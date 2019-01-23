自由限時批》柯、韓不約而同舞劍兩岸為那樁！

◎呂政儒

這兩天，韓國瑜和柯文哲都不約而同對兩岸舞劍，猶異口同聲地嗆台替老共幫腔，令人震驚！例如韓說「既不敢獨立，也不承認九二共識，到底台灣2300萬人要何去何從？！」而柯繼遭滿頭包的「強盜說」後，亦不甘示弱地說「討厭喊獨立又在中國做生意的人！」嗟夫，斯言！

韓說「既不敢獨立，也不承認九二共識，到底台灣2300萬人要何去何從？！」 （資料照）

恰在此時有一份新的民調顯示，36.2%民眾認為未來台灣獨立比較好，26.1%認為未來兩岸統一比較好，23.2%則認為未來維持現狀比較好（此數據為近年來較低的一次）。而柯、韓顯然亦看到「統一」雖比「獨立」低，但卻較「維持現狀」高。兩人才情不自禁地，各自拉高「92共識」和「兩岸一家親」的調子，有意無意地與對岸唱和。令人錯愕！

或許是媒體、網路的「造神」厲害，無日不已。讓柯、韓得到選民的「錯愛」，「神力」上身，反使他們被「權力」沖昏了頭，忘了自己只是地方政府的首長，依中華民國憲法規定，兩岸、國防外交、國安是總統的權責，地方只能「配合」中央行動，並非各自設立「兩岸小組」，能各行其是，若真如此「越俎代庖」，那要中央政府做什麼？！

而此也無異中了老共的「圈套」，就是利用兩岸條例的「地方與地方交流」空間，片面擴大延伸，讓台灣的各縣市政府成員，還可「集體」上京洽談經貿合作事宜，無形中「架空」台灣的中央政府，淪為隸屬中華人民共和國的「特區」！

如今中共在「文攻武嚇」及「以商、媒圍台」策略之下，更發動種切「利誘」的凌厲攻勢，像韓國瑜的「高雄發大財」口號，北京就立即配合各種「人進來，貨出去」的措施，例如組多團觀光，還由福建進口高雄農漁產品等等，不一而足，達到「甜頭吃盡」的統戰，以發揮政治的「磁鐵效應」（像央視頻訪柯、韓，便是極盡籠絡之能事。如此一來，可從方方面面，建立「聚沙成塔」的效果，自易「不戰而屈人之兵」，以遂「統台」的陽謀！

而此也無異中了老共的「圈套」，就是利用兩岸條例的「地方與地方交流」空間，片面擴大延伸，讓台灣的各縣市政府成員，還可「集體」上京洽談經貿合作事宜，無形中「架空」台灣的中央政府，淪為隸屬中華人民共和國的「特區」！圖為習近平（法新社）

近日，陸委會主委陳明通就強調，「習五條」已經設定了統一台灣的進程，欲透過一國兩制和不放棄武力對台伎倆，期「真正消滅中華民國」。他說，如今「繼續爭議九二共識已經沒意義了」，台灣亦已面臨實質性安危的挑戰了！

簡言之，目前兩岸情勢的嚴峻，柯、韓「天縱英明」，怎會不懂？像柯批：「討厭喊獨立又在中國做生意的人！」網友就在PTT八卦板發文並貼出影片表示，柯在2014年自稱是「墨綠喊台灣獨立」，亦有網友貼出柯過去曾舉著支持「台灣獨立」的旗幟。當年，網路上還流傳著一段26秒的影片，影片中柯文哲拿著麥克風大剌剌地說自己也是台商，到中國做生意，常去中國賣葉克膜、賣葉克膜的機器，事後柯文哲自爆被捉到，就說是自己吹牛吹過頭了」。

像柯批：「討厭喊獨立又在中國做生意的人！」網友就在PTT八卦板發文並貼出影片表示，柯在2014年自稱是「墨綠喊台灣獨立」，亦有網友貼出柯過去曾舉著支持「台灣獨立」的旗幟。（圖擷取自臉書）

柯在參選時，藍綠選票都拿。但卻曾多次批評 中國國民黨 ，像2013年5月曾說：「國民黨把台灣當旅社，直接在床上大便就跑掉，不想永遠待下去。」2014年則討好民進黨，說有共同的戰略目標，就是「臺灣人要做臺灣這片土地的主人」云云，在在皆言猶在耳。

如今何以「善變」？無非是「權力慾」作祟耳！此外，韓國瑜亦並非「政治素人」，曾任第12屆 臺北縣議員 及三屆（第2－4屆） 立法委員 ，2001年因競逐不分區立委失利，首度淡出政壇，在岳家 雲林縣斗六市 和妻子 李佳芬 創辦 維多利亞雙語中小學 ；2005年，出任臺北縣 中和市 副市長1年8個月，一度復出政壇；2007年曾打算再戰 國會 ，被黨部取消初選資格，再度淡出政壇。2012年則被指派擔任臺北農產運銷公司 總經理 。於2017年辭。

有人說他16年或12年未聞問政治，但凡走過必留下足跡，大家可以算算看。

換言之，政治沒有永久敵人和永久的朋友，柯文哲把國民黨批得一文不值，但現在卻百般拉擺「深藍」的韓國瑜；而他和民進黨是「盟友」（不論初選或連任票數，綠營的支持者不少），現在則變成「相敬如冰」。他所謂的「超越藍綠」，不過在成就自己罷了，迎合北京亦然。

如今看到韓、柯的「嗆獨和中」的表現，幾已是中共的「網中之物」！嘆乎！

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