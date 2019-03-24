自由開講》先別管不丹是不是在阿爾卑斯山，韓市長你去中聯辦幹嘛？

◎柯嘉斯

韓國瑜在訪問香港時，在記者會中脫口說出不丹人「都傻傻的」、「有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，引起爭論，當支持韓國瑜、反對韓國瑜的兩方仍在爭執不休的時候，沒想到韓國瑜竟然做出了另一件比起「歧視性言論」更值得大家關注的事情。

韓國瑜在訪問香港時，在記者會中脫口說出不丹人「都傻傻的」、「有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，引起爭論。右為香港特首林鄭月娥。（高雄市政府提供）

那就是韓國瑜市長竟然去了中聯辦。

中聯辦是何許單位？中聯辦的全稱叫做「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，直屬中國國務院，在香港是實際上最高的政治機構，中聯辦會直接干預「港人自治」，從香港立法會到港府，中聯辦都有絕對的主導權，根據中研究吳介民老師的說法，中聯辦其實就是「香港的太上政府」。

韓市長拜訪中聯辦，其實根本就是配合中共宣示落實「一國兩制」的宣傳。因為實際上中國對港的「一國兩制」具體的控制核心就是來自中聯辦的命令。中國習近平總書記在告台灣同胞書40週年的談話中，更直接提到中國對台的政策就是「一個中國，一國兩制的台灣方案」。所以說邀請可能選台灣總統的「準候選人」訪問一國兩制機構，其目的無他，就是為了要營造一國兩制的政治氛圍。

而中聯辦除了實際上治港之外，其主要業務包含處理有關涉台事務，其組成更具有濃厚的解放軍色彩，像是現任的中聯辦主任王志民就同時具有解放軍背景與共產黨員的身份，換句話說韓市長去拜訪的單位其實根本就是一個中國駐港的情治單位。

筆者這樣的說法並非無的放矢，因為中聯辦的前身叫做「新華社香港分社」，在六四事件時，新華社香港分社的社長「許家屯」，因為同情學生，而出走美國，其在美國病逝前曾經透露「他當年在香港工作時，還暗中兼任了港共和台共（受中共指揮的現代台共）的領導人」。

換句話說，韓市長去拜訪的單位，除了是一個昭示一國兩制的單位，更是一個正在造成台灣國安危機、貨真價實的「統戰單位」，除了制定「對台31政策」、「給予台人國民身分」，這種明目張膽的政策統戰外，更有培養親中分子、中共傳聲筒、組織第五縱隊這些不能明講的手法。

高雄市長韓國瑜（左）23日率團訪問澳門，晚間在「新竹苑」會晤澳門中聯辦主任傅自應（右）。（澳門中聯辦官方微信）

敵人其實已經在台灣島內耕耘，前國防部副部長林中斌曾在受訪時說過「國安局前局長殷宗文生前對他說，在台潛伏共諜至少有5000位，他認為這個數字應更多」。

中共正在利用台灣的民主摧毀台灣的民主，從一個因共諜案被起訴的被告甚至可以選上議員，到選舉間中國假帳號一定四處出沒、試圖帶風向，而親中媒體更配合中國傳播假消息，這已經形成一個假新聞干政的惡性循環的巨魔工廠。

從歷史的角度觀察中共滲透、控制香港的模式，大略可將其分成幾種，收買香港政治人物、滲透和控制媒體，打壓不受中共控制的媒體人、派遣大量特務滲透香港社會各界，而這些香港曾走過的道路，正好就是中國染指台灣的現在進行式。

韓市長此次的香港行，就是一場和中國預謀好的統戰大戲，一開始沒有通知民進黨議員參加訪港的抽籤就是戲劇的序曲，一到香港，他就入住習近平訪港也曾下榻的萬麗海景酒店，韓市長的一舉一動都是政治暗示，到後來，整齣戲在韓市長見了二特首、二中辦主任時達到最高潮。這是有史以來台灣地方首長訪中的最高接待規格，只要願意配合「一國兩制」幫助中方宣傳，就能被中國認可，獲得政治利益，反對者諸如國民黨的吳敦義，則會被完全被中國拒於門外。

韓市長在會晤澳門特首時開玩笑說，他「也想競選特首」，想問韓市長，這句話真的只是玩笑話嗎？

韓市長在會晤澳門特首（右）時開玩笑說，他「也想競選特首」，想問韓市長，這句話真的只是玩笑話嗎？（中央社）

（台北大學法律研究所）

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