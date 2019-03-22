自由限時批》比政治還政治的訪中行！

董森霖

韓國瑜口口聲聲「政治零分，經濟100」，但上任近「百日」，竟然選擇與政治最強、統戰最厲害的中共交手，先前便不斷釋放：支持「92共識」（一中統一）、「指腹為婚」、「你儂我儂」....，一直到今天訪中之前，更狠嗆「台獨比梅毒還可怕！」如此這般向中共「交心」，這不是政治，那什麼叫做政治？！

韓國瑜的訪中之行，大多為老K隨行，並沒有在野黨籍的議員參加；使得此次所謂的「經濟之行」，在外界看來，亦已充滿濃濃的兩岸「國共合作」政治味！猶配合「習5點」的動作，開啟了「兩岸地方政府」經貿交流的新頁！ 接著，國民黨籍地方首長紛已陸續表態跟進，就是要以「經濟100」圍堵、架空民進黨政府及台灣的「主體性」，步步進逼，太恐怖了！

韓國瑜的訪中行在外界看來，已充滿濃濃的兩岸「國共合作」政治味。（本報資料照）

無怪韓訪中之行，所到之處，淨是「政治性」的高規格接待（尚有隨機性的高層「驚喜」會晤），好不厲害！諸此，老共統戰的伎倆，都會照著「你儂我儂」的劇本走，「給利」不過是小CASE罷了！

其實，韓國瑜那套「溫飽」經濟邏輯，就是由鄧小平「只要會抓老鼠的貓就好」思維而來，所以他東搞西搞，多不離中、港、澳、星馬等地，亦多與老共（或其白手套）有關；類此「瞞天過海」的高明騙術，終將會被一一戳穿！ 對老共而言，那有什麼「政治零分」的東西！如果韓敢表態不支持中共的「一中（中華人民共和國）」（統一台灣、一國兩制））政治框架，「經濟100」立馬就歸零，是可殆言。

是以，韓國瑜完全是個「政治動物」！滿天星斗的「經濟」，是他的權謀套路，而且越來越向「權力」靠攏（「得隴望蜀」）！就像日前把市長室改到海洋局，爭議不斷，就是一種「威權」心態作祟！ 只要看「316」的立委補選，韓的輔選方式，都是環繞農漁產品能銷售中國「得利」，呼擺基層選民，結果落敗；他猶不甘心地直播「藍綠都沒贏沒輸」，陳腔濫調的阿Q主義！是講給誰聽的？！已不言而喻！除了一再表示自己「好壯壯」，連郭台銘都來聲援，甚至不惜在訪中前痛批「台獨」以「示忠」，與他的「愛和包容」，大相逕庭，這不是政治，是什麼？！

中國國民黨本來就最講究政治，也最強調意識型態，從反攻復國，到三民主義統一中國，由兩蔣至今，何時不談政治，不講究意識型態的！偏偏韓國瑜又是老K底子，從擔任立委到北農總經理，還選過黨主席，現在當高雄市長亦然，他不是老K，那什麼是老K！

所幸，老天有眼，韓因不小心向媒體人黃光芹洩露「權慾」心機，惹來「韓粉」圍攻黃光芹，還威脅恐嚇她的小孩事件，黃憤而辭去節目主持棒，引起社會嘩然！而韓卻又大而化之，未有具體保護動作處理，被理性支持者看破手腳，發現韓竟是說一套，做一套！落差太大，漸而產生一股「討厭禿子」的逆流，亦使支持者的聲音不斷在流失，網路聲量和吹捧鑼鼓，更是大不如前！

正如2016年諾貝爾文學獎得主、知名搖滾樂翹楚巴布·狄倫（Bob Dylan，1941年5月24日－），所唱的名歌「隨風而逝」（BLOW IN THE WIND）一樣，潮起潮落，一切都將會過去！

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