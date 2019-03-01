自由限時批》包子狂想曲

逸民

台灣人以創意聞名於世，腦筋動得快，點子亦多。光是一句「土包子」，就可以立刻把包子燒得火紅，做包子生意的人，都開心得不得了，連做雲吞（扁食、炒手）的，也希望有朝一日，能被「網紅」的政治人物青睞，旺一下！

近聞高雄市政府將在三月舉辦「高雄十大包子」比賽，要選出高雄最有料最有餡，最豐富、最美觀、最好吃、最可口的包子。不僅有網路票選，還有評審團包子大賽，將台灣包子美食發揚光大，確實是個好主意。

但若能藉此機會，在高雄開個「習包子」店（本錢不大，重點在和麵粉、擀皮、包餡的功夫），那就更了不起，除證明台灣是個多元開放的民主自由社會，不管什麼人做包子，只要能在台灣生根發展，就是「好包子」！

當然，如果中國能有「習包子」店來台參賽，而韓國瑜、柯文哲，也能摻一腳，分開「韓包子」店、「柯包子」店，大家若能及時趕上，齊聚一堂，那就更精彩了，不但可以「你儂我儂」，猶能「兩岸一家親」，何樂不為？！

不管什麼人做包子，只要能在台灣生根發展，就是「好包子」！（圖：擷自潘恆旭臉書）

儘管中國大陸「非洲豬瘟」猖獗，或許不便參加，或許怕犯大忌（兩年前中國山東網友王江峰在聊天群發文，戲稱習近平為「習包子」，法院就以「尋釁滋事」判刑22個月），但沒關係，畢竟「台灣不是中國的一部分」，台灣的「習包子」（並非像中國是禁語））可以通行無阻！而台灣「習包子」的餡，不僅肉質佳味美可口，而且衛生又健康，一旦參賽，保證精彩有看頭，還會名揚國際！

或許冥冥之中，韓國瑜可能與習近平有緣，又將有赴中國大陸城市之行，據google 的台灣政治人物新聞量計算，韓僅落後習大大，相信習大大大人有大量，不會計較。而今一句「土包子」，讓韓興起包子大賽念頭，還要做「包子頭」，顯然「韓包子」，要比「習包子」先進多多！如果高雄能有個「習包子」店參賽，又能與台灣的韓、柯兩大「包子」較量，是否能在台灣穩奪第一，就難說了，畢竟台灣獨立公開的比賽，是不可能「一國兩制」的，但光是想到那個畫面，就更讓人樂不可支了！盍興乎來！

在2014年1月20日，中國作曲家吳頌今用了七天時間，借京劇的曲調譜成歌曲。曲名《包子鋪》稱讚「親民愛民的習大大，包子鋪一場巧遇，寒冬里溫暖了老百姓的心田！」，猶被稱為新「神曲」。您說「包子」偉大不偉大！

不過，真歹勢！北京當局近年已封殺了大批網絡詞彙，當中包括「包子露憲」（包子露餡）等諷刺詞彙等等，真是傷腦筋！ 然則。無巧不成書！包子亦有溫馨感人的故事，最近由加拿大籍華裔女導演石之予（Domee Shi）執導的《包寶寶》（Bao），奪下第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫短片。這部僅八分鐘的動畫片，以傳統美食包子為主角，細膩地描寫了母親與孩子之間的溫馨互動，感人至深，引發觀眾強烈共鳴。

由此不難可見，包子的學問大矣哉，意涵豐富又多元，還能大開眼界長知識呢

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