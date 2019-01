自由限時批》韓國瑜會選總統嗎？！

宋娣

韓國瑜會不會選總統,比柯文哲要選總統,更有看頭!因為韓有新鮮感,但又有剛新任高雄市長的障礙;比極低票連任市長的柯,整天是否選總統掛在嘴邊,反而不討喜,容易讓人生膩,所以活跳跳的韓,就逗趣多了。

此外,柯文哲只會沒事說嘴,拼命套交情,還有聘當「副市長」的傳聞,韓則冷回「當了三天顧問」,就已不幹了;柯不死心,又想要228南北跑一趟,以壯「外溢」聲勢,後來發現不如「搭高鐵」去相會,問題是韓願否?有空嗎?或許是亞斯伯格症關係,他想說就說,不管人家怎麼想!

果然智商高的柯,現在懂得巧思了,說要去美國訪問,雖被美國智庫CSIS打槍說沒邀請此事,發現不妙,轉說北市與美城市有交流,自己去看看,眼見網路聲量降了下來,又立馬改說,還是先去以色列看看,看人家是如何在大國包圍中活下去的,這下子又現出「君臨天下」的樣子,好像沒人知道以色列是如何建國和自強故事似的,未免太低估普羅的智能罷?!

再者,台灣政治人物欲選大位者,泰半都會赴美訪問,設法能獲得「國際認證」及肯定,便是所謂的「總統門票說」。不過,以柯的「兩岸一家親」親中調調,好像忘了今夕何夕,因為美國川普總統的一票核心,從副總統邁克·彭斯、國務卿邁克·蓬佩奧、國防部長派屈克·沙納漢(代理)、參謀長聯席會議主席海軍上將約瑟夫·鄧福德、國家情報總監丹·科茨(統領包括16個組織的美國情報體系),乃至國家安全顧問約翰·波頓等,有哪個不是「友台反中」的鷹派?!

甚至穿梭亞太、兩岸之間的國安會亞太事務資深主任博明(Mattew Pottinger),更是「中國通」(曾在《路透社》和《華爾街日報》擔任記者,派駐北京7年,挖掘中共貪腐的真相,有被公安警察逮捕、遭暴力對待的經歷),如今的一中政策方向,已經轉以川普總統為首的白宮核心主導,國務院的角色亦已大不如前。

值得注意的是,蔡英文總統與川普的核心,以及參、眾兩院的兩黨重量級議員,關係比較密切,智庫如傳統基金會也者,更有交情。國際外交也做得相當好,連日本著名記者野島剛都多次撰文稱道(按:他亦和日本許多朝野人士,都很驚訝民進黨會在2018年地方選舉大敗)。

簡言之,以美方70多年來對台灣的了解,豈會不知柯的言行較親中,韓的92共識較傾中?只是不知程度的多少。而以目前中美關係交惡情況,自然也會關心台灣政治明星未來的動向。須知小英在2012年訪美,並未過關。2014年美方贊同「維持現狀說」(並不支持「92共識」),才能輕舟過萬重山。

如今台灣冒出柯、韓兩個政治明星,不論他們是否參選2020,對兩岸的論述,自須講清楚說明白,特別是川普是德裔第三代,聰明絕頂,又是企業家出身,精通權變,而「臥榻之旁豈容他人酣睡」,在「美國第一」大前提下,自不會多容一個「中國的太陽」!

2015年五角大廈的「中國通」專家白邦瑞(Michael Pillsbury),就曾撰述《百年馬拉松─中國取代美國成為全球超強的秘密戰略》(The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)著作,將中共長期運用「戰略欺騙計畫」(Strategic Deception Program),利用美國的科技、財經實力和各項援助來壯大自己,不知不覺地幫助中共主導的共產主義體系,以替代美國主導的世界秩序。可說描繪得淋漓盡致,與習大大宣示的「中國夢」不謀而合。

此書一時喧騰國際,震驚美國朝野,包括今天共和黨執政的鷹派人士,更是非常重視,並付諸行動以「抗中」。且積極破除美國長期對中國的迷思。例如交往會帶來完全的合作,或中國正走向民主之路,或誤認中國像脆弱的小花,或只想變成像美國一樣,乃至中國的鷹派勢力薄弱等等,白邦瑞對中國和平崛起的「韜光養晦」,直指就是一個「欺敵」戰略。美國學界多表認同,咸認中共正在發展「獨裁資本主義」(類如華為等十大「軍企」公司)。而從尼克森以降,美國歷任政府卻在科技、教育、研發、軍事和經濟等層面,對中共提供援助的質和量都十分驚人,美國不肯給的,中國就偷。劣跡斑斑。

顯然,目前川普與他的核心正全方位地進行對中共的大反撲,且有如火如荼之勢,中美貿易大戰的爆發,即為例證。而在去年9月初,川普更在聯合國安理會上,對中華人民共和國火力全開,指責中方明裏暗地干預美國期中選舉。 據路透報導,在川普的決策中,鷹派的白宮國家安全顧問、曾任聯合國大使波頓,係扮演關鍵角色,他力勸川普對中國「全面強硬」,並亦曾嚴詞指責中國「剽竊」智慧財產、強迫技術轉讓、不僅限於貿易戰,還涉及網路活動、台灣和南海等等爭端,猶認應重新考慮對美台接觸的限制政策。諸此種切,顯示美中爭鬥已愈演愈烈,進入新的「翻天覆地」階段。

天下沒有什麼不可能事,這句話,很勵志,但也很害人!

主要是須視慧根和時運如何而定,自不量力者除外,但若像是柯文哲、韓國瑜,各方的解讀或看法便不一,就會使新聞性或議題網路聲量很強,遇上2020大選敏感時刻,益發產生各種想像的空間,反而是媒體大肆炒作的題材,無日不已。如今他們又將分別訪美(韓為哈佛費正清中心教授邀請講演),自予外界諸多聯想。

至於柯文哲整天敲鑼打鼓式欲參選2020,路人皆知。但他被美方重視的程度,遠不如朱立倫(在台的AIT早年還列為被保護名單),亦不及韓國瑜。然因國民黨有「四個太陽」爭鬥白熱化,或會造成4敗俱傷。

換言之,老K人選若不如小英或柯,韓國瑜可能披掛上陣的機率大增,連馬英九都說,2008年若是韓,他可能選不上,雖是一句玩笑話,但頗值得玩味。屆時若戰況非常劇烈,就很難講了。

然則,橫亙在眼前的是,韓國瑜的兩岸論述(柯亦然),能過得了老美「反中」鷹派這一關嗎?!

