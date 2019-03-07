自由限時批》韓國瑜樂得「緩稱王」！

董森霖

儘管「韓天」媒體天天玩網路聲量和做「一面倒」的民調，一門心思帶風向製造輿論，設法「跪求」韓國瑜參選2020總統，目的何在？可說是「知者知之」（顯然背後靈作祟）；而國民黨的「夕陽們」（代表黨內派系勢力）則玩陰的，雖不敢攖其鋒，卻在背後指指點點。而韓氏夫婦在政壇打滾多年，冷暖自知，自亦看穿這套伎倆把戲，樂得「緩稱王」，既能廣結善緣「廣積糧」，又能持續維持民意熱度「築高牆」，復能「順理成章」地有助2024的「水到渠成」，何樂不為？！

只要看「韓朱會」經過40分鐘密談，朱立倫一出來即眉開眼笑便知，韓並祝福他「心想事成」；今天（7日）王金平正式宣示參選黨內總統初選，韓感恩他出錢出力大力輔選，人未能親至，但一樣電話祝福「心想事成」；現剩吳敦義尚未正式表態（其他如馬英九等皆不足論），卻「以進為退」說，仍保留「萬分之一徵召的可能性」，經韓接連公開表示「現在完全不考量2020的事情與徵召」。連在昨天出席台北一項工商業者座談後，更宣示，「2020的事情，現在完全不在我考量之內」。至於是否接受「徵召」，更斬釘截鐵地說「完全不在我個人的考量之內，現在根本不可能討論這問題，將所有心思全力放在拚高雄經濟」云云。

部分媒體天天玩網路聲量，一門心思帶風向製造輿論，設法「跪求」韓國瑜參選2020總統，目的何在？（資料照）

簡言之，「韓天」媒體全天候力拱韓國瑜選總統，連他的妻子李佳芬都看不下去，說如此愛韓，適足以害之；況且從頭到尾家人和韓都只希望做好「高雄市長」的本分，韓自己也一再表示不會「吃碗內看碗外」，但這家媒體卻死命不放過，一直在「韓總統」假議題中打轉，令人不勝其煩，無怪有網友引用小編的話：「太噁心了」吧！

其實，韓國瑜是「黃復興」的底子，對國民黨是「愛深責切」；他一面說「手心手背都是肉」，一面又難忘與藍夕陽們的恩怨，及退隱多年的「切膚之痛」，感慨至深。他嘗以「改革派」自況，但仍難敵國民黨的家父長制和封建的醬缸文化，比如國民黨向來是把「人才」當「奴才」用，「奴才」當「人才」用；使得後浪往往比前浪先夭折，致「斷層」現象嚴重；反使「夕陽們」樂得輪流「坐莊」，搞得暮氣沉沉；加上黨內充斥滿嘴仁義道德的偽善習氣，言行不一（馬王鬥即是其中之一），復充斥虛假、矯情、背後下毒手的種切惡行。諸此，均非外人所能了然，所以韓國瑜可說是「瞎子吃湯圓」，心知肚明也。

從韓國瑜的妻子李佳芬日前受訪提到，韓國瑜擔任北農總經理時，被民進黨足足鬥爭了7個多月，他們向國民黨中央和立院黨團討救兵，卻沒有人對他伸出援手。如果看到與今天的「眾星拱月」對照，不免感慨萬千。

韓國瑜近日亦忍不住諷喻國民黨，在受訪時，直白說出有些大老在掌握權力的位子時，有沒有認真努力為這塊土地拚命、奮鬥？如果真的有，那國民黨怎會淪落到這個程度？藍軍領導人這麼多年來，全都自私自利，要嘛玩錢、要嘛玩權力，掌握遊戲規則，慢慢地把黨當成官在幹。他更直接點名郝龍斌競選總部茶會當天（2017.02.20）場景，「前面那幾個最光鮮亮麗，知名度最高的那幾個，國民黨江山就毀在他們手上，台灣發展的前途也都毀在這些人手上，絕對不能原諒。」

對於他參選黨魁選舉前出現大規模入黨的現象，亦不免將矛頭直指時任黨主席洪秀柱；他質疑，人頭黨員的肉體或許會被牽走，但靈魂不可能被牽走，黨中央一直用大麻繩做捆仙索，「我可以感受得到，叫每個黃復興黨代表幫你連署一百個空白的（連署書），這是什麼意思？一百個黨代表連署一百個，這一萬票就沒有了，這叫我們其他人有種窒息的感覺，無法呼吸。」

韓國瑜更提到去年參選高雄市長前，曾一度快閃參選台北市長，10分鐘後又撤銷，事後他解釋，是要向黨中央討資源，「不必滿漢全席，但至少有魯肉飯」。國民黨中央沒有給他錢和薪水等資源，當時黨主席吳敦義猶被質疑神隱，甚至有人嘲諷「無主席」，國民黨事後回應，黨資源有限，由各縣市候選人自籌經費，黨內現在確實沒有糧草，澄清「非不為也、是不能也。」是耶？非耶？

媒體還請韓國瑜總評和前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫的關係如何？他打趣說，「有點黏又不是太黏，有點欣賞又不是太欣賞」。對這所謂的「三個太陽」競合關係時，卻又低調表示「他不了解，高深莫測」。 但韓國瑜認為，他自己在基層跑，講道德操守，大家都對馬點頭，不過提到馬的能力，民眾卻大都搖頭。他形容馬英九當年，就像唐三藏一樣，人人都想吃他一口，但是他現在像唐三藏的隨從，並調侃馬英九，「動不動就說200個國家免簽是我（馬）弄的，但是老百姓有錢買機票嗎？老百姓坐飛機出國做詐騙集團了」。

由此觀之，韓國瑜對國民黨仍有愛恨之情，亦有許多牢騷和不滿，但他畢竟屆「耳順」之年（年逾60），又無法脫離國民黨籍，若跳進醬缸改革，又不知猴年馬月振興；只有站穩高雄市長位子，才能言及其他。否則本末倒置，既會丟了棒子，復失去彩券，反而得不償失！

避免祖孫騎驢的故事重演，這恐是他當下的務實想法，故而會效朱元璋的「緩稱王，廣積糧、築高牆」，可謂是「明智之舉」！

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