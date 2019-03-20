自由限時批》 韓國瑜訪中「賣港」否？！

杭東

如果用「步步驚險」，形容韓國瑜22日的訪問中國大陸，並不為過！因為統戰陷阱已設好一籮筐！像廈門大學的台灣研究院，日前都還進行「一國兩制」的沙盤推演（AI、物聯網等連結），連老共的黨政媒商都已佈下「自由經濟貿易區」的圈套，以「引君入殼」！老共這種「天羅地網」式的高規格接待，無它，就是要拿下高雄的「經貿」命脈！

簡言之，廈門是「一帶一路」的海陸窗口，而韓國瑜不久前向國民黨當局提出高雄的「自貿示範區」，無異是跟中國的「一帶一路」若合符節！而去香港、澳門、深圳等地，都是經貿（紅利）統戰的「連環套」，反易促成高雄港跟福建及「大灣區」（「去港化」計劃）未來連結在一起！

一旦禿子跟著「紅色太陽」陷阱走，「賣港」恐將是遲早的事，能不悚然乎？！（資料照）

其實，當初馬英九執政簽訂的ECFA，受害最深的是高雄，因為台灣的鋼胚、螺絲螺帽都是以高雄為主，老共復透過ECFA不斷的運作，差點使高雄的7成鋼鐵業活不下去！

復次，馬政府的「自由經濟示範區特別條例」草案，曾遭各方嚴厲批評中止，現又「舊調重彈」，益發令人憂心。例如農業學者就紛紛提出警訊，一旦施行其結果，只有圖利中國！對台灣農業反有重大的衝擊，包括進口國外原料，如果品質不佳，將會重創台灣品牌！而國外進口農產品免稅，亦打擊台灣農產原物料生產，加上加工品回頭內銷，更打擊本土農業！經估計，將使我國農業產值1年減少1739億！這是何其嚴重的大事！

再者，若依當時「自經區」的規定，原本管制的中國830項農產品，包括「敏感性關稅配額產品」包括花生、紅豆、稻米、香蕉等，將給予零關稅進口的優惠。就算台灣花生品質非常好，但是價格低廉的中國花生就會帶來衝擊，可能導致台灣花生滯銷，最後得利的是誰？況且其他國家進口的農產品原料比較便宜，在自由貿易體制下，台灣難以競爭，將使台灣農業陷入絕境，一旦國際糧價高漲，更是嚴重的國安問題，當不言而喻矣。

當初太陽花學運與許多民間團體，何以對「服貿」、「自貿區」等之類的計畫，如此「深惡痛絕」？！主要在經不斷的「蠶食鯨吞」，台灣經濟等於淪亡！ 天下沒有白吃的午餐，老共何曾有過「百分百」的經濟？！（老共經濟向是「政治的扈從」，只有統戰用「紅利」作「釣餌」）根據美國華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）在今年二月的調查研究報告中，就指出，中國經濟規模雖躍居全球第二，但在「經濟自由度」評比中，僅得58.4分，在180個經濟體排第100名，被評為「幾乎不自由」（Mostly Unfree）；主要在，中國共產黨專制體制下，缺乏透明度的國企仍掌控著金融業及許多基礎產業；而習近平提出「新中國特色的社會主義」，根本是從「意識形態上壓制自由化」，更嚴重地設置更多官僚障礙，加以「法治上的弱化」，反形成經濟改革發展的阻礙！

另美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）最近在接受媒體專訪時，就批評中共對香港施行的「一國兩制」，在過去數年越來越偏重「一國」，讓「兩制」失去原先設計的作用。此從香港在2018年所發生的政治事件中，可以發現原先的高度自治已被削弱，政治限縮也增強；並強調中共對香港施行的「一國兩制」，已然嚴重失衡！未來勢將影響香港與美國簽署的雙邊協議，預計今年的美中經濟與安全審查委員會在對香港方面進行調查時，可能會更加嚴格云云。

換言之，中共對台經濟統戰，就是須服膺「92一中」（指「中華人民共和國」），統一下的「一國兩制」政治框架，儘管韓國瑜一再用「政治零分」，呼攏台灣選民，但仍「跳不出」國台辦主任張志軍強調的「政治框架」。即：在『九二共識』基礎上，開展兩岸城市交流合作」！

共產黨向來是一個口令，一個動作。如果沒有習大大的「92」統一併台，一國兩制的「一錘定音」，底下不可能全面動員起來！ 國台辦前副主任王在希近日更清楚地詮釋《習五點》，實際上緊緊圍繞著的一個核心，就是「統一」二字！他並指出，多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，扭曲了「九二共識」的本來意義。他強調，「九二共識」不僅包括堅持一個中國（中華人民共和國）原則，還包括謀求國家統一。如果只認同一個中國，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」！可說是一語中的！ 習大大3月9日在參加人大福建團審議時，猶再度提示涉台工作，要「探索兩岸融合發展」新路。復再度提出「新四通」，包括「經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通與行業標準共通」，而「惠台利民」的「融台」政策，是為實現「一國兩制台灣方案」鋪路，此更是今年初「習五點」宣示後，最新公開的涉台談話！而政協委員張澤熙亦呼應表示要「精心設計兩岸交流內容，避免形式、粗放」，以深化內涵與創新精準地「向心裡走」，增強台灣民眾歸屬感。可說是對台統戰已到了「無所不用其極」地步！

從近日的國安會的報告，不難了然，目前中共是「和統」及「武統」併進，並配合強硬「反獨」的統一台灣策略。且揭櫫「一國兩制台灣方案」，為統一台灣模式及步驟定調。同時，積極運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍及條件。此外，透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉與各項內政，弱化台灣民眾的主體意識。例如推動「惠台31項措施」，利用經濟利益來改變台灣，或利誘地方政府作為換取政治性採購、大陸觀光客來台等等，不一而足，在在令人怵目驚心！ 儘管韓國瑜說訪中，不會碰兩岸政治議題，但他只要一進中國大陸，媒體就會追逐他表態，準備好了嗎？不要屆時又捅出樓子！今天中共縱有經貿重重危機，還付得出「統戰紅利」，以「小」搏「大」！重點在，國台辦須要「政治得分」才能向上上級交代，而這個「代價」將會是什麼，備受各方關注，韓付得起嗎？！一旦禿子跟著「紅色太陽」陷阱走，「賣港」恐將是遲早的事，能不悚然乎？！

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