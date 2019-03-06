自由限時批》當市長成了丐幫樣 卡娃伊嗎？！

◎杭東

被國民黨基層視為「儲君」的韓國瑜（亦是「4個夕陽」的「后羿」），近來風塵僕僕，除前往星馬簽訂若干農漁產品合約回來，又將在本月22至28日前往香港、澳門、深圳及廈門訪問（前三個已劃入新的「大灣區」內）。類此形同「丐幫」模式（金庸武俠小說迷耳熟能詳）的行銷術，卡娃伊嗎？！

韓國瑜一再強調，經濟性質越強越好、政治性越低越好（經濟100，政治零分），重心會放在民生經濟，將進行經貿交流並爭取合作機會，並允諾會遵照陸委會相關規定，不會碰中央權責等云云。

然則，老共何曾有過「百分百」的經濟？！至今仍奉毛澤東的「政治掛帥」為圭杲，就是政治決定經濟。而這套把戲亦已被美國總統川普去年4月間戳穿，他嚴正質疑，中國是一個強大的經濟體，卻被世界貿易組織WTO視為「發展中國家」，從中獲得額外補貼和特權，特別損害到美國的利益，非常不公平。 而美國副總統彭斯（Mike Pence）更在去年10月4日，於華府智庫哈德遜研究所（The Hudson Institute）發表演講，更指陳中國共產黨於1949年取得政權後，就開始追求極權體制的擴張，並長期滲透美國、企圖影響美國政治。甚至在中國的美國企業，還被迫要求成立「黨組織」，足見中共運用政治力量操控民企的機制的一斑。

然則，老共何曾有過「百分百」的經濟？！至今仍奉毛澤東的「政治掛帥」為圭杲，就是政治決定經濟。（歐新社）

彭斯在演講當中，特別用了18次「中國共產黨」或「共產黨」字眼，顯示「中國」與「中共」有別，且揭露中共不僅企圖影響選舉，還滲透美國學界、新聞媒體、電影業、大學校園、州政府、地方政府等領域，進行利誘或威逼，藉以影響改變美國的輿論與政策，導向有利中共立場，並消除不利中共的政策或輿論。另中共官媒中國國際廣播電台，更已在美國30多家電台播送節目；而中國環球電視網（CGTN）覆蓋範圍復已高達7500萬人，全天候播送中共觀點的言論與節目，目的亦是改變美國人民思想云云。巨細靡遺，令人怵目驚心！

最近，在美的香港成報老闆谷卓恒因參與當地一家非營利獨立調查機構的工作，主力追查及揭露中共政府的腐敗。他們一共花了2年多時間調查，目的在揭露習近平家族是「中國史上第一貪」的真相，而他所爆的料更為勁爆，並不遜於流亡美國的中國富豪郭文貴。

谷卓恒指習近平家族貪腐遠超過江、朱、李、胡、温、曾等大權貴家族！震驚國際社會！而中共更已牢牢掌握香港，數萬名特工潛伏於香港的各行各業，每年都有無數人士「被消失」，香港早已徹底淪陷。他還表示，在美國的中國特工至少有50萬人，99%的海外中文媒體都已被中共滲透，早就引起美國政府高度關注。

郭文貴則是對中共對台的統戰，說得更為貼切，即是先「統心」（入腦、人心），加上「經濟核彈」（窮台、濟台兼施），工具就是「藍金黃」！而台灣的內賊，就是被「藍金黃」的這些人！ 所謂的「藍色」是在控制網路，使台灣人在潛移默化中被洗腦。而「金色」就是透過各種方式以金錢收買（經貿給利、賄賂等等），「黃色」最是厲害，採「全都錄」影像錄存用。如此一來，使得中共對台統戰「無往不利」！

