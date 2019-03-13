胡，怎麼說》披「紅」的叛徒，演出一國兩制樣板戲

中國召開的人大、政協兩會，中共一黨專政下的樣板戲，照本宣科而已，其間，卻有樣板中的樣板，由「前台灣人、現中國官」擔綱主演，戲碼是「一國兩制」+++！

那些「前台灣人、現中國官」披著中共的紅衣，賣力演出，人人拿著習大大的「一國兩制台灣方案」，滿面紅光滿口謊，對台灣招降，根本就是不知羞恥為何物的「披紅的叛徒」。

「披紅的叛徒」們演出的一國兩制樣板戲，較火紅的三齣，

1，中國全國人大代表許沛演出「送貓熊」，說是要給即將訪中的高雄市長韓國瑜當「伴手禮」。

2，中國人大代表陳雲英（叛逃投共的林毅夫之妻）演出「一國兩制台灣蛋糕」。台灣人民可在接受「兩制蛋糕」之下，選擇加多少奶油、巧克力及花。

3，中國全國政協委員凌友詩，假冒「平凡台灣女孩」，演出的「一國兩制台灣好幸福」+++，迫不急待希望中國快快快統一台灣。

中國人大代表陳雲英（叛逃投共的林毅夫之妻）演出「一國兩制台灣蛋糕」。（中新社）

全國人大代表、政協委員，在中國都是「官」，而且是中央級的「京官」，那些前台灣人、現中國官，都是中國共產黨賞給他們的官，做為統戰台灣的樣板，人大、政協兩會期間，就是身為中共的工具被用到之時，他們奉中共旨意賣力照劇本、演出習近平欽定的「一國兩制台灣方案」，自是不在話下。

「披紅的叛徒」演出的送貓熊、兩制蛋糕、一國兩制好幸福+++等三齣樣板戲，滿面紅光滿口謊，無恥而演的淋漓盡致，其實不值一哂，影響不了台灣絕大多數人民都反對一國兩制，拒絕被中共政權統治。

中國全國政協委員凌友詩，假冒「平凡台灣女孩」，演出的「一國兩制台灣好幸福」+++，迫不急待希望中國快快快統一台灣。（圖翻攝自有線中國組影片）

不過，值得注意的是:

1，台灣內部的親中政黨、政客、媒體、名嘴等隨之起舞，呼應中共的對台統戰。像在一國兩制下、以中國國內移動模式送貓熊給高雄，韓國瑜及高雄市府團隊固然喜滋滋的大肆宣傳，親中媒體也大肆炒作，藍營政黨、政客、以及正角逐總統候選人的朱立倫等人，只看到貓熊、卻好像故意矇上眼睛看不見背後的一國兩制，難道這不是對一國兩制化明為暗就半推半就？

2，中共安排這種樣板戲演出，炮製台灣人民熱烈歡迎一國兩制、急待被中國統治的假象，嚴重誤導中國人民對台灣人民意願的認知，根本居心叵測，企圖狠毒險惡，台灣必須嚴防。

要問藍營的是：你們要去搶當「披紅的叛徒」嗎？

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