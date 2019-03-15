胡，怎麼說》凌友詩、李家寶、韓國瑜，政治正確比比看...

凌友詩、李家寶、韓國瑜，放在一起比一比。你在其中看出了什麼？就是中共政權用所謂的「政治正確」來檢驗人、定賞罰的恐怖與惡質扭曲。

在台灣研習的中國學生李家寶透過網路直播批判習皇稱帝獨裁、一黨專政必亡，現在面臨恐被中共處以「煽動顛覆國家政權罪」重刑。他強調，期待未來中國擁有「公開表達而不被消失」的權利，實踐民主與自由，就像台灣一樣。（中央社）

凌友詩，出生台灣，移居香港，現在是中國全國政協委員。57歲的她，日前在政協會議上，卻扮演「平凡的台灣女孩」，高調演出中共的「一國兩制台灣好幸福+++」統戰樣板戲，渴望中國快快快統一台灣。



凌友詩隨後被爆「腳踏三條船」，中華人民共和國全國政協委員、持有中華民國護照、擁美國綠卡。她昨天否認有美國綠卡，但仍待查，是否另有英國海外公民證也待查。



像凌友詩這種貨色，靠的就是「又統又紅」，符合中共的「政治正確」，台灣出生的身分可提供中共統戰之需，持中華民國護照可自由進出台灣（兩年前曾來台灣），因此被中共選中擔綱演出習近平「一國兩制台灣好幸福+++」統戰樣板戲。



她的文革式樣板戲表演，達到中共要求的政治正確，但實在太誇張，成了反面教材，連中國網友都看不下去。就台灣、就中華民國而言，她就是「披紅的叛徒」，為了討中共主子歡心，她的人性被扭曲到什麼樣境地，一副毫無羞恥充當中共操控統戰傀儡的嘴臉。

凌友詩「又統又紅」，符合中共的「政治正確」，台灣出生的身分可提供中共統戰之需，持中華民國護照可自由進出台灣，擔綱演出習近平「一國兩制台灣好幸福+++」統戰樣板戲，但實在太誇張，成了反面教材，連中國網友都看不下去。（圖翻攝自有線中國組影片）

李家寶，出生中國，到台灣的一家大學研習，因在推特上直播批判習皇稱帝獨裁、一黨專政必亡，違背了中共一黨專政不容質疑、習近平言行及名都不許批判的「政治正確」，現在面臨回中國恐將被中共處以「煽動顛覆國家政權罪」，遭判囚10年以上重刑。



在台灣，批判總統的言論，比李家寶批判習近平激烈百倍的很常見，都不會因言論而被刑事訴究；在中國，即使你不在境內發表，老大哥（中共）都在盯著，你一踏入中國國境，黑牢就等著你，這就是「李家寶的恐懼」。



凌友詩靠又統又紅的政治正確，獲中共重用重賞；李家寶因批判習皇、中共專政的政治不正確，面臨被打入黑牢的恐懼。政治正確與否，都由中共決定，而且無限上綱，就以此來看中共對韓國瑜訪中國設定的「政治正確」。

韓國瑜即將訪中，中國海協會長張志軍講明了就是要在堅持九二共識的政治正確基礎上交流，也就是習近平今年1月定調的一個中國、共謀統一、一國兩制台灣方案。（資料照，記者黃佳琳攝）

中國海協會長、前國台辦主任張志軍講明了，韓國瑜訪中就是要在堅持九二共識的政治正確基礎上交流。中共的九二共識政治正確基礎是什麼？就是習近平今年1月定調的一個中國、共謀統一、一國兩制台灣方案。



凌友詩、李家寶對中共一黨專政「政治正確」的馴服與反抗的不同，而有賞、罰極端不同的際遇來看，可以推斷，韓國瑜訪中將獲得明的、暗的多少恩賞，中共將依照他對實踐一個中國、共謀統一、一國兩制的貢獻度而定。當然，中共對台灣的統戰，也會有中、長期布局。

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