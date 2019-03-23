自由限時批》 撻伐韓國瑜 然後呢？！

杭東

韓國瑜的訪中之行，第一站到香港，就公然先和未向陸委會報備的「中聯辦」（北京在港的代理人。香港特首林鄭月娥只是「傀儡」）頭頭王志民，密會2小時（如同「輸誠」）；事後，韓說有人在場，無異是「此地無銀三百兩」，會有人信嗎？！此舉已使香港民主派人士失望透頂，而像26日將和國台辦主任劉結一見面，及今晚將訪澳門中聯辦主任傳自應，一樣沒人知？！自然引發港台社會輿論的疑懼和非議，撻伐之聲不絕！認是在與「魔鬼」交易（「請君入甕」的統戰），為台灣「一國兩制」舖路和背書，這是何其駭人聽聞的大事！

然則，韓卻能依然「由天自我」，照樣胡說八道，說不管評論如何，由它去，還批中央太緊張；但他卻忘了，如果沒有「高雄市長」身分，誰會理你，評論個屁！ 而他也不只說錯「不丹在阿爾卑斯山的旁邊」，連今天與澳門特首崔世安晤談，還竟然不知高雄至澳門航線，每週航班高達32班次。堂堂市長在外，出盡洋相，令人嘆為觀止！ 諸此，居然還有媒體集團長期天天「洗腦」助陣，天天在電腦、手機、網路、網紅、社群等各種平台出現，不斷增加虛假的聲量和聲勢，以「混淆視聽」！就連「韓粉」的媒體人黃光芹亦都「凍未條」，日前更站出來戳穿其欺世盜名的「假仁假義」言行！

韓國瑜的訪中之行，第一站到香港，就公然先和未向陸委會報備的「中聯辦」頭頭王志民，密會2小時。（圖：取自中聯辦官網）

如今韓禿子敢頻踩兩岸「紅線」，就是仗其民調支持度「恃寵而驕」，根本無視什麼國安，恍如老共的「同路人」行徑（公開行程安排沒有港澳「中聯辦」，這不是暗通款曲，是什麼？！過去綠營公職人員行程多有報備和公開，未有類此的「密會」行為），也根本無視中華民國法紀，能不處理嗎？！何況「王子犯法與庶民同罪」，國安當局能不責無旁貸地出來辦一辦嗎？！ 如果今天韓禿子是過去16年的NOBODY，他要五湖四海交朋友，或做生意，根本沒人管。但他今天是「高級公職人員」，又頂著「中華民國台灣高雄市長」的名器，卻無視兩岸仍處於「敵我對峙」下的態勢，更無視兩岸和平交往的「遊戲規則」規範！恣意妄為，難道台灣的公職人員前往中國，可以像風箏斷了線，沒人管嗎？！

再者，「士大夫」（公職在身），本無「私交」可言！現卻私下會晤「香港代理人」，根本已不是什麼「商業交易」，而是一種「公器私用」的「政治交易」行為（「給利」又算什麼）！像話嗎？！ 事實上，韓國瑜沒報備香港第一站與「中聯辦」頭頭「密會」，就已違反兩岸條例第33-1條，即：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對臺政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」。但他卻以「拼經濟」一筆帶過，已被在地的泛民派人士、前立法會議員、香港眾志創會主席羅冠聰嚴正駁斥，在臉書就直指，這是「魔鬼的交易」，讓韓此行變成「一國兩制操盤手」，助紂為虐，絕非可以「拚經濟」等說辭就能搪塞過去。誠是一針見血！

如今在香港的「韓王會，」儼然是宣布韓在中共及兩岸關係中的重要特殊地位，就像「夜襲」的歌詞所說，得以「無聲無息，鑽向台灣的心臟！」現北京又背後操作韓的行程，讓渠等參訪粵港澳大灣區、港珠澳大橋，俾刻意營造「一國兩制」的繁榮景象，企圖讓台灣民眾忽視「自主性」「主體性」和自由民主的可貴，失去「為何而戰」的動能，不能「居安思危」，那麼台灣危矣！

明乎此，政府當局必須正視此一嚴重的國安危機，並立馬嚴正調查和執法，絕不容政客藉「拚經濟」之名，與中共暗通款曲，蠶食鯨吞，賣掉台灣！才是正辦。

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