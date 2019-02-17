自由開講》現在的台灣何需什麼和平協議？！

◎柯嘉斯

國民黨主席吳敦義日前發表聲明表示「執政後會簽兩岸和平協議」， 而兩岸和平協議究竟是什麼呢？簽了就真的會和平了嗎？



國民黨黨主席吳敦義昨日接受廣播節目專訪時表示，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議。（中央社）



所謂和平協議用以處理國內和平問題的法律文件，至少包括：「和平 條約」（peace treaty）、「停戰協定」（armistice）、「停火協 定」（ceasefire agreement or truce）與「和平協議」（peace accords）。



如果簽了和平協議就會變相的承認「台灣」和「中國」是國內關係， 如果之後中國翻臉不認人，以武力犯台，「台灣、中國」關係在國際 上就會正式的成為國內關係，包括美國在內的國際列強會因此無法介 入台灣相關的各種事務。



就連陸委會也說了，中國頻頻放話，從習近平在「告台灣同胞書40 週年談話」時的一個中國，一國兩制都是為了消滅台灣主體性的存在 ，「兩岸和平協議是具有高度敏感性的政治議題，需要整體考量國內 外區域與國際情勢、台灣內部高度的共識，我方認為目前不具備推動 的成熟條件」，不知道在時機不對、沒有共識的現在， 吳主席拋出兩岸和平協議的目的究竟是為了什麼？



簽了和平協議，中國就真的會尊重？不會翻臉不認人嗎？1951年西藏就曾和中國簽訂十七條的和平協議，簽完之後西藏一點都不「和平」！圖為中國國家主席習近平（美聯社）

簽了和平協議，中國就真的會尊重？不會翻臉不認人嗎？1951年 西藏就曾和中國簽訂十七條的和平協議，簽完之後西藏一點都不「 和平」，解放軍仍持續侵略，中國更於1959年、1989年、 2008年三次血腥鎮壓西藏，西藏精神領袖達賴喇嘛被迫逃出西藏 ，十幾萬藏人流離失所、百萬人在獨裁中國統治下喪生。



其實綜觀現狀，台灣實際上不需要簽訂「和平協議」。因為和平協議 的簽訂大多是在戰爭時期，畢竟沒有戰爭的時代本來就是和平的時代 ，自然無庸強調和平。



成為中國國內的一部分，從來不曾有好下場，即使是一國兩制，也無 法保證能夠維持民主、自由、人權受保障的現狀，香港是另一個例子 ，中國的保證不可信，誰都無法保證，容不下民主的中國， 不會像過去對待西藏、現在對待新疆的方式對台灣進行清洗和改造！

中國曾於1959年、1989年、2008年三次血腥鎮壓西藏。圖為二○○八年北京奧運前夕，中國武警在拉薩布達拉宮廣場巡邏。（美聯社）



國民黨卻已不是第一次，想和中國簽訂這個會使台灣淪為中國禁臠的 「和平協議」，早在2016年9月，國民黨在洪秀柱擔任黨主席時 全代會所通過的政策綱領，明訂「探討以和平協議結束兩岸敵對狀態 可能性」，但是在吳敦義甫當選黨魁後， 國民黨中常會就通過新政策綱領草案，將「和平協議」四字，改為「 和平願景」。顯然當時的吳敦義主席知道， 兩岸簽署和平協議是有高度疑慮的，所以他才改為和平願景！



所以本文想請問吳敦義主席現在是發生了什麼事？是不是為了總統大 選國民黨的提名，所有當時的堅持或是政見都可以如同他口中的「 白海豚」一樣180度的大轉彎， 就以台灣人民的安全跟未來做賭注？



鑑往知來，簽訂和平協議並不會真的帶來和平，西藏的例子，血淋淋 的告訴我們，即使簽了和平協議也不能保障和平，還是會帶來鎮壓和 血腥，過去的吳敦義主席可是非常清楚，現在的吳敦義主席為什麼會 不知道？

（台北大學法律研究所）

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