自由限時批》柯、韓都在「鬼混」！

◎宋娣

明明當市長的人，卻整天「不安分」、「不守分」，淨講些「總統級」的失格「鬼話」！（柯文哲甚至成了「髒話市長」！）而今北、高兩大市長反倒落實了整天在「打混」（韓國瑜竟狂批台灣20年來在「鬼混」）的境況，讓人啼笑皆非！

他們都不願善盡「份內」市政建設、造福市民的事！卻專搞「譁眾取寵」（沒事炮打中央，又說兩岸「指腹為婚」或「一家親」，「強盜說」之類），令人瞠目結舌！猶整天玩網路比聲量高下，這真是什麼跟什麼！

提到柯P的鬧笑話，實已不計其數，而韓國瑜近來的頻頻「失言」，亦不遑多讓！但他們居然都能以「直白」免疫，有人還認為他們比一般藍綠政客「乾淨」，不知道是否眼睛「沾粘蚵液」，識人不清，還是「生活差」，變成「饑不擇食」耶？！

先說柯P，像大巨蛋擺爛，沒關係，台北東區沒落，也沒關係，團隊要角一個個的離開，那是人家的事；只有自己賣力輔選「柯家軍」立委敗了，反倒認真檢討起來，猛思如何「組黨」、「聯盟」的合縱連橫，於是拼命搞「網紅」，生冷不計，以拉抬聲量，但又怕後有「追兵」的「程咬金」韓國瑜」，整天盤算如何營造「相見歡」造勢等等，諸此，難道就是為了一圓「總統大夢」？！

先說柯P，像大巨蛋擺爛，沒關係，台北東區沒落，也沒關係，團隊要角一個個的離開，那是人家的事；只有自己賣力輔選「柯家軍」立委敗了，反倒認真檢討起來。（資料照）

最近登輝不小心的誇讚一句「柯媽媽教得好」，柯P忽然趾高氣揚起來，儼然一副「真命天子」的模樣，更是口不擇言。但這回卻踢到鐵板了，就是他聽聞市議員許淑華對某個案子有意見，竟不分青紅皂白就脫口罵出「幹」字！記者還對著柯說「市長，不要說髒話悠，我有在錄影喔」！詎料，柯看了記者一眼，隨即又回一句「管它的」。

許淑華獲悉後說，她在議會監督市政卻被指控為政治操作，是她遭言語霸凌。她並呼籲柯文哲，作為市長言論必須有所分寸，爆粗口是錯誤示範，容易是帶壞小孩，請尊重別人才會被人尊重云云。

此外，市議員游淑惠忍不住酸說「這是柯媽媽教得好，有教講髒話嗎？如果有人這樣對待柯媽媽飆罵髒話呢？！」這種爆粗口，侮辱女性，猶有公然侮辱罪云云，市長是公眾人物，豈能帶頭示範？！

其實，這並非柯P第一次爆粗口，去年在議會備詢時，被市議員問及第一果菜市場改建案，亦批評北農前總座吳音寧「懂什麼」、「都不來開會」等，他還話題一轉脫口而出「我操」。例如，前年世大運開幕式逢反年改團體進場抗議，造成選手一度不敢進場，柯文哲事後還嗆這些人是「王八蛋」。在去年上「網紅」呱吉的直播節目時，更用粗口批評政論節目：「媽的！練肖話講一個月」等等，真讓首都市民看夠了！

茲用台大中文系副教授劉正忠（筆名「唐捐」），張貼在台北市捷運車廂內的作品《難道這就是愛》，用以形容柯P：「你一會兒看山/一會兒看我/為什麼/你看山小/看我時卻很火大」，相信會心有戚戚焉。

至於，韓國瑜那就更精彩了。上任不到兩個月，口水卻多過茶，話題不斷，爭議也不斷，只有特定媒體集團整天不斷創造網路聲量，比「兩蔣」的起居注，尤過之而不及。卻未見市政建設如何，從迪士尼、賽馬、F1，到觀光代言人先公布又被當事人否認，還要擺100個「觀光算命攤」等等，跳票次數已多到「慘不忍睹」，無怪網路近亦出現「罷免」之聲，足見市民不是「白痴」，可以容忍市長為所欲為！

然截至今天，只見韓國瑜炮火四射，「天天有新聞」。說什麼「政治零分，經濟一百分」，有嗎？如今一會兒炮打中央，還透過直播嗆說「全台灣人都欠高雄人」！中央還要高雄重寫前瞻計畫補助款計畫，他不可能會接受！（按高雄很多建設都是國民黨執政時期擋的，過去8年沒給高雄縣統籌分配款的亦是。對此，行政院副院長陳其邁今（18）日上午在高雄受訪時澄清說，已確認過沒有這件事，中央對高雄補助計畫都不會改變）；復又指兩岸政策說不清楚，應該「你儂我儂」，更說台灣過去是亞洲四小龍的老大，卻退步至今，「整整鬼混了20多年」云云。簡直是不知所云！

然截至今天，只見韓國瑜（中）炮火四射，「天天有新聞」。說什麼「政治零分，經濟一百分」，有嗎？如今一會兒炮打中央，還透過直播嗆說「全台灣人都欠高雄人」！（資料照）

類此，無非在故意抹煞台灣「民主化」艱辛歷程成果（弱化許多仁人志士的奮鬥努力），抬高中共的經濟發展，卻忘了中共一向政治掛帥，經濟亦是政治的扈從，更忘了其漠視人權及至淪落到今天CNN所報導的「四面楚歌」困境！顯見韓國瑜滿腦子仍然充斥「黨國遺緒」，不提「三次政黨輪替」，奠定國際認證「民主台灣」的成就（近已被相關政經專家學者打臉。蘇揆說得好：不要想錢，忘了主權，中國再怎麼有錢、繁榮，再知名的商人一天就不見、再漂亮的電影明星說關就關）。而美國最近亦已對中國大陸產品禁止採購，不容北京補貼中資企業，並限縮企業移轉等等。

由此不難看出，中共政權已遭「天怒人怨」（疆、藏、港等頻遭人權迫害，已引發國際「眾怒」），經貿更是藉「軍企」、「國企」伎倆，作國際市場不公平的兢爭（這點在美的富商郭文貴，將其黑幕爆料得淋漓盡致）。美國副總統彭斯16日更痛批中共「軍企」「華為」集團，國際社會嚴重的安全威脅，，強調美國將攜手盟邦，對危及通訊技術整合或國家安全體系的企業加強警戒和抵制云云。諸此的事實俱在，不容胡說！

現在的台北、高雄市長言行，反而很「中國」，猶以各種「爭寵」似的姿態「投其所好」，真會讓外人錯覺他們是「中國台北，中國高雄」的市長，因為不論發財、貨出、人來，幾乎都向「中華人民共和國」靠攏，那麼台灣的民主化豈不是「鬼混」了20多年嗎？！令人無言

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