自由開講》為何我們不能有以色列人的氣魄？

◎陳振

2月23日，台北市長柯文哲訪問以色列，並說，在台灣服兵役是浪費時間，對照他之前所說，台灣國防抵擋不住中共兩天的攻擊，其失敗主義心態昭然若揭，這種人能當總統嗎？在台灣有此心態的人應不少，尤其是統派人士，因為他們都是自私自利的投機主義者。

台北市長柯文哲赴以色列訪問時，稱讚以色列將教育、國防、產業三合一，不像台灣未如此作為，導致當兵在「浪費時間」。（中央社）

早在2013年夏天，蔡英文曾率著小英基金會的成員一同訪問以色列；2016年夏天，時任台南市長的賴清德，也以參加城市論壇的名義，出訪以色列。無論是蔡、賴或柯，他們訪問以色列都有一個共同的目的，就是想了解「以色列如何在惡劣環境中生存下來」。

以色列國民從出生到死亡，被國家灌輸一個難以撼動的信念：以色列經受不起任何一場敗戰，一旦打輸一場戰爭，以色列人就會被趕入地中海，所以以色列人沒有失敗主義的精神，更不會因為國家小，就喪失求生意志。台灣人不也應有如此危機意識嗎？以色列能，為何我們不能？

一位以色列媽媽說，她不會因為孩子懼怕某一件事情，就叫孩子不要面對或不要做；反而因為懼怕，才鼓勵孩子要想盡辦法克服。這種養兒育女的態度，在以色列家庭比比皆是。若不如此獨立和勇敢，整個國家就無法處理更艱難的生存問題。有位以色列人說：「敵人要來，放馬過來，我們不會逃，我們會等著他們」。

有位以色列婦女身上揹著M16步槍，手抱著嬰兒，隨時應付來犯的敵人，沒有人貪生怕死。台灣人就是需要有這種勇氣，當然除了那些自私自利又投機的統派人士除外；他們自己孬種也罷，卻老是恐嚇不願意與他們一起被統的人。

所有以色列年輕人18歲高中畢業後，不是先上大學，而是先去當兵。一位高中畢業生很興奮說，他迫不急待想去當兵，因為當兵可以學到很多技能。反觀我們高中畢業生，大都是想辦法進入好的大學，幾人想先去當兵？當然家境很窮，渴望念免費學校或賺錢者例外。

以色列軍隊宛如各種尖端科技產業的養成所，在軍中可以學到團隊精神、思維邏輯和科學技術，足以解決最實際的問題、所以他們退伍後，往往會和同袍共同創立新創公司，成為軍轉民的種子部隊，如不久前有一科技公司創立不久，被外國以天價蒐購。以色列創新與創業比例，是世界之最。反觀我們軍隊，有提供這樣的機會嗎？看看那些退將等反年改人士的德性便知，難怪許多年輕人不想當兵。

以色列軍隊宛如各種尖端科技產業的養成所，在軍中可以學到團隊精神、思維邏輯和科學技術，足以解決最實際的問題。（歐新社資料照）

尤其荒謬的是，我國軍中黨國圖騰充斥，如沒有人性的獨裁者銅像到處可見，不知想讓士官兵效法他甚麼？軍人每天高唱國民黨黨歌冒充的國歌，向黨國不分的國旗敬禮，畢竟世上沒有一個國家的國旗有某一黨的黨徽在其中，如中共與北韓的國旗與旗黨旗完全不同。我們各軍種軍歌也是充斥黨國意識形態，不知在捍衛誰的領土！

高雄韓某人假裝白色人物，其心態與柯文哲一樣投機，如他曾說：「不要懷疑台灣追求自由民主的決心，但也不要懷疑中共想要統一台灣的決心」，那麼他的決心是甚麼？他自已以前當連長時，不是每天早晚點名時，帶領弟兄高唱「我愛中華」–「為民族，為國家，犧牲奉獻絕不怕」嗎？你管敵人要怎樣？難道以色列人也會說「不要懷疑阿拉伯人想要消滅我們的決心」而坐以待斃或跪地求饒，讓人家消滅你嗎？這種人也配當總統嗎？

總之，為何我們不能有以色列人的氣魄，永遠只有勝利思維，沒有失敗主義的觀念？一些黃埔軍人與統派人士老是拿他們對日抗戰時死守四行倉庫的謝晉元團長自況，為何如今這麼孬種？可有合理解釋？

（教師）

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