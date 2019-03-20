自由開講》「消失的國旗」：國民黨不是應該最懂？

◎宇文自由

內政部研議新版身分證，而對其中是否將出現「國旗」議題，立即成為國民黨陣營的攻擊焦點。從「去中華民國化」、「成何體統？」「浪費公帑！」、「混亂的國家認同」到「沒有果汁的果汁牛奶」等指責通通出籠；先不論，一張「用於證明持有人身分的證件」，上面到底要記載著多少政治符騰與個人資料，才能夠滿足各方的多元認知與認同──國民黨不是應該最懂：所謂「消失的國旗」事件背後，其實凸顯了多少自家的懦弱與尷尬？

「哪個國家的身分證上沒有國旗？」與「沒有國旗的身分證，成何體統？」的質疑，乍聽之下振振有詞，但在理直氣壯的背後，卻是完全經不起檢驗的內容。就前者來說，根本是在「21世紀」一詞都已經快要成為落伍的21世紀裡，竟還會犯下的低級錯誤：在有「身分證」的國家，大部分根本都沒有把國旗放在上頭，如印度、法國、德國、韓國與中國皆是如此；而在無「身分證」制度的國家，類似證件上也很多都沒有國旗，包括美國與日本。

當國民黨人義憤填膺地怒問「哪個國家的身分證上沒有國旗？」之後，你其實可以瞬間舉例出一連串的答案，甚至，要他至少舉出三個「有放國旗」的國家名稱──畢竟，臉都湊上來給你打了，為什麼要放過這個大好的舒壓機會呢？

中國國民黨其實就是毀滅國旗的第一把好手，君不見陳雲林、謝龍介，更遑論奧會旗這種畸形的東西。（資料照）

而「沒有國旗的身分證，成何體統？」這個後者，實則又暴露出國民黨高層總是夾在「媚共」與「道統」間的焦慮與歇斯底里：過去還在「兩蔣時代」的歲月──嗯，沒錯，就是那個台灣的身分證上還沒有國旗，而且也沒看到有國民黨人向自己的執政黨政府提出抗議的時光──裡，那時，國民黨忙著與共產黨爭奪「中華道統」，宣稱自己才是唯一合法的「自由中國」。

但當2000年與2004年大選皆敗給民進黨後，國民黨又徹底從「反共」轉變為「親共」，抱著「認祖歸宗」的姿態不斷赴中進行朝貢，卻也再沒膽子在中共面前還堅持著些什麼。與中共之間的往來越來越頻繁與綿密，卻代表著高呼「中華民國」與揮舞青天白日滿地紅旗幟的機會也越來越少……在中國的面前，國民黨永遠拿不出「國號」與「國旗」，焦慮之餘，於是他們反過頭，在國內時刻意表現出自己的熱愛與執著，並以此對比其與民進黨的不同。

而這種「赴中喊人家叫『祖宗』，回國高呼『中華民國』」的行徑，也只再再顯示出：國民黨始終只是把「國旗」當作對內的宣傳圖騰與選舉工具而已。他們在選舉時拼命地揮動，但當中國官員來台時卻又下令收起；他們喜歡把「國旗」獨佔為一種彷彿專屬於單一政黨的代表符號，卻又自己臭著臉叫身旁的夫人把手中的國旗撤走；他們對民進黨政府只要有一吋沒放上國旗（或國旗配色主視覺）的角落總會立即全黨動員地表達憤怒，卻對中國在各種新聞畫面、公開場合、網路社群，甚至是在報導台灣或「國共同框」的任何畫面與敘述中，永遠都將「中華民國」消音與馬賽克的打壓與矮化行為──Never, never表達過一絲絲的抗議或情緒。

他們喜歡把「國旗」獨佔為一種彷彿專屬於單一政黨的代表符號，卻又自己臭著臉叫身旁的夫人把手中的國旗撤走。謝龍介於造勢會場上，揮手示意叫身旁的夫人把中華民國國旗收起來。（圖片來源：臉書影片截圖）

然後，國民黨人還是喜歡回過頭，藉痛罵民進黨「不愛國」與「去中國化」來吸引目光與招攬選票，並試圖掩飾著自己在其他議題與價值上的擺爛、空白、反智與落伍。到底，他們真正愛的是那面代表國家的旗幟？還是，能藉由著揮舞與憤怒，所能掩蓋的多少國民黨的羞恥與不堪？

與其把炮火繼續聚焦於「身分證怎能沒有國旗？」，不如先好好地討論：基於功能整合與資訊保護等原則，一張正常國家的正常身分證，到底應該包含哪些功能與東西；與其指責著別人「國家認同混亂」，國民黨不如先治好自己的「多重人格障礙」，避免繼續在不同國家與場合時的「愛國情操」出現如此地天差地別；與其拿痛罵民進黨政府不放國旗，來當作掩護自己作為一個在野黨卻毫無論述與建樹的遮蔽，國民黨也不如先找回脊椎與膝蓋，對中國大聲一次「還我國旗！」。

與其，繼續糾結著「果汁牛奶沒有果汁」，不如也先想想：一個「政黨」，卻連國家安全、主權尊嚴、核心價值與基本節操都沒有了，那它到底，還算是什麼東西呢？

（青年政治工作者）

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