谷卓恒指習近平家族貪腐遠超過江、朱、李、胡、温、曾等大權貴家族！震驚國際社會！（圖擷自谷卓恒推特）

郭文貴更一再強調：「台灣人不能相信中共對台灣人所說的「兄弟之情」，而且也根本不存在「兄弟共同發展」這樣的狀況！」可說是「觀察入微」，一針見血！ 儘管韓國瑜說不會碰兩岸政治議題，但他只要一進入中國大陸，媒體就會追逐他表態，有準備好嗎？別忘了，中共在主要城市，早已有天羅地網的「零死角」AI數位互聯監控系統，連手機只要是ANDROID系統，亦復食衣住行「全都錄」，資料全進「大數位庫」，類此己有外媒作詳盡報導。能否抗拒「藍金黃」的誘惑（太太是否隨行），均須步步為營。不要屆時的言行突然又捅出樓子，反使政治話題多過經濟，便茲事體大矣。

畢竟類此韓國瑜的「庶民經濟」，其合作的「紅利」，在中共眼裏，實是「微不足道」；北京縱有內外經貿的重重危機，這點「糖果費」還付得起！重點乃在，接待的國台辦和相關單位必須「政治得分」，才能向上上級交代。例如韓認同的「92共識」（「一中各表」），與「習五點」要求不同，卻能「過關」，便讓外界十分好奇，這也見識到中共統戰的「靈活機動性」（先「試點」、「測水溫」）。

然而類此的政經「代價」，將會是什麼？韓付得起嗎？高雄人、台灣人承受得了嗎？自備受各方關切！ 按照國台辦前副主任王在希日前的說法，是《習五點》實際上緊緊圍繞著一個核心，就是「統一」二字。多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，扭曲了「九二共識」的本來意義。他解釋說，「九二共識」不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一。如果只認同一個中國，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」！儼已揭露了中共的「併吞統一」的野心，刻正進行「一國兩制」的套路（香港則已「名存實亡」），這樣能說「可愛」嗎？！能「你儂我儂」嗎？豈能「一廂情願」，恐怕是「肉麻當有趣吧！ 韓國瑜曾退隱江湖16年，對金庸筆下的人物和故事，耳熟能詳，重出政壇選上高雄市長的前後，面對四面八方的褒貶，還常引用《射鵰英雄傳》中的名言：「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江，他自狠來他自惡，我自一口真氣足」自況，亦果然掀起一股莫名的「韓流」氣旋（有人事後查稱7成來自境外），短短幾個月，就把台灣弄得沸沸揚揚！

而他的「行銷高雄」術，亦變得像媒體人寇謐將（J.Michael Cole）所說，有如得了說謊強迫症似地，拚命說著一些「他們自己也知道任何有腦的人一戳即破的大話」。他認為，這些連珠炮的謊言都是計畫的一部份，目的就是把一個作秀狂、唬爛大王捧成一個人氣爆棚、反權貴、不講政治的政治人物，不管到哪裡，人人都發大財，路邊攤販賺錢，都要感謝偉大的韓國瑜！他並警告，韓流肆虐就像幫派械鬥一樣，廝殺起來只會更加深社會的撕裂，市長勝選不過短短70天，已有來路可疑的民調，在帶風向勸進韓總參選2020年總統，甚至，還有種說法是叫韓總取習主席而代之，光頭統一全中國！是耶？非耶？相信時間會證明一切。

韓國瑜的「行銷高雄」術，亦變得像媒體人寇謐將（J.Michael Cole）所說，有如得了說謊強迫症似地，拚命說著一些「他們自己也知道任何有腦的人一戳即破的大話」。

有個很有名的中國典故，叫做「殺君馬者，道旁兒也。」（出自東漢應劭的《風俗通義》，後來又被宋代類書《太平御覽》收錄）。意思是說，殺你馬的人，就是那些在路旁給你鼓掌叫好的人。過去的北京大學校長蔡元培，曾兩次引用這個典故。一次是1919年「五四運動」發生後，在5月9日寫了一封辭職信，其中就說：「我倦矣！殺君馬者道旁兒。」另一次是1926年，蔡元培亦給胡適寫了一首詩，其中一句就是：「道上兒能殺君馬，何干人豈誚庭粗。」云云 誰都知道，類似這種情形實與「捧殺」無異，魯迅猶曾撰警世文。但知「捧殺」易，發現「捧殺」卻不易。很多人往往會不知不覺，就掉落在「捧殺」的圈套裡，類如韓國瑜、柯文哲的知名政治人物，能不自制，謹言慎行乎？！

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