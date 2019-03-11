自由開講》韓國瑜的「算命觀光」狂想曲不可行！

◎陳威

高雄巿長韓國瑜日前喊話，四月高雄要拚觀光，計畫找一百家厲害的算命館，命理風水的、易經八卦的到高雄，從看風水、易經八卦、占卜、梅花術數的等，來吸引新加坡、香港遊客來高雄算命促進觀光。高市觀光局長潘恒旭也附和表示，高市將今年三、四月訂為「香港月」，規劃提出「廟宇、妙算、美食、美景」四大亮點，期待吸引香港人來高雄觀光消費。但筆者認為「算命觀光」的構想存有不少缺點和隱憂，故主張韓市長應立即停止該天馬行空的計畫。

高雄巿長韓國瑜日前喊話，四月高雄要拚觀光，計畫找一百家厲害的算命館，命理風水的、易經八卦的到高雄。圖為高市觀光局長潘恒旭（資料照）

首先，筆者不否認風水、算命、掛圖、易經八卦等等是不少亞洲人普遍存在的迷信，但市府是否單為了財利的考量而鼓勵此迷信習俗？絕大多數對算命有興趣的人是因為對現實惶恐，企圖掌握未來來控制自己的人生。但市政府不應鼓勵民眾訴諸怪力亂神的玄學和算命來掌控自己的前途，而是應該提供市民更好的工作和教育機會來發展，來減緩民眾對未來的恐懼和不安。況且，新聞不時出現神棍利用算命來騙財騙色的報導，使不少被害者生心靈受創，反而增加不少社會成本。

如今，高雄市府單為了促進觀光帶來財利的考量，就貿然推動風水、易經八卦、占卜等玄學和迷信，而沒有採用理性、科學、務實的分析和作法來幫助高雄提升觀光，筆者認為韓市長此構想雖然有創意，但真的是大錯特錯！萬一這些香港、馬來西亞等亞洲觀光客來台灣算命遭遇騙財或騙色，豈不是反而損害高雄甚至整個台灣的國際觀光形象？因此在此勸戒韓市長回頭是岸，不要貿然就推動「算命觀光」，而是找出高雄的特色景點，結合高雄現有的觀光資源和產業鏈，來宣傳推動高雄觀光才是務實的作法。

（國營事業員工）

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