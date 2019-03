自由限時批》抓到「東廠」了？！

宋娣

「東廠」,是明朝皇帝「私設」的「特務」情報機構。如今在共產黨統治下的中國專制政權,更設有各種類似的「特務」情治部門,還有專責「紅色追殺令」的單位(例如頻頻爆料中共黑幕的郭文貴便遭追蹤,近爆習大大是「史上第一貪」的香港《成報》老闆谷卓恒,接受外媒專訪時透露,4年前他在香港險遭中共20名國安人員跨境綁架)。但是在實行「五權憲法」的中華民國台灣,政府受到國會、司法、媒體(民間團體)的監督,根本無從設置「東廠」起,若把民主台灣看成中共專政體制,簡直「謬」不可言也!

然則,最近發生「東廠」新聞的案例,就是高雄市長韓國瑜在訪問新加坡時,我駐星大使陪同出席觀光推廣說明會。而中時電子報、中天新聞台居然在2月28日發布「東廠抓到了?稱直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」等標題報導。令人錯愕不已!

根本偏離新聞專業的真實和查證原則,等於假借「新聞自由」、「言論自由」製造謠言,擾亂人心。(中天新聞截圖)

曾幾何時,外交部竟成了「東廠」?!讓人不可思議!而外交部當晚亦即發新聞稿表達嚴正抗議,指「完全與事實不合,對於媒體於現場偷拍,又不即與當事人進行查證,再以含沙射影、抹黑栽贓的方式,罔顧新聞專業,入罪駐新加坡代表處梁國新大使及相關同仁,外交部表達嚴正抗議,並予嚴厲譴責。」云云。

NCC隨即也要求中天說明該則新聞製播的內控機制。對此中天則回應「未收到NCC正式公文」云云。另有不滿該電視台「造神」的網友,將其在「維基百科」的介紹,更改為「韓國瑜電視」(韓天電視),並在「中天電視公司發展沿革」內容中,被寫入「標榜以造神韓國瑜角度出發的新聞觀點,企圖發展為無腦的NCC 」,其餘內容未受到更動,引發外界熱議。而類此不滿的舉措,目前「維基百科」亦已修正回來。

如果今天沒有中共「侵台統一」(「一國兩制」亦然)的問題,類此的不實政治新聞或假資訊在網路流竄,尚可用科學方法和民主法治機制適切處理;但今天的兩岸情勢嚴峻,而中共動武的「逼統吞併」,亦已接近「一觸即發」的危機!對類此的政治(選舉)或兩岸之類訊息,就無法掉以輕心了!必須嚴正看待,追究到底,才能確保台灣的國家安全和民主化!

現在連美國因在2016年總統大選吃盡「假新聞「苦頭,前不久川普總統在簽署《國家網路安全戰略》時,白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)就指陳,美國將針對網路安全戰略與包括台灣在內的盟友合作,對抗來自中國等國家網路駭客攻擊。而目前德國更已訂定《社群網路強制法》規範,包括:社群平台需在接獲檢舉,24小時內移除明顯違法內容,倘涉及仇恨言論、惡意誹謗或煽動暴力的內容,若平台不下架將罰款500至5000萬歐元。對於有爭議,但尚非明顯違法的內容,社群媒體有七天時間可以衡酌是否移除。法國亦復訂定《反資訊操縱法》與《反虛假訊息法》,規定選舉前三個月,政黨或候選人有權就疑似被刻意操縱的虛假訊息申請禁制令,而法院也必須在48小時內做出裁決。此外,社群媒體平台應公開揭露背後投放廣告推廣政治內容的廣告主,並授權法國高等視聽委員會可將意圖影響選舉的「受外國勢力控制或影響」(controlled by, or under the influence of a foreign power)的電視頻道下架。諸此,不難發現,歐美國家均視此為國家安全要務,均積極著手加強防治的工作。

事實上,台灣2018年「1124」的地方次大選謠言、傳聞、假訊息、假新聞等等充斥,俯拾皆是!特別是夾議夾述(一面製造「傳聞」,一面引述批評)、主觀建構(製作似是而非的醒目標題、加大美工)、假平衡(一面報導,還訪問無辜當事人作平衡,或作非實質性的假平衡)等。尤有進者,猶假藉查證,一面捏造,一面闢謠,捕風捉影,大肆報導;而有的「即時更新、更正」,並未作「事實的更新、更正」,反助長媒體亂象的惡性循環等,混淆視聽,真偽難辨;即使查證、更正、澄清,也跟不上假訊息或假新聞散播的速度,使錯誤和傷害均已造成。而濫用民調情形普遍(樣本數不足,或機構效應,或借題發揮,製造輿論假象),誤導社會,令人痛心疾首!

簡言之,若是發現根本偏離新聞專業的真實和查證原則,等於假借「新聞自由」、「言論自由」以製造謠言,擾亂人心,進而天天「洗腦」,蠱惑國人投共,成為「中華人民共和國」的一部分,豈能以一般假新聞處置?!亦須針對有政治目的的資訊去揭露背後的資金來源,應建立相關的法律規範的機制,更須有「根治源頭」(「擒賊擒王」)的積極作為,才是正本清源之道!

