自由開講》經濟100分，政治0分的韓市長就別再亂花錢養統戰貓熊了吧！

◎柯嘉斯
韓國瑜市長最有名的名言就是在選前所說的「政治0分，經濟100
養一對貓熊的成本根據木柵動物員的資料顯示，連同養育費、清潔費
養一對貓熊的成本根據木柵動物員的資料顯示，連同養育費、清潔費、給中國的保育捐款、教育研究費，大約一年是在5000萬上下。（維基共享）
而養一對貓熊到底可以獲得多少的觀光收益呢？高雄市觀光局長潘恒
實際來檢視，高雄市壽山動物園的門票是40元，那這樣的表示一年
要一年內要容納2500萬人，壽山動物園一定要很大，但是壽山動
由此可得而知壽山動物園根本就不可能有2500萬人次的入園人數
要一年內要容納2500萬人，壽山動物園一定要很大，但是壽山動物園的大小僅有13公頃，大小只有木柵動物園的10分之1。（資料照）
不過沒關係，對於韓市長而言，政績有沒有實現不是重點，重點只是
再來檢視這這對貓熊真的政治0分，只是城市交流保育動物的心得而
台灣其實有很多具有代表性的原生種動物需要關心，如果高雄市真的
況且台灣原生的動物的可愛程度不會輸給中國的大貓熊，壽山動物園
況且台灣原生的動物的可愛程度不會輸給中國的大貓熊，壽山動物園就有一隻明星台灣黑熊「波比」以在雨中打坐及站立紅遍網路世界。（資料照/觀光局提供）
如果韓市長真的想要讓高雄發大財，覺得高雄又老又窮，借了一堆錢
希望韓市長落實經濟100分，政治0分的口號，不要接受這些中國
（台北大學法律研究所）
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