自由限時批》 高雄「紅」了？！

董森霖

高雄果然「紅」了？！原來是要靠「紅色」訂單「發財」！而韓國瑜又標舉「92共識」（你儂我儂），人還未去對岸，立馬就有「大貓熊」就要送來，往後還會有更多想像不到的「紅」利，讓高雄想不「紅」也難！ 如果韓國瑜只是「人紅是非多」，不過是「因緣俱足」罷了。但如果是「王莽」的「謙恭下士」，腦袋裡究竟在想什麼？便不得而知，只能「聽其言，觀其行」，才會一一顯出原形！

其實，前次「貨」出福建平潭「經貿綜合實驗區」（船運農產品），就已沾上「紅」，啟人疑竇（今據中國媒體報導，已有8名台灣村里長擔任平潭9個村委會、社區居委會執行主任，陸委會證實此屬「違法」）。而這次和高雄市農漁會簽下5億元新台幣採購契約的江蘇文峰集團，亦被發現是「中國共產黨黨營企業」，且列名第一的董事張文益，猶在今年的中國人大會上列名提案；連上次韓國瑜在馬來西亞和糧食進出口總商會簽定一億元新台幣的農漁乾貨「備忘錄」（亦非合約），復現被發現是中共的「白手套」（像吹噓的新加坡超市，猶是農委會的主要通路商之一）；如今要送大貓熊的，更是擁有中國全國人大「台灣省代表團」代表、重慶籍的全國台聯副會長頭銜的許沛。

台灣的基層村里是中國統戰目標，中媒報導，平潭已有8名台灣村里長擔任9個村委會或社區居委會執行主任，圖為去年海峽論壇村里結對簽約儀式。（取自網路）

許沛前不久來台受訪時說，韓國瑜將訪問大陸一事，就是帶頭承認92共識，並具有引領效應（現在的92共識已被習大大正式拍板為「一中」『中華人民共和國』，根本沒有『各表』的『中華民國』，更亦已宣示對台積極推行「統一下」的「一國兩制」工作）並宣稱建議上級「向高雄市贈送大貓熊」。妙的是，韓國瑜在今天說「若通過」貓熊來高雄，將取名「發大財」和「賺大錢」，如果說光看貓熊就能發財，不知是在嘲弄國人，還是酒後的一派胡言？！

天下沒有白吃的午餐，任人皆知。現在搞了半天，發現韓國瑜對「又老又窮」的高雄翻身之道，並不在如何規劃建設致富，實事求是。竟然是在「寄望」老共！簡直荒謬之至！像「寄望」靠對岸的觀光客來（自亦來了一堆有「紅色」背景的人，先將高雄變「中國、高雄」特區化），再靠一批批「紅色」訂單讓「貨出去」，形同「蠶食鯨吞」（給小利，吃你老本），亦有如「飲鴆止渴」，害人不償命；像農委會這次在日本簽下23億7千餘萬元農漁產訂單，其中香蕉就高達5億元，突破往年紀錄，靠的就是正常市場機制運作，與「政治性採購」的「紅色」訂單截然不同（政治性採購只是短暫的，例如馬英九執政時期銷售中國的石斑魚，即屬政治性採購，之後失效）。只有靠市場機制才可長可久，才能真正讓台灣的農民受益。

「台灣省人大代表」許沛表示歡迎高雄市長韓國瑜本月底參訪中國，她還提議「贈送熊貓給高雄」。（圖截取自中評社）

如今的韓國瑜像個「魔術師」，整天耍嘴皮，「變」戲法；就像南海挖石油不成，又想開賭場、賽馬、賽車，還要擺算命攤卜卦，像是在「玩樂透」，幻想「中大獎」！現在明裡暗地向「紅色」靠攏，「急功近利」，像這樣的「發大財」是高雄人要的嗎？！

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