自由開講》「葉爾欽效應」正從北高兩市席捲全台

甚麼是「葉爾欽效應」？根據維基百科定義，即謂國家元首與地方首長之民意基礎過於相近，使地方首長與國家元首的政治實力可能並駕齊驅，甚至凌駕後者之上，危及中央與地方權力制衡，或地方凌駕中央的權威，導致中央失去統治權威，危及政權的認受性。

俄羅斯聯邦首任總統葉爾欽。（維基共享）

台灣近年政壇兩位紅星，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲與當年造成蘇聯垮台的莫斯科市長葉爾欽政治背景十分相似，三位市長的民意（調）目前遠遠超過中央元首，葉爾欽最後當上俄羅斯總統，同時宣布脫離共產黨黨籍，這點與政治素人起家的柯文哲十分類似，雖然有民意支持，但執行力一直無法有效遂行，北市大巨蛋就是一個最佳例子。

目前的韓流更像當年的葉爾欽現象，韓國瑜剛選上高雄市長，但是民調為2020年所有總統候選人最高者，因此韓市長的一言一行也因此受到媒體重視，甚至超過中央官員的政策發言，宛如是台灣另一位地下總統。

韓柯兩位市長的葉爾欽效應最近更是浮上檯面，蔡總統的美國訪問之行尚未定案，兩位市長早就已經訪問了馬來西亞、以色列等國，使得原本是國家責任的外交，淪為兩位地方首長的作秀工具。

目前的韓流（韓國瑜）更像當年的葉爾欽現象？！（資料照）

難道真如國際媒體警示：「中共正在台灣培養親中領導人，藉此謀取台灣」。特別是《華盛頓郵報》更明確指出，2020年台灣總統大選，中共要將以較聽話的人換下蔡英文，果真如此，柯P與韓國瑜不就成中共在台的葉爾欽，重現當年蘇聯瓦解歷史，遂行顛覆台灣政權陰謀。

二十一世紀，資訊科技興起，網路、社群網站成為媒體主流，讓共產國家操縱民主國家選舉有了可趁之機，2016年美國總統大選，盛傳俄羅斯有所介入，如今「通俄門」尚在國會調查當中。2018年台灣九合一選舉，假消息滿天飛，綜藝性的選情操作，果然讓執政黨大敗，從各種跡象來看，共產黨對民主國家的選舉影響力果然存在。

柯文哲會成為中共在台的葉爾欽嗎？（資料照）

嚐此甜頭之後，毫無疑問，2020年總統大選，中共還會重施故技扶持聽話者上台，淪為其手中魁儡，憑著釜底抽薪，就可輕易拿下久攻不下的台灣，這種木馬屠城的歷史重現，實屬兵家不戰而屈人之兵的上上之策。為了防微杜漸，我們在此重提葉爾欽效應，好讓大家有所戒慎之心。

（退休研究員）

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