自由廣場》韓國瑜輸潘孟安、黃偉哲

◎ 于則章

屏東這個平常並不怎麼受人注意的「台灣尾」，近來卻因為舉辦台灣燈會吸引大量人潮，並在二二八四天連續假期中一再創下單日百萬人次、累計總入園觀賞人次突破千萬人次的紀錄，園區內各個攤商不但僅靠單日營收就已足以讓租金回本，許多攤商在十七天燈會展期中更賺到數百萬元、甚至於千萬元。

事實上，屏東除了燈會的觀光商機外，國際汽車大廠本田（Honda）更在日前宣布，將在五年內砸下四十億元，進行其屏東廠生產設備升級及新車種導入，成為目前全台唯一逆勢加碼投資的汽車組裝廠。而作為台灣農業大縣之一的屏東，在2019年才開始不到一個月就已累積出口130公噸的果品。整個來看，屏東無論是在觀光業、工業以及農業三方面表現都可圈可點，堪稱南台灣各縣市「拚經濟」的最佳典範！

猶記得在去年選舉韓國瑜喊出要以「九二共識」讓高雄成為「人進得來，東西賣得出去，大家發大財」的「全台首富」，但是在他上台後，春節九天連續假期只吸引450餘萬人次到高雄，僅有台南市九百萬人次的一半。日前他出訪新加坡與馬來西亞，號稱與新加坡當地超市業者簽下三年3500萬台幣的農產品外銷訂單，卻立即遭行政院農委會打臉指出那些是去年本來就有的通路，去年台灣出口新加坡的農產就高達三億台幣。而他高調宣稱「鴻海集團」總裁郭台銘將到高雄投資八百億元的消息，更被郭台銘毫不留情面的公開否認。

從韓國瑜上台近三個月來，除了拿「九二共識」狂噴政治口水、嗆中央政府，「拚經濟」的政績卻是遠遠不及台南與屏東這兩個民進黨所執政的縣市。去年我國農產品出口到中國金額達12.7億美元，成長23.2%，創歷史新高，完全未受民進黨政府拒絕承認「九二共識」影響，除了再次破除了國民黨比較會「拚經濟」的迷信，更讓人領悟到「拚經濟」就如胡適所說的：「要怎麼收穫，先那麼栽！」只要肯用心發揮創意、一步一腳印的踏實努力，就一定能有不錯的收穫，真的不需要「政治一百分」、對台灣經濟卻毫無幫助的「九二共識」！

（作者為公務員，台北市民）

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