自由限時批》柯P退流行了嗎？！

逸民

這兩天的民調，就任高雄市長不到兩個月的韓國瑜，居然把險勝連任的台北市長柯文哲比了下去，頗引人注目！難道柯P退流行了（OUTLET）了嗎？！如果他仍不安分、不死心玩大位遊戲下去，恐將會如在美的中國富豪郭文貴所說的悲劇下場，是耶？非耶？近日已成了台北政壇的話題。

按照郭文貴的說法，柯文哲將會如流星般迅速殞落的原因固然很多，不過，最根本、最關鍵的原因則在於，他沒有政治家應當具備的社會責任感和國家理想主義，只有投機政客式的機心權謀。像最愛強調的「兩岸一家親」、「床頭吵架床尾和」等等，就是一種「投機」心態，其真相亦將會揭曉云云。（另郭文貴還爆料，自己手握才中共中央統戰部上呈國安委、習近平有關柯文哲談話的關鍵文件，一旦公布，柯P就GG了。言之鑿鑿，雖未見公布，但所提及「中共軍委第7辦」，才是「統台」的真正核心，頗值得正視）。

正如郭文貴所說，柯P缺乏中心思想，和政治智慧。就像外科醫生的手術雖然精湛，亦很「務實」，卻並非深通「醫道」（醫德亦有缺憾，高傲冷酷愛說髒話等）者，而領導統御的問題更大（自比「雍正」，團隊的來去如走馬燈，表現亦不足），在在難臻所謂「上醫治國」的境界！

柯P退流行了了嗎？！（本報資料照）

倘若對照柯文哲最近的電視專訪，他亦曾為「兩岸一家親」，遭受非議感到忿忿不平，認為從沒講過要統一，也沒說過一個中國、九二共識，所謂「兩岸一家親」只是為了表達善意，「我是228家屬，你今天把我打成共產黨，我說這個實在太過份了」云云。 然則，他卻說中國可以「不仁」（無異是要台灣寧屈求和），台灣要有「以小事大」的智慧（淪為「小三」心態）。至於中美台關係，台灣要能「左右逢源」（按：一種「滑頭」思維），不能變得「左右為難」（未有「心頭定」的中心思想，道路自易愈走愈窄）等云云。

事實上，海峽兩岸必須在「台灣的自由民主和主權」的大前提下，不以政治「統一」的目的，進行和平的交流合作，絕非是「一廂情願」，或靠單方釋出「善意」。如果對方是以「併吞」的「不仁」相待，也只有發揮「智勇」，搏鬥到底！若是「屈膝求和」，根本就是「歸順」和投降，當「奴才」，毫無意義。類似單方面的「親來親去，儂來儂去」，更是無濟於事，自取其辱！其理至明。

由此不難看出，柯P是一個聰明絕頂的政客（「假素人」），尤善於精算權術達變，就像找媒體訪談的時間點，亦是正值國民黨的「夕陽大戰」，連初選方法都敲不定，就已刀刀見骨，慘不忍睹（徒增老K負面影響），江河日下；而韓國瑜聲勢又居高不下（韓暗挺王金平，若王未能勝出，勢將增加變數），柯則一直觀察箇中變化，頻找韓相會，自有算計。相對的，民進黨2018大敗元氣未復，內又有獨派相煎，綠營呈分裂跡象；而外又有中美關注他的動向，自是良機，故而柯以藉談之「石」，擊政壇之水，看能掀起多大波浪，壯其聲勢，足見其城府的深沉，絕非省油的燈！

例如柯P在訪談中亦吐露若干心聲，說國、民兩黨若強（別忘了韓國瑜仍是國民黨籍，吳敦義亦表示為勝選不排除「徵召」），何必出來攪局？又強調自己「就是第三勢力」，而許多談話包括挑戰募兵制，亦是「美國的意見」，還要訪以色列看國防（按：殊不知猶太人，長期遭「亡國」之痛，故雖擁彈丸之地，尤倍加愛惜保護，故而「全國皆兵」，面對強敵不懼，這種誓死衛國的精神，並非靠精良的武器。而是有堅強的國防和心防意志達成！）。

他自認民眾對他有期待（何其狂妄自大），對其他人沒有期待，甚至用「Desperate（絕望）」來形容，否則2014年台北市民怎會冒險選一個「素人」？他說觀察這樣的心態到了2018年、2020年還在。卻忘了許多選民都已悔不當初，否則怎麼會跑掉數十萬票？！ 再者，柯P難道不知民意如流水嗎？！此一時，彼一時也。他這種「左右開弓」，「唯我獨尊」，以為「先生不出奈蒼生何」？！簡直是笑話一則！

據近日PTT網友「deep in heart」在Google搜尋的新聞分類搜索了19位台灣知名政治人物的名字，歸納出每位政治人物的新聞數量時，發現去年竄紅的高雄市長韓國瑜，短短1年多的時間，竟累積了大約2210萬條新聞。比所有政治人物還要高，甚至連任台北市長的柯文哲（1490萬條）都比不上！ 政治本是一門「混沌」的統合性科學和哲學，複雜多變，更須有人文關懷和同理心，與人相處的藝術；這不是光會唸書或名列前茅，就可以管理和解決眾人之事及問題的。柯P喜歡高談闊論，又無厘頭的「偽直白」，只能達到媒體娛樂性的效果，反經不起各種檢驗，可見其「淺薄」SHALLOW，遑論軍國大事！

柯文哲一向心高氣傲，只以些微富爭議性的票數連任，自然不服；於是猛搞網紅，圖增網路聲量，仍然不敵韓國瑜，更是內心不爽；故而弄個「柯家軍」試驗，一樣慘敗。而其「三高」一高學歷、高智商、高醫師專業的「高傲」毛病作祟，發現「賣菜郎」的韓國瑜，就任前後不過三個月，竟然不論網路聲量或民調都遠遠超過他，更是好奇、不服輸，經多方接觸不成，現則欲藉２２８騎自由車到高雄「相會」，但能否如願，沿途能否有往日風光，當不言而喻矣。

由於柯文哲近來屢爆爭議性言論，像是質疑募兵制，甚至稱是美國國防部關切，連「友柯」的網友都嘲諷，質問「柯文哲口中的美國國防部是指什麼人？」「不會是那種臉書加你好友的美國軍人吧？」認為類此的「自抬身價」，簡直無聊！

顯見柯文哲的支持者已然開始流失，導致為其辯護的聲量開始降低。聲勢比韓國瑜還要遜色多多！此猶如在二戰的雷伊泰灣大海戰，日軍孤注一擲投入聯合艦隊主力，企圖阻止盟軍登陸部隊，結果受到重創，盟軍取得決定性勝利。有網友比喻柯P：「他有戰力的護航艦隊都要開走了，他還以為自己一艘大和號可以撐住！」信哉斯言。

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