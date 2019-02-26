自由開講》柯文哲市長228自助餐好吃嗎？

◎柯嘉斯





今年的228要到了，228是一個台灣人應該要擁有共同記憶的日子，因為228與白色恐怖，撕裂台灣社會、進而影響了台灣民主進程的發展，政治人物面對這樣一個台灣社會的傷口，本應該採取謹慎的態度小心面對，但是卻有政治人物吃起了228自助餐，選前和選後一個樣。

在2015年，也就是台北市長柯文哲甫當選的後一年，柯市長參加在二二八紀念公園舉行的紀念儀式，除了激動哽咽無法講話外，更拒絕與時任總統馬英九握手，將馬英九弄的很尷尬。

接著是2016年二二八前，柯文哲市長提到轉型正義，認為台灣的轉型正義面臨共同困境，即「只有受害者，沒有加害者」，並主張「受害者願意原諒，但加害者也仍需節制，因為當彼此互相尊重，才能走向共同的未來。」他強調，這並非要挑起仇恨，只是讓真相更加明白，並在過程中，讓彼此更加寬容。

這個時候大家發現，身為政治受難者、當年曾痛斥加害者的柯文哲消失了，他開始了一段討厭意識形態、覺得應該中立理性，並視轉型正義、發掘真相為洪水猛獸的詭異旅程。

2017年，柯文哲市長更主張，228「不能只有悲傷、仇恨、對抗」、「對我來講，放下就沒有仇恨了」、「外界常說沒有真相沒有原諒，那就把真相公開出來就好了，也不需要有太多的情緒在裡面」。

但是，我們不禁要請問柯市長：難道228事件的真相已經明朗了嗎？難道對於政治受難者或是其家屬來說，面對失去摯親之痛的深沉情緒不用平復嗎？要如何讓當事者不帶情緒在裡面？我們更想請問的是，2015年228時那個拒絕和馬英九握手的柯市長，是帶著情緒在做判斷的嗎？

去年2018年是筆者覺得柯文哲市長對於228事件回答最扯的一次，柯市長在去年228之前受訪時表示，他面對轉型正義毫無作為，是因為「不喜政治意涵活動」。他並在228紀念儀式中表示，「整個社會應該走向和諧光明的一天，而不是留在傷痛的氣氛。」

筆者想請問柯文哲市長，在真相尚未明朗、促轉尚未告一個段落、許多加害人都還沒找到的現在，台灣人要如何走向和諧光明？如果真相未明，輕易放棄尋求真相，不就僅是縱放加害者而已嗎？套句當過外科主任的柯文哲說過的話，面對傷口「清創，水沖一沖，縫合，傷口才好得快。」，現在的台灣連清創都還沒做，要怎麼縫合呢？



筆者想請問柯文哲市長，在真相尚未明朗、促轉尚未告一個段落、許多加害人都還沒找到的現在，台灣人要如何走向和諧光明？（資料照）

今年的228，柯文哲市長想必會講出「更中立理性」、「離轉型正義更遠」的話，畢竟今年的228連假，柯文哲市長要以騎腳踏車這種「更活潑」的方式紀念228、還想辦法去拜訪不願意見他的高雄韓國瑜市長。

在228真相仍未明的現在，筆者不知道騎腳踏車和紀念228有什麼關聯？也不知道為什麼2019年的柯文哲市長與2015年的柯市長在意識形態的認定、對於真相的渴求與正義的堅持會有如此大的差異？

但是，筆者知道的是，現在的台灣仍深陷在228的後遺症當中，看似和平的社會其實還是殘留著省籍衝突的遺緒，政治受難者與其後代仍然被禁錮在傷痛之中，白色恐怖和威權的幽靈仍然盤旋在台灣上空，揮散不去。

轉型正義的目的不是要撕裂社會或是政治鬥爭，只有讓人民了解真相，受難者及其家屬才有可能真正的放下與原諒，台灣才有可能跳脫悲情，走向一個沒有族群撕裂的共融社會。

（台北大學法律研究所）

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