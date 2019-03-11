胡，怎麼說》那對中國貓熊何不實名登記為 ：一國、兩制？

中國大貓熊又要來了，這回指定要送給高雄市，據聞初步取名為雄雄、融融，不過，中國一向把貓熊當政治工具，這對貓熊何不乾脆就「實名登記」，正名為「一國、兩制」，並暱稱為「你儂、我儂」？

這對貓熊何不乾脆就「實名登記」，正名為「一國、兩制」，並暱稱為「你儂、我儂」？（示意圖，圖：取自網路）

中國贈送貓熊上回是在2005年5月，政治時空背景是：中國制定反分裂國家法，引起台灣人民很大反感，而競選總統二度失利的國民黨主席連戰卻率團訪中，與中共總書記胡錦濤會談宣布國共共識，馬英九時任台北市長，中國國台辦由中共中央、國務院授權宣布贈送一對貓熊給台灣，名字也取了叫「團團、圓圓」，政治用意不言可喻。

當時，民進黨扁政府堅持，必須依國際規範野生動物移動的華盛頓公約處理，拒絕接受中國的「國內移動」安排。但在2008年國民黨馬英九政府取得執政後，援引中藥材進口模式做幌子，接受中國以國內移動方式贈送一對貓熊給台北市動物園。

這回中國宣布贈送一對貓熊給高雄市，政治時空背景與上回相當雷同：中央由民進黨執政，高雄市長是國民黨人氣王韓國瑜；去年1124民進黨九合一選舉大敗後，中國對台灣端出「一國兩制」；國民黨的朱吳馬王加躍躍欲試的韓國瑜，搶披藍旗以打敗抗統拒降、拒絕一國兩制、中國眼中釘的蔡英文之時。

中國贈送貓熊給高雄，宣布規格比上回低很多，由重慶市的所謂中國全國人大「台灣省代表」、台聯會副會長放出贈送貓熊消息，指名要給即將訪問中國的韓國瑜當「伴手禮」。

中國為何要贈送、賞給高雄市一對貓熊？不就是韓國瑜做的事，就是在實踐一國兩制嗎？（資料照）

不論宣布規格如何，中國以「贈送」名義送貓熊，政治意圖就不言可喻，因為自1982年以後，中國即停止贈送貓熊給他國，而改以「租借」合作研究名義，只有中國轄下的香港、澳門兩個特區獲「贈送」，另外就是前述被當做中國國內的台北市。重慶市要贈送貓熊給高雄市，當然必須由中共中央審批核定才能送出，韓市府如一遇贈送貓熊就不顧政治前提馬上接受，高雄市豈不就自甘墮落成了中國的特區？

中國對台灣藍營政黨、政客設定的招降「通關密語」，早先是九二共識、一個中國，但不公開否定各表；之後轉變為只能講「一個中國」；當藍營都講一個中國，中國又再加碼，「一國兩制」才是當今通關密語，必須講出一國兩制或實踐一國兩制，才能獲中國「恩賞」。

中國為何要贈送、賞給高雄市一對貓熊？不就是韓國瑜做的事，就是在實踐一國兩制嗎？他講的兩岸「你儂我儂」，不就是「一國兩制」的替代語言？這對貓熊暫定名為雄雄、融融，有你儂、我儂的寓意，何不就依中國的網路「實名登記」制，乾脆取名「一國、兩制」，並暱稱「你儂、我儂」？

我不反對中國貓熊來高雄市作客，但請依國際規範瀕臨絕種野生動植物貿易的華盛頓公約、國內野生動物保育法等規定辦理！

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