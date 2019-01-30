自由限時批》一天到晚只想當總統的市長！

◎逸民

現在不論看民調或網路聲量，韓國瑜都是壓倒性的贏過柯文哲；至於韓的表現究竟如何？則見仁見智。但就「守本分」而言，韓絕對勝過柯，至少他絕口不提2020總統大選如之何，亦多次表示「只抬轎，不參與」，一門心思想的都是如何讓高雄「發大財」，如何建設高雄，做好市長的「本分」！

現在不論看民調或網路聲量，韓國瑜（中）都是壓倒性的贏過柯文哲；至於韓的表現究竟如何？則見仁見智。（資料照）

然則，以驚險過關連任市長的柯文哲（還涉有選舉官司），卻不啻此圖，整天談的都是與總統大選有關話題，頻「搶媒體版面」，亦整天看大數據和網路聲量，經常不知所云，只會猛搞「網紅」等等；同時，淨與蔡英文總統和國民黨檯面上可能總統候選人比較民調，猶以「虛擬」的「獨佔鰲頭」民調，沾沾自喜，認為「圓夢總統」之路近了；復妄談「強盜說」（親中批美台，製造北京青睞假象，如今冒出「韓流」已不再受專寵），還假惺惺地要「組黨」（其實，他難以代表「白色力量」的超越藍綠，又稱藍綠「政黨」是垃圾！自己卻要組黨，豈非一大諷刺！近猶聞設「國政顧問團」，無怪「市政」建設落後，當非偶然），並極力多方拉攏韓國瑜以壯大自己聲勢（按：韓是深藍底子自然閃避，念過去交情只好虛與委蛇）；一副「勝券在握」的模樣，顧盼自雄，更不知為誰、為何而戰，只待「黃袍加身」而已，豈非荒誕？！

大位不以智取，古有明訓。即便當年陳水扁台北市長連任敗選，肇因能力強、政績好，才為人推舉選總統；另如宋楚瑜組黨，乃是大選落敗後，由許多菁英主動催生而成。而馬英九則是在國民黨「連宋配」敗選後始「脫穎而出」。諸此，不是僅憑個人才能或形象如之何，而是民心及時運使然。

但柯P卻是仗著高智商、高學歷及醫師的社會地位，目空一切，當普羅是「白痴」，認為他的當選市長，是「天降大任」；而眾人「抬（神）轎」，理所當然，要不然呢.....。像連任的「低空掠過」警訊，他毫不在意，還要指三道四，羞辱執政黨的地方敗選（部分深綠反老K支持者，錯覺唯有他能制藍，忽視團結自己的重要，致易遭藍營撥弄綠白鬥，蝕失根基），批國民黨的「無能人」，認為自己好棒棒！加上身邊依附者的吹捧，飄然忘我，油然而生「當仁不讓」的「總統夢」，真耶？非耶？時間會給答案。

但柯P卻是仗著高智商、高學歷及醫師的社會地位，目空一切，當普羅是「白痴」，認為他的當選市長，是「天降大任」；而眾人「抬（神）轎」，理所當然，要不然呢.....。（資料照）

就以此次的立委補選來說，柯本人信心滿滿，認為不過是「柯家軍」的「牛刀小試」。像陳思宇選前喊出「阿伯，我們中央見！」柯得意地回應「一定會贏」！且著力甚深，例如動用市府核心人馬及柯家人，並運用行政（區里）資源等；結果卻慘遭滑鐵盧！怎能怪責藍綠耶？！

簡言之，此次補選除了證明柯P的光環未必能產生「外溢」效應，或能轉嫁至候選人，就像去年柯家動員為彰化縣長、新竹縣長等助選，一樣落敗，堪為例證，反使「牛刀」傷到自己。據最新的民調顯示，他的支持率已大幅滑落，若跟韓國瑜比，差更大！他居然說是遭藍綠政黨的組織優勢夾殺，令人啼笑皆非！

質言之，柯文哲對自己的不接地氣（台北反而變得「又老又窮」），以及缺乏施政的熱情和能力，從未見有何檢討改進（天天卻要別人檢討反省）；整天只會在虛擬網路世界中打轉，一天到晚想當總統，又無有力的謀國思想論述，更缺乏政治高度及大格局，團隊又薄弱，如何能配任大位？！

概括來說，柯P已根本不像個首都市長，反倒像個「網紅」的大丑角！讓人感嘆不已！

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