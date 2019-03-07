胡，怎麼說》一國兩制就是台灣通往地獄之路！你，為何不反對？

「一國兩制」就是中國用「關愛」謊言鋪成的台灣通往地獄、奴役之路！

身在台灣，吃台灣米，喝台灣水，享受民主自由，講出「拒絕一國兩制」這6個字，有這麼難嗎？但是，國民黨要問鼎2020年總統寶座的朱立倫、吳敦義、馬英九、王金平，加一個觀風向伺機出手的韓國瑜，卻如吃了中國的啞藥、被中國點了啞穴，就是說不出口。要反問的是：你們要把台灣帶向地獄嗎？

一國兩制更是中華民國的「死穴」！在一國（中華人民共和國）下的兩制，中華民國就徹底滅亡了，國民黨全黨上下現 在被中共點了「啞穴」，不敢出聲拒絕一國兩制，實際上就是中共點中華民國死穴的共犯！

在習近平在今年1月2日推出九二共識、共謀統一、一國兩制之後，中共就對一國兩制大放厥辭、大吹氣球，說謊都不打草稿。中國國台辦主任劉結一就是謊言連篇，說什麼一國兩制是對台灣同胞的關愛云云。這種「關愛」就是，把你們都「關」到一黨專政、專制極權的地獄去「愛」，一種會讓民主致命、自由窒息、中華民國滅亡的死亡之愛！

還有一個共軍少將、全國政協委員王衛星，聲稱一國兩制下台灣可享有10項特權。這種說法就如強盜要搶走你的一切家當，說會給你留下10顆糖果，那是賞給你的「關愛」。而且，在它們認為你不夠乖、不肯完全馴服在專制極權之威時，隨時可以把糖果收回去。你能不拒絕嗎？你能不反抗嗎？國民黨看來是在準備把中華民國的國格主權、台灣的民主自由以及一切一切都交出去，以換取那10顆糖了，否則，為何萬馬齊闇，都不敢出聲反對？

沒有人知道國民黨想要把台灣帶到甚麼地方？可以確定的不是國富民強而是奴顏婢膝。（資料照）

「也請批評一下習近平！」

蘇貞昌院長答覆立委的這句話，就是一片最好也最簡單的國家忠誠測試劑，習近平是中共頭頭，推出一國兩制的源頭就是他，打壓台灣就是他，要消滅中華民國的就是他！

藍營政黨、政客、媒體、名嘴等，連「批評習近平一下」都不敢，在這句話測試劑之下，一測都是滿堂「紅」，與中共的紅色一國。

你們嘴巴喊的捍衛中華民國，根本就是在放屁！！

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