自由限時批》韓國瑜會選總統嗎？！

宋娣

韓國瑜會不會選總統，比柯文哲要選總統，更有看頭！因為韓有新鮮感，但又有剛新任高雄市長的障礙；比極低票連任市長的柯，整天是否選總統掛在嘴邊，反而不討喜，容易讓人生膩，所以活跳跳的韓，就逗趣多了。

此外，柯文哲只會沒事說嘴，拼命套交情，還有聘當「副市長」的傳聞，韓則冷回「當了三天顧問」，就已不幹了；柯不死心，又想要228南北跑一趟，以壯「外溢」聲勢，後來發現不如「搭高鐵」去相會，問題是韓願否？有空嗎？或許是亞斯伯格症關係，他想說就說，不管人家怎麼想！

果然智商高的柯，現在懂得巧思了，說要去美國訪問，雖被美國智庫CSIS打槍說沒邀請此事，發現不妙，轉說北市與美城市有交流，自己去看看，眼見網路聲量降了下來，又立馬改說，還是先去以色列看看，看人家是如何在大國包圍中活下去的，這下子又現出「君臨天下」的樣子，好像沒人知道以色列是如何建國和自強故事似的，未免太低估普羅的智能罷？！

韓國瑜會不會選總統，比柯文哲要選總統，更有看頭！（本報資料照）

再者，台灣政治人物欲選大位者，泰半都會赴美訪問，設法能獲得「國際認證」及肯定，便是所謂的「總統門票說」。不過，以柯的「兩岸一家親」親中調調，好像忘了今夕何夕，因為美國川普總統的一票核心，從副總統邁克·彭斯、國務卿邁克·蓬佩奧、國防部長派屈克·沙納漢（代理）、參謀長聯席會議主席海軍上將約瑟夫·鄧福德、國家情報總監丹·科茨（統領包括16個組織的美國情報體系），乃至國家安全顧問約翰·波頓等，有哪個不是「友台反中」的鷹派？！

甚至穿梭亞太、兩岸之間的國安會亞太事務資深主任博明（Mattew Pottinger），更是「中國通」（曾在《路透社》和《華爾街日報》擔任記者，派駐北京7年，挖掘中共貪腐的真相，有被公安警察逮捕、遭暴力對待的經歷），如今的一中政策方向，已經轉以川普總統為首的白宮核心主導，國務院的角色亦已大不如前。

值得注意的是，蔡英文總統與川普的核心，以及參、眾兩院的兩黨重量級議員，關係比較密切，智庫如傳統基金會也者，更有交情。國際外交也做得相當好，連日本著名記者野島剛都多次撰文稱道（按：他亦和日本許多朝野人士，都很驚訝民進黨會在2018年地方選舉大敗）。

簡言之，以美方70多年來對台灣的了解，豈會不知柯的言行較親中，韓的92共識較傾中？只是不知程度的多少。而以目前中美關係交惡情況，自然也會關心台灣政治明星未來的動向。須知小英在2012年訪美，並未過關。2014年美方贊同「維持現狀說」（並不支持「92共識」），才能輕舟過萬重山。

如今台灣冒出柯、韓兩個政治明星，不論他們是否參選2020，對兩岸的論述，自須講清楚說明白，特別是川普是德裔第三代，聰明絕頂，又是企業家出身，精通權變，而「臥榻之旁豈容他人酣睡」，在「美國第一」大前提下，自不會多容一個「中國的太陽」！

2015年五角大廈的「中國通」專家白邦瑞（Michael Pillsbury），就曾撰述《百年馬拉松─中國取代美國成為全球超強的秘密戰略》（The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower）著作，將中共長期運用「戰略欺騙計畫」（Strategic Deception Program），利用美國的科技、財經實力和各項援助來壯大自己，不知不覺地幫助中共主導的共產主義體系，以替代美國主導的世界秩序。可說描繪得淋漓盡致，與習大大宣示的「中國夢」不謀而合。

此書一時喧騰國際，震驚美國朝野，包括今天共和黨執政的鷹派人士，更是非常重視，並付諸行動以「抗中」。且積極破除美國長期對中國的迷思。例如交往會帶來完全的合作，或中國正走向民主之路，或誤認中國像脆弱的小花，或只想變成像美國一樣，乃至中國的鷹派勢力薄弱等等，白邦瑞對中國和平崛起的「韜光養晦」，直指就是一個「欺敵」戰略。美國學界多表認同，咸認中共正在發展「獨裁資本主義」（類如華為等十大「軍企」公司）。而從尼克森以降，美國歷任政府卻在科技、教育、研發、軍事和經濟等層面，對中共提供援助的質和量都十分驚人，美國不肯給的，中國就偷。劣跡斑斑。

顯然，目前川普與他的核心正全方位地進行對中共的大反撲，且有如火如荼之勢，中美貿易大戰的爆發，即為例證。而在去年9月初，川普更在聯合國安理會上，對中華人民共和國火力全開，指責中方明裏暗地干預美國期中選舉。 據路透報導，在川普的決策中，鷹派的白宮國家安全顧問、曾任聯合國大使波頓，係扮演關鍵角色，他力勸川普對中國「全面強硬」，並亦曾嚴詞指責中國「剽竊」智慧財產、強迫技術轉讓、不僅限於貿易戰，還涉及網路活動、台灣和南海等等爭端，猶認應重新考慮對美台接觸的限制政策。諸此種切，顯示美中爭鬥已愈演愈烈，進入新的「翻天覆地」階段。

天下沒有什麼不可能事，這句話，很勵志，但也很害人！

主要是須視慧根和時運如何而定，自不量力者除外，但若像是柯文哲、韓國瑜，各方的解讀或看法便不一，就會使新聞性或議題網路聲量很強，遇上2020大選敏感時刻，益發產生各種想像的空間，反而是媒體大肆炒作的題材，無日不已。如今他們又將分別訪美（韓為哈佛費正清中心教授邀請講演），自予外界諸多聯想。

至於柯文哲整天敲鑼打鼓式欲參選2020，路人皆知。但他被美方重視的程度，遠不如朱立倫（在台的AIT早年還列為被保護名單），亦不及韓國瑜。然因國民黨有「四個太陽」爭鬥白熱化，或會造成4敗俱傷。

換言之，老K人選若不如小英或柯，韓國瑜可能披掛上陣的機率大增，連馬英九都說，2008年若是韓，他可能選不上，雖是一句玩笑話，但頗值得玩味。屆時若戰況非常劇烈，就很難講了。

然則，橫亙在眼前的是，韓國瑜的兩岸論述（柯亦然），能過得了老美「反中」鷹派這一關嗎？！

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