲勢，藍軍4個太陽朱、王、馬、吳，有如夕陽西下。（中央社）

在中共刻意拉抬、國民黨中央力拱之下，國共聯手為韓國瑜製造在藍營2020年「捨我其誰」的聲勢。這回，韓流倒衝藍家廟，首當其衝的就是4個太陽。



原來一路領先的朱立倫，在韓流衝擊下，最近局面是「煮熟的鴨子快飛了」，他嗆國民黨黨魁吳敦義，沒有「徵召式初選」或「初選式徵召」那種制度，吳回嗆當年也沒有「換柱制」，攻擊朱立倫4年前換下洪秀柱、自己上陣的罩門。



興沖沖參加初選希望圓總統夢、曾在去年高雄市長選戰全力挺韓的王金平，現在被韓流沖到不知到那個角落去了，心情想必十分複雜，他不去向韓國瑜討人情，而去嗆吳敦義，「需要幫忙才來找我，幫過了卻...」。被稱為立院「喬王」的他，這回恐怕要喬自己如何以漂亮身段出局。



吳敦義就不用說了，他自己雖還沒直接說出「不選」兩字，近來則全力為韓國瑜量身訂做「黃袍」，他提的徵召領表、徵召式初選，都是為韓國瑜「黃袍加身」而設。

韓流來了，藍軍4個太陽朱立倫（右一）、王金平（左一）、馬英九（右二）、吳敦義（右三）行情有如夕陽西下，恐怕都被韓流通殺。圖為今年2月國民黨新春團拜，左三為國民黨榮譽主席吳伯雄、左二是前考試院長許水德。（資料照，記者廖振輝攝）

馬英九沒說過要選、也沒說過不選，但是，在韓流衝擊下，於今安在哉？還有馬英九嗎？



再看柯文哲，他在光芒最盛時附加於身上的「言論免責權」，已被韓國瑜奪走，現在動輒得咎，一出口就是錯，訪美反而自曝其短，算是咎由自取。



柯、韓稍為不同的是，柯文哲當年是很多人把希望寄託在他身上，講錯話、做錯事都不計較；韓國瑜則仗著「韓粉專寵在一身」，親中藍紅媒體為他造神、炮製「不壞金身」，他說錯、做錯的，只要是出自韓，就是金口、金句，當然都是「對」的。像韓國瑜把不丹從亞洲搬到歐洲阿爾卑斯山下，還說不丹人傻傻的...，當然都沒事。



冷眼旁觀這局韓流通殺朱、王、馬、吳、柯的「慘劇」，4太陽加柯，未來恐怕都要對韓認低伏小。為何如此？從這次韓國瑜訪中，密會中共駐港、澳的中聯辦主任，就可窺知梗概。那就是韓國瑜夠敢、夠狠，他對台灣、對中華民國都沒有「心」，心中只有中國。

韓國瑜（左）22日在香港與中聯辦主任王志民（右）會晤，面對陸委員要求韓國瑜說明，以安民心，韓國瑜23日受訪時稱，陸委會一番話是「酸言酸語」。（資料照，擷取自香港中聯辦官網）

他明明是向「一國兩制」低頭、自我矮化為港澳特區向中共討賞，卻隨便找個「歪七扭八」的理由搪塞了事，毫無違和感。藍營諸太陽及柯，尚存一絲絲對台灣、對中華民國的心念，但在當前中共強推共謀統一、一國兩制台灣方案的需要性及適用性上，都被統一無上限的韓給比下去了，難怪會被通殺！



韓流席捲藍營之後，下一個目標就是衝垮台灣，台灣的「抗韓」防線準備好了嗎？如否，2020年恐怕就是一國兩制元年！

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