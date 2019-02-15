自由限時批》吳王朱「夕陽大戰」 便宜了誰？

◎董森霖



王金平的一句「新郎不是我」，點燃了國民黨的吳敦義、王金平、朱立倫「夕陽大戰」，彼此惡鬥撕殺（洪秀柱猶透露，「換柱」或「換成朱」，是馬英九「作梗」），愈演愈烈；而馬英九則猶如「相公」（黨內聲望低，黃復興更反對他參選），只能摸牌觀戰，頂多敲點「刷存在感」的邊鼓罷了。

王金平（右）的一句「新郎不是我」，點燃了國民黨的吳敦義、王金平、朱立倫（左）「夕陽大戰」。（資料照）

反而原本只當「抬轎」的韓國瑜，突然不耐起來，拿起槍桿朝天空火花四射，還讓一旁覬覦大位的柯文哲，心驚肉跳，於此拉開了2020大選的序幕！

這齣眾所矚目的年度大戲，戲碼段折多，處處令人驚心動魄，演員卡司陣容又強，各路人馬雲集，比「三國演義」或清廷宮鬥劇，還要精彩絕倫！加以網路聲光化電的4D大舞台幫襯，又有形形色色的網紅穿插其中，五花八門，自易讓人目眩神迷！

那麼國民黨的「夕陽大戰」，肇致可能發生的陳橋兵變，究竟會便宜了誰？表面上看來是韓國瑜，其實是藏鏡人的老共！

像韓國瑜近日突然砲火猛烈對著小英總統、中央政府，猶大批20多年來的歷任政府「在混」，更高喊「你儂我儂」的兩岸新說，又高舉「92」湯頭入味，頻讓北京「喜出望外」，簡直是天賜「一國兩制」統一良機，莫不明裏暗地強力「支援」（親中台商扮演仲介角色，第五縱隊人馬配合），立馬先送購買農漁產品「大禮」作前金）；諸此，難道只是偶發的事情？！背後的盤算詭謀，也只是在搞笑嗎？！非也，非也！

如果只是單純看韓的一瓶「礦泉水」，好像很清純，但並不知水中究竟摻了什麼「無色無味」的東西，若不小心喝了，後果恐只有自己負責了！



國民黨的「夕陽大戰」，便宜了誰？表面上看來是韓國瑜，其實是藏鏡人的老共！圖為韓國瑜。（資料照）

試想，韓和柯都深諳毛澤東的東西和麻醉人民的戰術，有位「中共通」的學者曾在去年撰文，指陳韓國瑜的選戰是活學活用老毛的戰術致勝；而柯文哲則常以去過延安自豪，對老毛則推崇備至，常說些「老毛的話」；現連鄧小平的「不管黑貓白貓，只要會抓老鼠的貓，就是好貓」也出爐了。可不言而喻矣。

至於，親中媒體的集團，更是抓著機會，不眠不休，全力報導及闢政論節目，明火執仗地對韓國瑜大捧特捧！而如此這般的整天虔誠「唸經」，網路聲量要不巨增也難？！

試想早也韓，晚也韓，報紙電視網路天天「唸」，巨細靡遺，比兩蔣當年還要「火紅」！至於韓到底在玩什麼東東，有何理念論述願景，通通不重要，反正每天「唸」，把孫悟空的「緊箍咒」（反共）唸沒了，自然就「諸法皆空」，可以對老共投懷送抱，亦自然的「你儂我儂」，無形中就變成了「一國兩制」的馬前卒！

是以，吳敦義、王金平和朱立倫的「夕陽大戰」，只是序曲，好戲還在後頭呢！

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