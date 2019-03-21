胡，怎麼說》給他們一人一頂國旗帽，去中國一定要戴！

新版數位晶片身分證考量不放國旗，但尚在研議未定案，國民黨立委出來又哭又罵，指責民進黨政府去掉國旗，是搞去中華民國化、消滅中華民國、搞台獨、混亂國家認同...云云。

國民黨既然那麼愛國旗，那就一人發一頂國旗帽，國民黨人去訪問中國時，記得都要戴上哦，如果不敢戴，就是要消滅中華民國！

韓國瑜將訪問中國，我看前幾天他與郭台銘同台時，郭董戴了一頂國旗帽、韓國瑜光頭上戴了一頂國徽加滿地紅的帽子，那兩頂帽子看來都很好看又蠻配的，就請韓國瑜等所有國民黨人去中國訪問時，就戴這兩款帽子，看起來一定很威。誰不敢戴，誰就是小孬孬！

韓國瑜與郭台銘同台時，郭董戴了一頂國旗帽、韓國瑜光頭上戴了一頂國徽加滿地紅的帽子。（圖：取自郭台銘臉書）

國民黨立委為了可能不放國旗又哭又罵，其實剛剛好打臉自己，也重重打臉兩蔣，因為從1947年第1版、一直到1986年的第5版之前的各版，身分證上都沒有放國旗，那是在蔣介石、蔣經國父子統治時代，學生作文最常用、穩拿高分的句子就是「將這面國旗插在南京城牆上」，身分證也沒放國旗，照國民黨現在的罵法，豈不就是罵兩蔣要消滅中華民國、去中華民國化、搞台獨？這太扯了吧！

蔣介石一輩子的身分證都沒有國旗，馬英九、吳敦義、朱立倫、韓國瑜等人也曾拿過這種沒國旗的身分證，直到1986年的第5版才放上國旗。蔣經國也是一生的最後兩年，身分證上才有國旗。

在數位時代，身分證只是一張小膠片，主要在國內使用，表面設計各國大都走極簡風，不放國旗是趨勢，晶片裡記載的東西才重要，但為了防個資外洩，民主國家都審慎為之。極權的中國則一掃描就被看光光，其實他們用人臉辨識系統加監控網，不必身分證就把你看光光。 國民黨人去中國不敢戴國旗帽，卻為身分證考量不放國旗 又哭又罵，羞也不知羞，讓人笑掉門牙！

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