胡，怎麼說》被補選颱風掃到，4個太陽何去何從？

被補選颱風掃到，4個太陽何去何從？（資料照）

4席立委補選，選後反應比選舉還精彩，最慘的應該是國民黨的4個太陽，好像被颱風尾到，胡志強那句「颱風來了，還有太陽嗎？」，引爆「4個太陽何去何從」話題！

補選結果被認為「清流抗韓流」成功、團結的綠營擋住韓流繼續逞威，有意問鼎總統的柯文哲也被颱風掃到，被問到補選結果時，以土石流來形容韓流，稱淹沒一個小村落可以，淹掉整個城市就不容易。韓國瑜則對柯文哲的「土石流」說法給予超冷的不回應：今天只談「土包子」。



胡志強那句「颱風來了，還有太陽嗎？」，引爆「4個太陽何去何從」話題！ （資料照）

4席立委補選，民進黨力拚保2成功，國民黨則仗韓流原要4席全壘打、卻只取下1席。韓流退潮、消風崩潰的評論聲不絕於耳，不過，藍營受重創的卻不是韓國瑜，反而是4個太陽，「拱韓」代表藍營、直取2020年總統大位的聲音，反而藉著危機意識高張。

除了胡志強的「還有太陽嗎？」，國民黨副主席郝龍斌稱要找「最強」的人出馬，台中市長盧秀燕指稱支持「能贏」的人，他們想要卻沒講出口的就是「拱韓」。死忠韓粉始終不改仍是「給我韓國瑜，其他免談！」

4個太陽朱立倫、吳敦義、王金平、馬英九、韓國瑜、柯文哲，這次都全力投入輔選抬轎。戰果分別是：新北市3選區，朱立倫力扛鄭世維，國民黨敗陣；金門選區，吳敦義跨海力挺洪麗萍，國民黨敗陣；彰化縣1選區，王金平整合派系助陣柯呈枋，國民黨勝選；台南市2選區，韓國瑜挾「韓流」之威為謝龍介掠陣攻城，但不敵「清流」，國民黨敗陣。

台南市2選區，韓國瑜挾「韓流」之威為謝龍介掠陣攻城，但不敵「清流」，國民黨敗陣。（資料照）

韓國瑜除了拉抬謝龍介、鄭世維也是他力扛的重中之重，在「韓天」媒體上，只看到韓助陣，幾乎看不到朱輔選，但兩選區都敗下陣來。馬英九4個選區都出馬站台，輸的3個都有份，贏的彰化跟他關係很小。



柯文哲則在台南2選區，力挺脫離民進黨的陳筱諭，結果只拿到7.8%選票。

4個太陽加韓國瑜，輔選抬轎勝少敗多，命運卻大不相同，朱、吳、馬輔選敗、王輔選勝，卻都被颱風掃到，面臨何去何從、被取代的危機。韓輔選南北雙敗，卻趁敗而興，頗有國民黨失敗、形勢大好的味道，拱韓出馬當藍軍「救世主」聲浪反而高張。柯輔選沒力，但他的2020年總統夢是否醒來，目前看來暫沒影響。

柯輔選沒力，但他的2020年總統夢是否醒來，目前看來暫沒影響。（資料照）

看了藍營，再看綠營，保2成功的民進黨，只能說獲得喘兩口氣的時間與空間，2020年大選絕對不會從此就是坦途，仍面對背執政重負、爬陡坡、中共製造逆風逆浪狂潮襲來等等嚴峻局勢。

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