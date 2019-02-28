胡，怎麼說》一中各表被殺死了，國民黨竟還跪求中共關愛的眼神！？

中國這兩天把話說白了，九二共識沒有「一中各表」，它要用「一國兩制」來「關愛」台灣人民！一中各表被殺死了，國民黨竟還在跪求中共「關愛」的眼神！？



從這兩天中共方面王在希否定一中各表、國台辦認證，「習近平版」九二共識就是共謀統一、一國兩制來看，可以很清楚的看出中共的態度就是，沒有不被統一、台灣不被併吞、中華民國不滅亡的九二共識！



反過來說，台灣不接受統一、不被併吞、不接受一國兩制、中華民國要存在，就絕對、絕對、百分之百、千分之千，不能接受九二共識！

中共不但直接打臉、簡直是痛毆國民黨，把一中各表當被用過的髒衛生紙！國民黨有意問鼎總統大位的吳敦義等人被打臉、痛毆，不但不敢反駁，連「唉」一聲都不敢，還厚著臉皮講要簽和平協議。（資料照，記者方賓照攝）

國民黨當寶貝的一中各表被中共殺死了，國民黨還在主張接受九二共識，就應該向台灣人民說清楚、講明白，你接受九二共識，就是接受一國兩制，就是投降！



中共「一國兩制」的「關愛」是什麼？可以預見的是，台灣的未來就像新疆，把人民「關」進再教育營，強迫洗腦教育，讓你們死去活來，直到你們都「愛」共黨、「愛」中國、愛一黨專政、愛極權專制、愛習近平...。這還是被中共關愛下最起碼的悲慘遭遇。



王在希（中國國台辦前副主任、共軍退役少將）、國台辦發言人安峰山這兩天的談話，說白了，九二共識沒有國民黨講的「一中各表」那回事，而是「一個中國，共謀統一」、以「一國兩制」關愛台灣人民。



中共不但直接打臉、簡直是痛毆國民黨，把一中各表當被用過的髒衛生紙、直接丟到馬桶沖掉！



卻見，國民黨有意問鼎總統大位的吳敦義、朱立倫、馬英九、韓國瑜、王金平等等等，被打臉、痛毆，不但不敢反駁，連「唉」一聲都不敢，竟還厚著臉皮，講要與中共簽和平協議什麼的，簡直就是在跪求北京當局，賞給他們一個「關愛」的眼神！

中國全國台灣研究會副會長王在希24日說，習近平1月2日的講話把「九二共識」做了一個新的、明確的詮釋，還指稱多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，扭曲了「九二共識」的本來意義，只認同「一中」，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。這番話狠狠打臉了國民黨過去宣稱的「一中各表」說法。（資料照，記者張嘉明攝）

不要再騙了，國民黨！中國既已講白了，你們更應該老實的向台灣人民講明白，你們爭取的其實是名為「總統」、實際上是「中國台灣特區首長」的那個位子。



不過，要「騙子」說實話，尤其自甘充當大騙子中共政權爪牙的小騙子們，不但是緣木求魚，簡直太陽要打西邊出來。台灣人民如果還受小利小惠所誘，去相信大、小騙子的空口白舌，下場就是「自作孽、不可活」了！

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