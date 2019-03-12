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自由開講》經濟100分，政治0分的韓市長就別再亂花錢養統戰貓熊了吧！

2019-03-12 10:54
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◎柯嘉斯

韓國瑜市長最有名的名言就是在選前所說的「政治0分，經濟100分」及「高雄發大財」，現在中國確定要送一對大貓熊給高雄市的壽山動物園，但是這一對中國貓熊真的政治0分，並且會讓高雄發大財嗎？

養一對貓熊的成本根據木柵動物員的資料顯示，連同養育費、清潔費、給中國的保育捐款、教育研究費，大約一年是在5000萬上下，而這個費用並不包含貓熊展覽館的興建與土地費用，當初木柵動物園一共花了2億元在建造展覽館上。

養一對貓熊的成本根據木柵動物員的資料顯示，連同養育費、清潔費、給中國的保育捐款、教育研究費，大約一年是在5000萬上下。（維基共享）

而養一對貓熊到底可以獲得多少的觀光收益呢？高雄市觀光局長潘恒旭說一年會有十億元的收入。

實際來檢視，高雄市壽山動物園的門票是40元，那這樣的表示一年至少要有2500萬人，才有可能達成十億元的門票收入。而這個數字到底有多不實際，除了比台灣的人口多出200多萬人外，目前木柵動物園一年的來客數也只不過320萬人次上下而已。2500萬人次是目前木柵動物園一年來客數的9倍左右。

要一年內要容納2500萬人，壽山動物園一定要很大，但是壽山動物園的大小僅有13公頃，大小只有木柵動物園的10分之1。再看壽山動物園附近的交通設施，壽山動物園附近並沒有捷運僅有公車，大眾運輸系統較不方便，而其停車格也僅有245個車位。

由此可得而知壽山動物園根本就不可能有2500萬人次的入園人數，縱使夢話成真，其所帶來的交通流量一定也是另一場城市災難。

要一年內要容納2500萬人，壽山動物園一定要很大，但是壽山動物園的大小僅有13公頃，大小只有木柵動物園的10分之1。（資料照）

不過沒關係，對於韓市長而言，政績有沒有實現不是重點，重點只是口號喊的多響亮，有沒有話題可以炒熱新聞。反正從太平島挖石油、高雄迪士尼、阿諾來高雄演講、鄧紫棋代言高雄，韓市長一個都沒有實現，所以貓熊能不能一年賺10億元根本就不是韓市長、潘局長在乎的重點。

再來檢視這這對貓熊真的政治0分，只是城市交流保育動物的心得而已嗎？就曾有學者以「最具影響力的公共外交」來形容中國的「貓熊外交」，所以說中國贈予高雄外交絕對不只是交流、保育可愛小動物這麼簡單，而是包藏著可愛外表的「統戰手法」。

台灣其實有很多具有代表性的原生種動物需要關心，如果高雄市真的這麼有心想要保育動物，台灣黑熊或是石虎都比早已不瀕臨絕種的大貓熊值得更多的保護及花費。

況且台灣原生的動物的可愛程度不會輸給中國的大貓熊，壽山動物園就有一隻明星台灣黑熊「波比」以在雨中打坐及站立紅遍網路世界，不是外國的月亮就一定比較圓，外國的貓熊一定就比較可愛。

況且台灣原生的動物的可愛程度不會輸給中國的大貓熊，壽山動物園就有一隻明星台灣黑熊「波比」以在雨中打坐及站立紅遍網路世界。（資料照/觀光局提供）

如果韓市長真的想要讓高雄發大財，覺得高雄又老又窮，借了一堆錢還是不要再亂養自己養不起的動物了，畢竟貓熊長的都一樣，如果真的要看貓熊台北就有的看，新貓熊可以帶來多少經濟收益根本就是個問號，但是高雄市每年至少要花5000萬養這些昂貴的動物

希望韓市長落實經濟100分，政治0分的口號，不要接受這些中國統戰、包藏禍心又花錢的禮物了，專心拼經濟，想想要怎麼救救旗山的蕉農比較重要吧！

台北大學法律研究所

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