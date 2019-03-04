自由限時批》抓到「東廠」了？！

宋娣

「東廠」，是明朝皇帝「私設」的「特務」情報機構。如今在共產黨統治下的中國專制政權，更設有各種類似的「特務」情治部門，還有專責「紅色追殺令」的單位（例如頻頻爆料中共黑幕的郭文貴便遭追蹤，近爆習大大是「史上第一貪」的香港《成報》老闆谷卓恒，接受外媒專訪時透露，4年前他在香港險遭中共20名國安人員跨境綁架）。但是在實行「五權憲法」的中華民國台灣，政府受到國會、司法、媒體（民間團體）的監督，根本無從設置「東廠」起，若把民主台灣看成中共專政體制，簡直「謬」不可言也！

然則，最近發生「東廠」新聞的案例，就是高雄市長韓國瑜在訪問新加坡時，我駐星大使陪同出席觀光推廣說明會。而中時電子報、中天新聞台居然在2月28日發布「東廠抓到了？稱直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」等標題報導。令人錯愕不已！

根本偏離新聞專業的真實和查證原則，等於假借「新聞自由」、「言論自由」製造謠言，擾亂人心。（中天新聞截圖）

曾幾何時，外交部竟成了「東廠」？！讓人不可思議！而外交部當晚亦即發新聞稿表達嚴正抗議，指「完全與事實不合，對於媒體於現場偷拍，又不即與當事人進行查證，再以含沙射影、抹黑栽贓的方式，罔顧新聞專業，入罪駐新加坡代表處梁國新大使及相關同仁，外交部表達嚴正抗議，並予嚴厲譴責。」云云。

NCC隨即也要求中天說明該則新聞製播的內控機制。對此中天則回應「未收到NCC正式公文」云云。另有不滿該電視台「造神」的網友，將其在「維基百科」的介紹，更改為「韓國瑜電視」（韓天電視），並在「中天電視公司發展沿革」內容中，被寫入「標榜以造神韓國瑜角度出發的新聞觀點，企圖發展為無腦的NCC 」，其餘內容未受到更動，引發外界熱議。而類此不滿的舉措，目前「維基百科」亦已修正回來。

如果今天沒有中共「侵台統一」（「一國兩制」亦然）的問題，類此的不實政治新聞或假資訊在網路流竄，尚可用科學方法和民主法治機制適切處理；但今天的兩岸情勢嚴峻，而中共動武的「逼統吞併」，亦已接近「一觸即發」的危機！對類此的政治（選舉）或兩岸之類訊息，就無法掉以輕心了！必須嚴正看待，追究到底，才能確保台灣的國家安全和民主化！

現在連美國因在2016年總統大選吃盡「假新聞「苦頭，前不久川普總統在簽署《國家網路安全戰略》時，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）就指陳，美國將針對網路安全戰略與包括台灣在內的盟友合作，對抗來自中國等國家網路駭客攻擊。而目前德國更已訂定《社群網路強制法》規範，包括：社群平台需在接獲檢舉，24小時內移除明顯違法內容，倘涉及仇恨言論、惡意誹謗或煽動暴力的內容，若平台不下架將罰款500至5000萬歐元。對於有爭議，但尚非明顯違法的內容，社群媒體有七天時間可以衡酌是否移除。法國亦復訂定《反資訊操縱法》與《反虛假訊息法》，規定選舉前三個月，政黨或候選人有權就疑似被刻意操縱的虛假訊息申請禁制令，而法院也必須在48小時內做出裁決。此外，社群媒體平台應公開揭露背後投放廣告推廣政治內容的廣告主，並授權法國高等視聽委員會可將意圖影響選舉的「受外國勢力控制或影響」（controlled by, or under the influence of a foreign power）的電視頻道下架。諸此，不難發現，歐美國家均視此為國家安全要務，均積極著手加強防治的工作。

事實上，台灣2018年「1124」的地方次大選謠言、傳聞、假訊息、假新聞等等充斥，俯拾皆是！特別是夾議夾述（一面製造「傳聞」，一面引述批評）、主觀建構（製作似是而非的醒目標題、加大美工）、假平衡（一面報導，還訪問無辜當事人作平衡，或作非實質性的假平衡）等。尤有進者，猶假藉查證，一面捏造，一面闢謠，捕風捉影，大肆報導；而有的「即時更新、更正」，並未作「事實的更新、更正」，反助長媒體亂象的惡性循環等，混淆視聽，真偽難辨；即使查證、更正、澄清，也跟不上假訊息或假新聞散播的速度，使錯誤和傷害均已造成。而濫用民調情形普遍（樣本數不足，或機構效應，或借題發揮，製造輿論假象），誤導社會，令人痛心疾首！

簡言之，若是發現根本偏離新聞專業的真實和查證原則，等於假借「新聞自由」、「言論自由」以製造謠言，擾亂人心，進而天天「洗腦」，蠱惑國人投共，成為「中華人民共和國」的一部分，豈能以一般假新聞處置？！亦須針對有政治目的的資訊去揭露背後的資金來源，應建立相關的法律規範的機制，更須有「根治源頭」（「擒賊擒王」）的積極作為，才是正本清源之道！

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