自由開講》經濟100分，政治0分的韓市長就別再亂花錢養統戰貓熊了吧！

◎柯嘉斯

韓國瑜市長最有名的名言就是在選前所說的「政治0分，經濟100 分」及「高雄發大財」，現在中國確定要送一對大貓熊給高雄市的壽 山動物園，但是這一對中國貓熊真的政治0分， 並且會讓高雄發大財嗎？



養一對貓熊的成本根據木柵動物員的資料顯示，連同養育費、清潔費 、給中國的保育捐款、教育研究費，大約一年是在5000萬上下， 而這個費用並不包含貓熊展覽館的興建與土地費用，當初木柵動物園 一共花了2億元在建造展覽館上。

養一對貓熊的成本根據木柵動物員的資料顯示，連同養育費、清潔費、給中國的保育捐款、教育研究費，大約一年是在5000萬上下。（維基共享）



而養一對貓熊到底可以獲得多少的觀光收益呢？高雄市觀光局長潘恒 旭說一年會有十億元的收入。



實際來檢視，高雄市壽山動物園的門票是40元，那這樣的表示一年 至少要有2500萬人，才有可能達成十億元的門票收入。 而這個數字到底有多不實際，除了比台灣的人口多出200多萬人外 ，目前木柵動物園一年的來客數也只不過320萬人次上下而已。2 500萬人次是目前木柵動物園一年來客數的9倍左右。



要一年內要容納2500萬人，壽山動物園一定要很大，但是壽山動 物園的大小僅有13公頃，大小只有木柵動物園的10分之1。再看 壽山動物園附近的交通設施，壽山動物園附近並沒有捷運僅有公車， 大眾運輸系統較不方便，而其停車格也僅有245個車位。



由此可得而知壽山動物園根本就不可能有2500萬人次的入園人數 ，縱使夢話成真，其所帶來的交通流量一定也是另一場城市災難。

要一年內要容納2500萬人，壽山動物園一定要很大，但是壽山動物園的大小僅有13公頃，大小只有木柵動物園的10分之1。（資料照）



不過沒關係，對於韓市長而言，政績有沒有實現不是重點，重點只是 口號喊的多響亮，有沒有話題可以炒熱新聞。反正從太平島挖石油、 高雄迪士尼、阿諾來高雄演講、鄧紫棋代言高雄， 韓市長一個都沒有實現，所以貓熊能不能一年賺10億元根本就不是 韓市長、潘局長在乎的重點。



再來檢視這這對貓熊真的政治0分，只是城市交流保育動物的心得而 已嗎？就曾有學者以「最具影響力的公共外交」來形容中國的「 貓熊外交」，所以說中國贈予高雄外交絕對不只是交流、保育可愛小 動物這麼簡單，而是包藏著可愛外表的「統戰手法」。



台灣其實有很多具有代表性的原生種動物需要關心，如果高雄市真的 這麼有心想要保育動物，台灣黑熊或是石虎都比早已不瀕臨絕種的大 貓熊值得更多的保護及花費。



況且台灣原生的動物的可愛程度不會輸給中國的大貓熊，壽山動物園 就有一隻明星台灣黑熊「波比」以在雨中打坐及站立紅遍網路世界， 不是外國的月亮就一定比較圓，外國的貓熊一定就比較可愛。

況且台灣原生的動物的可愛程度不會輸給中國的大貓熊，壽山動物園就有一隻明星台灣黑熊「波比」以在雨中打坐及站立紅遍網路世界。（資料照/觀光局提供）



如果韓市長真的想要讓高雄發大財，覺得高雄又老又窮，借了一堆錢 還是不要再亂養自己養不起的動物了，畢竟貓熊長的都一樣， 如果真的要看貓熊台北就有的看，新貓熊可以帶來多少經濟收益根本 就是個問號，但是高雄市每年至少要花5000萬養這些昂貴的動物 。



希望韓市長落實經濟100分，政治0分的口號，不要接受這些中國 統戰、包藏禍心又花錢的禮物了，專心拼經濟，想想要怎麼救救旗山 的蕉農比較重要吧！



（台北大學法律研究所）

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